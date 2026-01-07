Anvisa decreta recolhimento de panetones contaminados com fungos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, a distribuição e o consumo de quatro lotes de panetones da marca D'Viez Chocolates Finos, após identificar a formação de fungos nos produtos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira (6).

O órgão também determinou o recolhimento dos itens do lote 251027, com validade prevista para o dia 27 de fevereiro de 2026.

Confira, a seguir, os produtos que serão coletados:

Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g;

Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" 700g;

Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 700g;

Panetone com Frutas Trufado Tradicional 700g.

A D'Viez já havia comunicado o recolhimento voluntário e preventivo desses produtos em dezembro, através das redes sociais. Na nota, o fabricante diz que "identificou que o lote 251027 encontra-se impróprio para o consumo antes da data de vencimento".

A empresa lamentou o ocorrido e disse estar atuando junto a fornecedores e parceiros para "recolher todos os produtos do lote identificado o mais rápido possível", e garantiu que o consumo dos demais itens da marca pode ser realizado normalmente.

Produtos com cogumelos serão recolhidos

Além da D'Viez, produtos da empresa Coguvita II Alimentos Ltda também estão proibidos de serem distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos no País, conforme o decreto publicado pela Anvisa no DOU.

O órgão explica que os produtos selecionados foram preparados com cogumelos Lion's Mane e Cordyceps, ingredientes que ainda não tiveram a segurança alimentar avaliada pela Anvisa e, portanto, não têm o uso permitido em receitas.

Ao todo, são sete produtos da empresa que terão todos os lotes recolhidos. São eles:

Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos da marca Smush Smushnola Granola Keto;

Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos da marca Smushn Go;

Cápsula de Café da marca Smush Energy Mushroom Espresso;

Cápsula de Café da marca Smush Mushroom Espresso;

Granola da marca Smush Smushnola Granola Coco;

Pasta de Amendoim com Cogumelos da marca Smush Smushnuts;

Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos da marca Smush Smushnuts;

A Coguvita II também estaria realizando a divulgação desses itens de maneira irregular e enganadora. Conforme a Anvisa, ela estaria "afirmando, sem comprovação científica, que o seu consumo contribui para a saúde mental, memória, foco e imunidade".