Alagoana de 116 anos pode ser a pessoa mais velha do mundo

A nordestina Joana do Espírito Santo completou 116 anos em fevereiro de 2025 e pode ser a mulher mais velha do mundo. Moradora de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, ela nasceu em 2 de fevereiro de 1909, em Capela (AL). Se reconhecida oficialmente, ultrapassaria a britânica Ethel Caterhan, que também tem 116 anos, mas nasceu em agosto do mesmo ano e hoje é considerada a recordista mundial pela entidade internacional LongeviQuest e pelo Guinness Book.

O grande obstáculo para o reconhecimento da alagoana é a documentação. A certidão de nascimento de dona Joana foi perdida na enchente de 2010, que destruiu casas e o cartório de Murici, onde estava o registro original. Desde então, a família tem tentado recuperar os documentos, mas sem sucesso, o que dificulta o processo de validação internacional.

Uma vida de memórias e música

Apesar da idade impressionante, dona Joana leva uma vida ativa e cheia de lembranças. Cuidadosamente assistida pela filha Maria de Lourdes, ela mantém saúde estável, acompanhada semanalmente pelo programa municipal Melhor em Casa, que oferece visitas médicas, medicamentos e fraldas.

Conhecida pelo bom humor, gosta de virar a noite cantando e só acorda perto do meio-dia. Dona Joana se orgulha da família numerosa: já são cerca de 50 netos e bisnetos. “O dia do meu casamento foi muito feliz. Foram três dias de festa. Dancei tanto que cai", disserem entrevista ao G1 Alagoas.

Também guarda lembranças de encontros históricos: afirma que Luiz Gonzaga tocou em seu casamento e relembra com detalhes o dia em que viu Lampião, “todo enfeitado, com o chapéu brilhando”, entrando em sua casa.

Veja também País Ex-delegado assassinado em SP sabia que era jurado de morte pelo PCC, mostra investigação País Acidente mata oito pessoas em Goiás, sendo seis da mesma família; motorista estava bêbado

“Ele só andava todo enfeitado. O chapéu chega brilhava. Eu estava debaixo da cama [escondida]. Aí ele [Lampião] descobriu a panela que estava em cima do fogão e disse assim 'Mas rapaz, que carne cheirosa. Que canequinho mais brilhoso. Minha filha fique aí [debaixo da cama], que eu vou apanhar o feijão”, relembrou.

Enquanto o reconhecimento oficial não vem, a família celebra a longevidade e a vitalidade da alagoana, que pode estar prestes a entrar para a história como a mulher mais velha do mundo.