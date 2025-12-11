Anvisa proíbe suplemento e fórmula infantis; veja produtos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (10), a proibição do suplemento infantil Flock Dent Camomilina e a Fórmula Pediátrica para Nutrição Eenteral e Oral - Nesh Pentasure Pedia.

Os produtos são das empresas Unicorp Terceirizze Brasil Industrial Ltda. – Medphar Farmacêutica Ltda. e da Nunesfarma Produtos Farmacêuticos Ltda, respectivamente.

Segundo a agência, o primeiro suplemento não foi autorizado para uso com a primeira dentição de bebês, reforçando que "ele possui ingredientes não permitidos para a faixa etária indicada".

Veja também Ser Saúde Anvisa proíbe anabolizantes irregulares e manda recolher lote de soro Ser Saúde Melanoma, basocelular e espinocelular: saiba diferenças entre os tipos de câncer de pele

Enquanto isso, a fórmula infantil foi proibida por um erro na rotulagem dos itens, que comunicavam "fórmula hidrolisada". A empresa detectou o erro e afirmou que irá recolher os produtos de forma voluntária.

Suplemento 'milagroso' proibido

Na mesma determinação, a Anvisa ainda proibiu o Suplemento Milagroso em Cápsulas Jes, da PPA Suplementos Ltda., apontando que o produto sugere "falsos benefícios terapêuticos" e faz afirmações "sem comprovação científica".