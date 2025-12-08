Anvisa publica registro da vacina brasileira contra a dengue

O registo de uma vacina contra a dengue foi publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial da União. O imunizante brasileiro está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan.

Em novembro, o ministro Alexandre Padilha já havia anunciado o registro da vacina. A pasta busca iniciar a aplicação das doses em 2026, de modo gratuito, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a publicação no Diário Oficial, a Anvisa detalhou que oficializa a conclusão do processo regulatório, permitindo a produção do imunizante e comercialização da vacina.

O imunizante será ofertado exclusivamente pelo SUS.

Detalhes da vacina

De dose única, a vacina é tetravalente e capaz de combater os quatro sorotipos da dengue.

A dose aprovada é destinada a pessoas na faixa etária de 12 a 59 anos.

“O registro é um marco para o enfrentamento da dengue no Brasil. A vacina passou por todas as etapas de análise técnica e regulatória previstas na legislação sanitária, garantindo sua segurança, qualidade e eficácia”. Anvisa Agência Nacional de Segurança Sanitária

Estudos da vacina

Mesmo com o registro, o Instituto Butantan seguirá estudando a vacina e realizando o monitoramento de seu uso pela população geral.

“A tecnologia utilizada pelo novo imunizante é a de vírus vivo atenuado, que é segura e já empregada em diversas outras vacinas em uso no Brasil e no mundo”, acrescentou a Anvisa.

Sintomas da dengue

O Ministério da Saúde detalha que o paciente com dengue costuma apresentar febre repentina (39 °C a 40 °C), com no mínimo dois sintomas dos litados abaixo, procure um serviço de saúde: