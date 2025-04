A Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB-AL) se pronunciou, nessa terça-feira (15), sobre a prisão do advogado e influenciador João Neto, suspeito de agredir a companheira em Maceió, capital do Estado. A instituição informou que adotou as medidas necessárias no âmbito do seu Tribunal de Ética e oficiou a Seccional da Bahia sobre o caso, da qual a inscrição do jurista é originária.

Comunicado da OAB contra agressão

"Ressalta-se que qualquer conduta que possa configurar inidoneidade moral ou crime infamante será devidamente apurada, com observância estrita do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, consagrados na Constituição da República e no Estatuto da Advocacia", destacou a organização.

No comunicado, a entidade ainda declarou que "não tolerará quaisquer desvios de conduta, sobretudo aqueles que tratem de violência contra as mulheres e que atentem contra os preceitos que regem o exercício da advocacia".

A captura em flagrante de João Neto aconteceu nessa terça-feira, após a vítima buscar atendimento médico em um hospital da cidade alagoana. A mulher relatou, em depoimento, ter sido agredida por ele no apartamento do casal. Na ocasião, o advogado teria a empurrado com força, fazendo ela cair no chão e cortar o queixo, conforme informações da CNN.

Câmeras do hall da residência registraram o momento em que ela saiu da residência sangrando, enquanto o advogado tenta cessar o sangramento, fazendo pressão no local com um pano.

Legenda: As agressões foram registradas por uma câmera de segurança do prédio onde o casal mora Foto: Reprodução

João Neto aparece no vídeo ordenando que uma pessoa, que prestava serviço no apartamento, limpasse o sangue no chão do corredor. Ele ainda pegou os pertences da companheira antes de deixar o local com ela.

O influenciador possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Na rede social, é conhecido por publicar vídeos comentando conteúdos de grande repercussão e respondendo dúvidas dos seguidores sobre direito.

Veja também País Segurança da Americanas é flagrado agredindo homem em cadeira de rodas no MS Ceará Banhista tenta atravessar rio Ceará, quase se afoga e é resgatado, em Fortaleza; veja vídeo

Prisão do advogado em flagrante

João Neto foi localizado pela Polícia nas proximidades do hospital onde a vítima estava sendo atendida. A mulher também compareceu à delegacia para prestar depoimento após receber atendimento médico.

A delegada Ana Luiza, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), determinou a instauração de um inquérito policial para apurar o caso de violência doméstica.

O advogado se encontra sob custódia da Polícia Civil e está à disposição da Justiça.

O que diz João Neto

Em nota veiculada na rede social do influenciador, a defesa de João Neto informou que tomou ciência sobre o suposto crime de violência doméstica e disse que o assunto será esclarecido em audiência de custódia, prevista para acontecer na terça-feira.

Horas depois, os representantes do criminalista compartilharam as imagens capturadas pelas câmeras internas do apartamento, que mostram o momento que a mulher cai ao ser empurrada pelo suspeito. Na postagem, a defesa argumentou que os registros corroboram com o depoimento do investigado, da suposta vítima e de um colaborador, ouvidos pelas autoridades policiais.

"O sangramento se deu em virtude de uma queda, momento em que o Dr. João Neto tentava retirar sua ex do apartamento após insistir por bastante tempo que a mesma saísse", escreveu a defesa na legenda da publicação.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.