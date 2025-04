Mulher disse que se feriu ao ser retirada da cama e empurrada para fora do apartamento por João Neto

A ex-companheira do advogado João Francisco de Assis Neto, preso suspeito de agressão, afirmou à Polícia Civil que sofreu ferimentos no queixo após ser retirada à força da cama e empurrada para fora do apartamento pelo influenciador de 47 anos. O caso ocorreu com a jovem de 25 anos na última segunda-feira (14), em Maceió. As informações são da Folha de S. Paulo.

João Neto foi preso em flagrante na segunda e teve a prisão convertida em preventiva na terça-feira (15). O influenciador responderá por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o depoimento da vítima, a agressão aconteceu após uma discussão entre os dois. Ela relatou que estavam assistindo televisão quando foi descansar no quarto. João Neto teria se irritado e dito: “Porra, eu aqui me fodendo e você não faz nada”.

A mulher contou que, em seguida, o advogado chamou a atenção dos funcionários que trabalhavam na reforma do apartamento, dizendo que eles “estavam de prova”, e começou a empurrá-la para fora do imóvel. Durante a confusão, os dois caíram no chão e ela se machucou.

Para a Polícia Civil, ela também relatou outras agressões anteriores, detalhando ter sido ameaçada com arma de fogo, sofreu enforcamento, chutes e empurrões. Em outubro de 2024, teria sido empurrada por João Neto e batido a cabeça na cama. Na época, também foi segurada pelo pescoço e procurou atendimento médico em um hospital.

Informou ainda que era financeiramente dependente de João Neto e que ele demonstrava ciúmes excessivos e tentava controlar sua vida.

Defesa de João Neto

Na terça-feira (15), a defesa de João Neto declarou que o sangramento da mulher teria ocorrido após uma queda, durante uma tentativa de retirá-la do apartamento. A defesa afirma que houve “longa insistência” para que ela deixasse o local.

Em vídeo que registrou a agressão, é possível ver o momento em que João Neto puxa a ex-companheira para fora do imóvel. Ela resiste, e, em seguida, ambos caem no chão. O advogado cai sobre a mulher, que bate o rosto no chão. Logo depois, ele a levanta e a retira do local à força.

Legenda: As agressões foram registradas por uma câmera de segurança do prédio onde o casal mora Foto: Reprodução

Outra imagem, registrada por um ângulo diferente, mostra a mulher já no corredor, com sangramento no rosto. João Neto aparece pressionando um pano sobre o ferimento. Na sequência, ela cai no chão.

Durante a cena, o advogado pediu que uma pessoa que trabalhava no apartamento limpasse o sangue e entreguasse os pertences da ex-companheira. Em seguida, os dois deixaram o local.

Relembre o caso

O advogado e influenciador João Neto, de 47 anos, foi preso em flagrante na última segunda-feira (14), em Maceió, suspeito de agredir a ex-companheira, de 25 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem relatou à polícia que foi empurrada por João Neto dentro do apartamento onde estavam, o que a fez cair e sofrer um corte profundo no queixo.

O advogado foi localizado por uma equipe da Oplit nas proximidades do hospital onde a vítima recebia atendimento. Ele foi levado para a Central de Flagrantes.

A delegada Ana Luiza Nogueira, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), instaurou um inquérito para investigar o caso. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e João Neto segue sob custódia da Polícia Civil, à disposição da Justiça.

