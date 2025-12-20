Recorde: 9 milhões de turistas internacionais visitam o Brasil em 2025

Nessa sexta-feira (19), o Brasil chegou à marca de 9 milhões de turistas internacionais que visitaram o País em 2025. Este quantitativo foi divulgado através do "turistômetro", na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O número configura 40% maior que o do último ano, quando a nação recebeu 6,77 milhões de viajantes estrangeiros.

A previsão inicial do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027 era de que cerca de 6,9 milhões de turistas internacionais passassem pelo País este ano. O marco registrado é 30% maior em comparação à expectativa dos órgão federais.

São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina foram os estados com maior número de turistas estrangeiros em 2025. Sozinhos, eles receberam cerca de 7,5 milhões de visitantes internacionais, 83% do total registrado no País.

Monitoramento do mercado internacional

Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), explica que órgão desenvolveu um centro de inteligência para monitorar os mercados internacionais.

O objetivo é observar o destino dos visitantes de cada país, seu tempo de estadia e seus interesses.

"Hoje, sabemos quando o alemão vem para cá, para onde ele vem, o tempo que ele fica. Isso vale para o italiano, argentino, chileno, norte-americano. O norte-americano tem um consumo de afro-turismo que é diferente do argentino, que é de sol e praia. Já é diferente do francês, que consome mais cultura e gastronomia", explica o presidente.

Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai e Paraguai são os cinco países que mais emitem turistas para o Brasil. Eles foram responsáveis por 60% dos visitantes internacionais em 2025.