Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Butantan entrega 1, 3 milhão doses da vacina contra a dengue na semana que vem

Imunizante de dose única será distribuído ao Ministério da Saúde e integra o Programa Nacional de Imunizações.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:03)
País
Ministro da Saúde Alexandre Padilha.
Legenda: Até o fim de janeiro de 2026, o Butantan prevê a entrega de mais 1 milhão de doses.
Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil.

O Instituto Butantan inicia, na próxima semana, a entrega de 1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue ao Ministério da Saúde. A primeira remessa, com 300 mil doses, será distribuída já nos próximos dias e faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Veja também

teaser image
País

Idosa é agredida por PM com coronhada de fuzil, no Rio; veja vídeo

Batizada de Butantan-DV, a vacina é a primeira do mundo em dose única contra a dengue. O contrato para o fornecimento do imunizante foi assinado nesta semana entre o instituto e o governo federal.

Até o fim de janeiro de 2026, o Butantan prevê a entrega de mais 1 milhão de doses. A vacinação deve começar no início do próximo ano, com prioridade para profissionais da Atenção Primária à Saúde e adultos de 59 anos, embora o calendário oficial ainda não tenha sido divulgado.

A vacina foi aprovada pela Anvisa para uso em pessoas de 12 a 59 anos e apresentou 74,7% de eficácia geral. Nos casos graves e com sinais de alarme, a eficácia chegou a 91,6%, enquanto a proteção contra hospitalizações foi de 100%.

As primeiras aplicações ocorrerão em profissionais que atuam em unidades básicas de saúde. Com a ampliação da capacidade de produção, em parceria com uma empresa chinesa, a vacinação será estendida gradualmente ao público geral, começando pelas faixas etárias mais altas.

O Butantan também trabalha para ampliar a indicação da vacina para pessoas acima de 60 anos e crianças. 

A Anvisa já autorizou o início de testes nessas faixas etárias. Segundo o instituto, estudos clínicos indicam que o imunizante é seguro também para crianças entre 2 e 11 anos, embora novos dados ainda precisem ser analisados para a inclusão definitiva desse público.

Assuntos Relacionados
Ministro da Saúde Alexandre Padilha.
País

Butantan entrega 1, 3 milhão doses da vacina contra a dengue na semana que vem

Imunizante de dose única será distribuído ao Ministério da Saúde e integra o Programa Nacional de Imunizações.

Redação
Há 37 minutos
Mulher segura carteira de trabalho com um contrato em cima de uma mesa.
País

Veja os direitos de quem vai trabalhar no Natal e no Ano-Novo

Entenda os diversos cenários que envolvem os trabalhadores conforme a legislação trabalhista.

Lucas Monteiro
19 de Dezembro de 2025
Imagem mostra cenas em que um policial militar agride uma idosa, com uma coronhada de fuzil, no Rio de Janeiro.
País

Idosa é agredida por PM com coronhada de fuzil, no Rio; veja vídeo

Mulher chegou a cair no chão devido ao impacto da agressão.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Pessoa segura a carteira de trabalho na mão com gorros de natal por trás.
País

Véspera de Natal é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Veja as regras que se aplicam durante o período de fim de ano para os trabalhadores.

Lucas Monteiro
19 de Dezembro de 2025
Pessoa usando camisa social branca aparece em pose formal, com os braços cruzados, diante de um fundo neutro claro.
País

Prefeito de Piedade, em São Paulo, morre aos 47 anos

A causa da morte do político não foi informada.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Benício Xavier sorridente com toga e capelo azuis de formatura, segurando um diploma em um fundo colorido de lápis de cor. Criança faleceu após receber dose de adrenalina errada em Manaus, no Amazonas.
País

Caso Benício: delegado diz que mais dois médicos podem ser responsabilizados

Morte de criança pode ter sido causada por "sucessão de erros" de profissionais.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Polícia Federal.
País

PF deflagra nova fase de operação contra fraude no INSS

Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, além de 52 mandados de busca e apreensão.

Redação
18 de Dezembro de 2025
foto de Dom Odilo scherer, arcebispo de São Paulo.
País

Entenda por que Dom Odilo deve deixar a Arquidiocese de São Paulo

Nome do arcebispo voltou ao noticiário após proibição de missas do padre Júlio Lancelotti.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Funcionários da Enel de costas.
País

Enel pode ter contrato encerrado após decisão do governo, em São Paulo

Governo federal, estadual e municipal iniciaram fim do contrato.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Pessoa de cabelos cacheados em ambiente doméstico, assoando o nariz com um lenço.
País

Caso de gripe K é confirmado no Brasil, diz Ministério da Saúde

A temporada de gripes parece ter iniciado antes do esperado, que seria nas primeiras semanas de janeiro.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Imagem mostra estudantes entrando em um local de provas.
País

Reaplicação do Enem começa nesta terça-feira (16) em todo o País

Provas do Enem PPL também serão aplicadas.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Incêndio em Copacabana deixa idosa morta e outras duas feridas
País

Incêndio em Copacabana deixa idosa morta e outras duas feridas

Chamas atingiram loja de motocicletas elétricas e se espalharam pelos andares residênciais do prédio.

Redação e AFP
16 de Dezembro de 2025
Padre Júlio Lancelotti.
País

Dom Odilo proíbe padre Júlio de transmitir missas e o afasta das redes sociais

Celebrações continuam de forma presencial.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Visão detalhada de múltiplos cadernos de prova coloridos do ENEM 2025, destacando o '1º DIA' e as matérias de Linguagens, Códigos e Redação, e Ciências Humanas.
País

Enem 2025: estudante cego recebe prova errada e Inep nega reaplicação

Liminar da Justiça Federal determinou que exame seja refeito.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Menino Benício.
País

Polícia pede prisão de médica e técnica investigadas por morte de Benício

O menino de 6 anos morreu em novembro, em Manaus, após receber dose de adrenalina na veia.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Fotos lado a lado do Desembargador Macário Ramos Júdice Neto e Rodrigo Bacellar.
País

Desembargador é preso, e Rodrigo Bacellar é alvo de nova busca pela PF

Ações fazem parte da 2ª fase da operação Unha e Carne.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Vídeo do chá revelação viralizou no Instagram nesta segunda-feira (15).
País

Chá revelação com cachorros emociona a internet; veja vídeo

Influenciadora digital usou pets de estimação em chá revelação criativo.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Incêndio atinge loja de flores na Mooca, em São Paulo
País

Incêndio atinge loja de flores na Mooca, em São Paulo

Não houve feridos na ocorrência.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Menino Benício tinha 6 anos. Ele era magro e tinha o cabelo preto. Na foto, usa roupa de banho e está sorrindo.
País

Caso Benício: médica usava carimbo de pediatria sem ter especialidade

A defesa de Juliana Brasil alega que ela tinha experiência prática na área e que iria fazer a prova de título ainda este ano.

Redação
14 de Dezembro de 2025
menino Benício posando para foto com decoração natalina.
País

Caso Benício: habeas corpus concedido à médica investigada é revogado

Segundo a decisão, a desembargadora Carla Maria Santos dos Reis considerou que a Câmara Criminal era incompetente para julgar o pedido.

Redação
13 de Dezembro de 2025