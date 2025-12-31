Instabilidade na Caixa gera fila para apostas da Mega da Virada 2025

A poucas horas de encerrar o prazo para as apostas da Mega da Virada 2026, o aplicativo da Caixa Econômica Federal passa por instabilidade.

A reportagem do Diário do Nordeste tentou acessar a ferramenta na manhã desta quarta-feira (31), quando já havia fila de espera de 3 a 5 minutos para entrar no aplicativo.

O prêmio da Mega Sena da Virada está estimado em R$ 1 bilhão, sendo o de maior valor já sorteado pela Caixa, no Brasil. As apostas partem do valor de R$ 6.

Legenda: O app já apresentava fila no início da manhã. Foto: Reprodução.

Aos que deixaram para ‘fazer a fezinha’ de última hora, lotéricas autorizadas também seguem abertas para quem quer ser um bilionário.

As apostas estão abertas desde novembro e podem ser feitas presencialmente ou via on-line até às 20h desta quarta. O prêmio não acumula.

A conferência de jogos via virtual, por meio do App, foi suspensa nesta quarta-feira (31).

Qual número mais sorteado na Mega da Virada

A dezena 10 é a mais sorteada da história da Mega da Virada, tendo saído em cinco dos 16 sorteios realizados. Já números como 26 e 44, por exemplo, ainda não compuseram o resultado uma única vez.

Além da Mega da Virada, loterias do dia podem pagar mais de R$ 38,5 milhões nesta quarta-feira (31).

Saiba como fazer um bolão

Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar; Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio; Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas; Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos; Já fez as apostas? Agora é hora de preencher o campo “bolão" no finalzinho do volante. Você deve escolher o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100; Pague a aposta: na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7; Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Assim cada um pode resgatar a sua parte do prêmio; Agora é só torcer e distribuir os recibos aos apostadores do bolão; Outra maneira de participar de um bolão é comprar cotas das apostas organizadas pelas Lotéricas. Basta pedir ao atendente. Pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota; Insira seus dados no verso do bilhete, isso garante que somente você poderá receber o prêmio. Não esqueça de guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Fonte: Caixa Econômica Federal