Acidente mata oito pessoas em Goiás, sendo seis da mesma família; motorista estava bêbado

Um grave acidente entre quatro veículos deixou oito pessoas mortas no km 171 da BR-153 em Campinorte, no interior de Goiás. Seis das vítimas eram da mesma família. Um dos ocupantes de um dos automóveis foi flagrado dirigindo alcoolizado no teste do bafômetro.

O caso aconteceu na noite deste sábado (20). As circunstâncias do acidente ainda estão sendo esclarecidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), conforme informações do portal Metrópoles, mas já se sabe que pelo menos um dos motoristas estava com teor alcoólico no sangue muito acima do permitido.

A PRF informa que o homem de 46 anos atingiu o carro de passeio, uma carreta e uma moto. Todos os ocupantes do carro de passeio eram da mesma família e morreram em decorrência do impacto.

Quem eram os envolvidos no acidente?

A família morta foi identificada como o casal José Mário da Silva Souto, de 38 anos e Dayane Pereira dos Santos, de 32 anos. Os quatro filhos do casal, José Victor, Emanuela e José Arthur, de 17, 14 e 10 anos, também não resistiram. Théo, de apenas três anos, foi a única das vítimas a falecer após ser socorrida.

Os quatro eram naturais de Jaú do Tocantins (TO), cidade tocantinense na divisa com Goiás. Outras duas pessoas ficaram feridas e tiveram as identidades preservadas. O motorista fugiu após o acidente, mas foi preso pela PRF horas depois. A caminhonete que ele dirigia também foi apreendida pelas autoridades.