Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa publica registro da vacina brasileira contra a dengue

Imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan.

Escrito por
e
Ser Saúde
Imagem de uma vacina para matéria sobre imunizante contra a dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan.
Legenda: A dose aprovada é destinada a pessoas na faixa etária de 12 a 59 anos.
Foto: Shutterstock/Prostock-studio.

O registo de uma vacina contra a dengue foi publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial da União. O imunizante brasileiro está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan. 

Em novembro, o ministro Alexandre Padilha já havia anunciado o registro da vacina. A pasta busca iniciar a aplicação das doses em 2026, de modo gratuito, através do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Com a publicação no Diário Oficial, a Anvisa detalhou que oficializa a conclusão do processo regulatório, permitindo a produção do imunizante e comercialização da vacina.

O imunizante será ofertado exclusivamente pelo SUS. 

Detalhes da vacina 

De dose única, a vacina é tetravalente e capaz de combater os quatro sorotipos da dengue.

dose aprovada é destinada a pessoas na faixa etária de 12 a 59 anos

“O registro é um marco para o enfrentamento da dengue no Brasil. A vacina passou por todas as etapas de análise técnica e regulatória previstas na legislação sanitária, garantindo sua segurança, qualidade e eficácia”. 
Anvisa
Agência Nacional de Segurança Sanitária

Estudos da vacina

Mesmo com o registro, o Instituto Butantan seguirá estudando a vacina e realizando o monitoramento de seu uso pela população geral. 

“A tecnologia utilizada pelo novo imunizante é a de vírus vivo atenuado, que é segura e já empregada em diversas outras vacinas em uso no Brasil e no mundo”, acrescentou a Anvisa.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Anvisa proíbe anabolizantes irregulares e manda recolher lote de soro

teaser image
Ser Saúde

Vacinação precoce protege prematuros contra infecções graves e hospitalizações

Sintomas da dengue

O Ministério da Saúde detalha que o paciente com dengue costuma apresentar febre repentina (39 °C a 40 °C), com no mínimo dois sintomas dos litados abaixo, procure um serviço de saúde:

  • dor de cabeça;
  • prostração;
  • dores musculares e/ou articulares;
  • dor atrás dos olhos.
Assuntos Relacionados
Imagem de uma vacina para matéria sobre imunizante contra a dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan.
Ser Saúde

Anvisa publica registro da vacina brasileira contra a dengue

Imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan.

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Foto de um homem com esteroides, medicamentos para performance e suplementos de testosterona. Seringas, itens de saúde e um atleta utilizando medicação para treino, incluindo hormônios de força e injeções voltadas ao desempenho esportivo.
Ser Saúde

Anvisa proíbe anabolizantes irregulares e manda recolher lote de soro

Ação fiscal também suspendeu medicamentos manipulados.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Gengibre, limões frescos e folhas de hortelã sobre uma tábua de corte de madeira, com um cabo de faca à vista.
Ser Saúde

Gengibre: veja benefícios, como usar no dia a dia e se ajuda a emagrecer

Termogênico, anti-inflamatório e digestivo, o gengibre pode apoiar imunidade, conforto intestinal e até o emagrecimento quando aliado a bons hábitos.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Beterraba fresca em fundo de madeira
Ser Saúde

Beterraba: benefícios, como consumir e por que é boa para o coração

Rica em nitratos, fibras e antioxidantes, a beterraba favorece a saúde cardiovascular e pode até melhorar a performance física.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Mão de pessoa branca com comprimidos amarelos sendo despejados de um pote amarelado. Ao fundo, torso de mulher branca com blusa branca sem mangas.
Ser Saúde

Anvisa proíbe fabricação e venda de três suplementos alimentares; confira

O órgão constatou que os produtos estão em situação irregular com a Lei da Vigilância Sanitária.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Chá medicinal camomila em uma xícara branca em uma mesa com camomila e flores de trevo vermelho.
Ser Saúde

Camomila: veja benefícios, como usar e saiba se realmente acalma

Planta é aliada da saúde mental e física e pode melhorar sono, ansiedade e digestão.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem da vacinação de um prematuro.
Ser Saúde

Vacinação precoce protege prematuros contra infecções graves e hospitalizações

Mais informações sobre vacinação de prematuros podem ser encontradas no Ministério da Saúde ou ONGs especializadas.

Beatriz Rabelo
03 de Dezembro de 2025
Imagem de canetas emagrecedoras ilustra matéria sobre diretrizes de uso desses medicamentos.
Ser Saúde

OMS publica diretrizes para uso de canetas emagrecedoras

Segundo a entidade, número de pessoas obesas pode dobrar até 2030.

Redação e AFP
02 de Dezembro de 2025
Meningite meningocócica: conheça os principais riscos, sintomas e como tratar
Ser Saúde

Meningite: conheça principais riscos, sintomas e como tratar

Doença tem progressão rápida e alta letalidade.

Beatriz Rabelo
01 de Dezembro de 2025
Pessoa medindo os níveis glicêmicos sozinha utilizando uma caneta. Imagem usada em matéria sobre o suplemento insupril.
Ser Saúde

Insupril: o que é, por que foi proibido e quais riscos oferece à saúde

Suplemento foi proibido para venda pela Anvisa.

Mylena Gadelha
28 de Novembro de 2025
Frasco do Lava Roupas Líquido Tixan Ypê.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de sabão líquido Ypê após detectar bactéria

Segundo o órgão regulador, a própria fabricante constatou o problema em análise.

Redação
28 de Novembro de 2025
Chá tem muitos benefícios e pode auxiliar no emagrecimento.
Ser Saúde

Hibisco: benefícios, usos e tudo que você precisa saber sobre a planta

Nutricionista explica suas propriedades, orienta sobre consumo seguro e alerta para riscos em casos como gravidez, gastrite e pressão baixa.

Redação
27 de Novembro de 2025
Homem coça o cabelo. Ele tem o cabelo preto.
Ser Saúde

O que pode causar coceira no couro cabeludo?

Nem sempre é piolho. Saiba outras possibilidades e fique atento à sua saúde capilar.

Montagem de fotos mostra a fachada da Anvisa à esquerda e o vinagre de maçã da Castelo à direita.
Ser Saúde

Anvisa retira do mercado vinagre de maçã da marca Castelo

O órgão detectou no produto a existência de uma quantidade de dióxido de enxofre que não está informada no rótulo.

Redação
27 de Novembro de 2025
foto de mulher com pinça tirando pelo da sobrancelha.
Ser Saúde

Sua sobrancelha está caindo? Saiba 7 motivos e como evitar

Especialista explica causas da queda dos fios e tipos de tratamento.

Raísa Azevedo
23 de Novembro de 2025
Absorventes com glitter representam aumento do fluxo sanguíneo durante a menstruação.
Ser Saúde

5 sinais de que sua menstruação não está normal

O sangramento uterino anormal pode ter diferentes causas.

Imagem mostra diversos tipos de agonistas da GLP-1, conhecidos como canetas emagrecedoras, de diferentes cores e tamanhos em uma superfície branca, usados para administração de medicamentos.
Ser Saúde

Anvisa proíbe 'canetas emagrecedoras' sem registro

Veja medicamentos vetados para importação ou venda no País.

Carol Melo
21 de Novembro de 2025
Mulher com as mãos nos rins para matéria sobre síndrome nefrótica.
Ser Saúde

Síndrome nefrótica: o que é, principais causas, sintomas e tratamento

Condição pode estar relacionada com queda da imunidade e inchaço.

Beatriz Rabelo
20 de Novembro de 2025
Sequência de absorventes íntimos demonstra o aumento do fluxo menstrual.
Ser Saúde

Sangramento uterino anormal: entenda o que é, causas, sintomas e tratamento

O problema costuma afetar negativamente aspectos físicos, emocionais, sexuais e profissionais de pessoas com útero.

Luana Severo
18 de Novembro de 2025
Foto de vários donuts com glitter.
Ser Saúde

Anvisa identifica metal em quatro marcas de glitter comestível e suspende vendas

A agência justificou que há presença de materiais plásticos nos produtos, além de "metal de transição laminado atômico 99."

Redação
13 de Novembro de 2025