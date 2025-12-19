Butantan entrega 1, 3 milhão doses da vacina contra a dengue na semana que vem

O Instituto Butantan inicia, na próxima semana, a entrega de 1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue ao Ministério da Saúde. A primeira remessa, com 300 mil doses, será distribuída já nos próximos dias e faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Batizada de Butantan-DV, a vacina é a primeira do mundo em dose única contra a dengue. O contrato para o fornecimento do imunizante foi assinado nesta semana entre o instituto e o governo federal.

Até o fim de janeiro de 2026, o Butantan prevê a entrega de mais 1 milhão de doses. A vacinação deve começar no início do próximo ano, com prioridade para profissionais da Atenção Primária à Saúde e adultos de 59 anos, embora o calendário oficial ainda não tenha sido divulgado.

A vacina foi aprovada pela Anvisa para uso em pessoas de 12 a 59 anos e apresentou 74,7% de eficácia geral. Nos casos graves e com sinais de alarme, a eficácia chegou a 91,6%, enquanto a proteção contra hospitalizações foi de 100%.

As primeiras aplicações ocorrerão em profissionais que atuam em unidades básicas de saúde. Com a ampliação da capacidade de produção, em parceria com uma empresa chinesa, a vacinação será estendida gradualmente ao público geral, começando pelas faixas etárias mais altas.

O Butantan também trabalha para ampliar a indicação da vacina para pessoas acima de 60 anos e crianças.

A Anvisa já autorizou o início de testes nessas faixas etárias. Segundo o instituto, estudos clínicos indicam que o imunizante é seguro também para crianças entre 2 e 11 anos, embora novos dados ainda precisem ser analisados para a inclusão definitiva desse público.