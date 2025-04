Casal aborda universitários, exige Pix e faz ameaças próximo à Reitoria da UFC; veja denúncias

Quem costuma pegar ônibus nas paradas da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), no bairro Benfica, tem vivido momentos de insegurança. Desde o dia 27 de março, estudantes denunciam abordagens violentas realizadas por um casal. Um dos suspeitos foi preso na noite dessa quinta-feira (10).

Fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste afirmam que o ato criminoso segue o mesmo padrão: o homem se aproxima falando baixo, avisa que está armado e exige que a vítima passe um Pix para a conta da mulher que está com ele. Caso a pessoa se negue a fazer a transação, ele ameaça roubar o celular ou fazer algo pior.

Os casos ocorrem, normalmente, por volta das 13h. No entanto, alguns estudantes também já sofreram com as abordagens no período da noite.

A UFC disse estar ciente dos relatos de assaltos no entorno do Campus do Benfica e entender a preocupação da comunidade acadêmica. No entanto, a instituição ponderou que, por se tratar de um problema de segurança pública, pediu apoio à Polícia Militar reforço de patrulhamento no local.

A Universidade frisou ainda que, embora segurança institucional da UFC seja voltada principalmente à proteção patrimonial, está comprometida em adotar medidas que contribuam para a segurança e o bem-estar da comunidade acadêmica.

Abordagem com extorsão e ameaças

Uma estudante da UFC, que não quer ser identificada, foi abordada dessa forma na última segunda-feira (7). Ela estava com dois amigos e foi obrigada a realizar o Pix. “Ele disse que a gente precisava passar R$ 300, mas não tínhamos esse valor”, conta a estudante. No total, eles acabaram perdendo R$ 90.

Outra estudante, que também prefere não ter a identidade revelada, disse que, durante a abordagem, foi informada de que o homem estava em situação de rua e havia saído da prisão no dia anterior. Ainda segundo a universitária, o casal afirmou que precisava de dinheiro para comprar passagens de volta para a cidade natal.

“Depois que eu e meus amigos fizemos o Pix para ele, outras pessoas que estavam na parada de ônibus também foram assaltadas”, conta mais uma estudante que quer permanecer anônima. Ela relata que após dar o dinheiro aos suspeitos, eles disseram que a quantia era melhor que os pertences levados.

Uma quarta vítima detalhou que o suspeito é um homem de estatura baixa, que usa boné e carrega uma mochila infantil na parte da frente do corpo. “Parece que a bolsa é para disfarçar o fato de que, na verdade, ele não está armado”, afirma. A mulher fica mais afastada e não participa ativamente da abordagem.

Prisão do suspeito

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que um homem de 29 anos foi preso em flagrante suspeito de envolvimento nos assaltos. O homem foi conduzido por policiais militares para a Delegacia do 7º Distrito Policial (7º DP), no bairro Pirambu.

Na unidade, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo à pessoa e extorsão. A mulher que estava com ele durante a abordagem também foi conduzida para a delegacia e prestou esclarecimentos, mas foi liberada em seguida por não haver indícios de ligação dela com o crime.

A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos em andamento com o objetivo de identificar outras pessoas que tenham envolvimento com as práticas criminosas na região.

A pasta disse também que o policiamento no bairro Benfica, em Fortaleza, é feito continuamente pelo patrulhamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que é realizado 24 horas por dia pelas equipes do Policiamento Ostensivo Geral (P.O.G) e da Força Tática (FT) do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM). Além disso, o bairro conta com o reforço do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e de rondas do policiamento extraordinário.

