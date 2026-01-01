Resultado da Mega da Virada 2025: qual horário do novo sorteio nesta quinta (1°) e como acompanhar

O sorteio da Mega da Virada 2025 será feito nesta quinta-feira (1º), às 10h, pela Caixa Econômica Federal. O valor do prêmio bateu novo recorde e chegou a R$ 1,09 bilhão. O adiamento foi anunciado cerca de uma hora após o atraso do início da transmissão nessa quarta (31).

Os números da Mega seriam revelados às 22h, antes da virada do ano, mas foram necessários reparos operacionais diante do volume excepcional de apostas registrado no fim do dia.

"A Caixa informa que o sorteio da Mega da Virada 2025 foi adiado para esta quinta-feira, dia 1° de janeiro, às 10h da manhã. O prêmio recorde, agora confirmado em 1,09 bilhão de reais, gerou um movimento inédito nos canais de apostas e chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e a 4745 transações por segundo nas unidades lotéricas. As demais modalidades também previstas para hoje serão realizadas amanhã", disse a Caixa, através de nota lida ao vivo na transmissão do sorteio.

Como acompanhar o sorteio da Mega da Virada 2025

O sorteio da Mega da Virada 2025 será nesta quinta, às 10h, nas redes sociais da Caixa Econômica, incluindo os canais das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook, onde o público poderá acompanhar a divulgação do resultado em tempo real.

Outros sorteios adiados

Assim como a Mega, outros sorteios tradicionais da Caixa também foram adiados para as 10h desta quinta. Veja quais são: