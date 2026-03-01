Omnia compra participação da Casa dos Ventos no data center do TikTok no Ceará

A Omnia, empresa da Pátria Investimentos, adquiriu a participação da Casa dos Ventos no projeto do data center do TikTok no Ceará.

Com a transação, a Omnia passa a deter a totalidade do controle acionário da empresa chamada de CDV DC I S.A, uma das responsáveis por fornecer infraestrutura ao centro de dados.

A operação foi aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em dezembro de 2025, e a alteração na composição societária foi autorizada pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) em janeiro de 2026.

“Dessa forma, a Omnia passou a ser a controladora única do projeto, conforme descrito na análise concorrencial conduzida pelo Cade”, informou a empresa ao Diário do Nordeste. Os termos econômicos da compra, incluindo valor e estrutura de pagamento, não foram informados.

“Para a Compradora (Omnia), a operação representa a oportunidade de ingressar e operar no mercado de data centers hiperescaláveis no Brasil. Para a Vendedora (Casa dos Ventos), a operação representa oportunidade para criação de demanda e expansão de seus projetos de geração de energia renovável no Brasil”, diz documento submetido pelas partes ao Cade.

Como fica a situação da Casa dos Ventos agora?

A Casa dos Ventos continua vinculada ao data center em construção no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). A empresa será responsável pelo fornecimento exclusivo de energia para a primeira fase do projeto, que deve iniciar operação em julho de 2027.

“Para viabilizar essa etapa, a Casa dos Ventos realizará investimentos estimados em cerca de R$ 4 bilhões na implantação de novos parques eólicos, com potencial de adicionar aproximadamente 700 MW de capacidade instalada dedicada à operação inicial do data center da Omnia no Pecém”, informaram as empresas em resposta conjunta à reportagem.

As empresas já vinham trabalhando em parceria no desenvolvimento do projeto desde o seu início, e essa aquisição simplesmente formaliza o controle da entidade responsável por sua execução na ZPE. Omnia e Casa dos Ventos Em resposta ao Diário do Nordeste

“Green Digital Hub”

Em novembro de 2025, a CDV DC I S.A. recebeu autorização do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) para se instalar no Pecém e prestar serviços à ExportData Company I S.A., responsável pela construção de um conjunto de data centers no CIPP.

A resolução do órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) foi publicada no Diário Oficial da União em 6 de novembro.

No mesmo dia, foram publicadas resoluções aprovando a instalação, no CIPP, de cinco datacenters no Pecém. O conjunto de empreendimentos formará o que o mercado tem chamado de “Green Digital Hub” (ou Polo Digital Verde), com investimentos estimados em R$ 571 bilhões.

ByteDance Brasil Tecnologia LTDA;

Exportdata Company I S.A.;

Exportdata Company II S.A.;

Exportdata Company III Data Center LTDA;

Exportdata Company IV Data Center LTDA.

Também foram publicadas resoluções que aprovaram a instalação de quatro empresas para prestarem serviços de disponibilização de infraestrutura para os servidores e equipamentos de tecnologia da informação, além de serviços adicionais de gerenciamento, para empresas da Exportdata. São elas:

CDV DC I S.A.: Para prestar serviços à Exportdata Company I S.A.;

Para prestar serviços à Exportdata Company I S.A.; CDV DC II S.A.: Para prestar serviços à Exportdata Company II S.A.;

Para prestar serviços à Exportdata Company II S.A.; CDV DC III DATA CENTER LTDA: Para prestar serviços à Exportdata Company III Data Center;

Para prestar serviços à Exportdata Company III Data Center; CDV DC IV DATA CENTER LTDA: Para prestar serviços à Exportdata Company IV Data Center LTDA.

Em 8 de janeiro de 2026, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação publicou duas resoluções autorizando a alteração na composição societária e a mudança da razão social de duas dessas empresas.

Por meio da Resolução CZPE/MDIC Nº 120, a ByteDance PTE. LTD., dona do TikTok, passou a deter 100% do controle acionário da ExportData Company I S.A. Já o outro documento — a Resolução CZPE/MDIC Nº 121 — diz respeito à aquisição da CDV DC I S.A. pela Omnia.

Início da operação

A operação do data center do TikTok no Ceará deve começar em julho de 2027, com a conclusão do primeiro módulo do empreendimento. O planejamento aprovado pelo CZPE prevê quatro fases, e esta que está em construção é a primeira delas.

O projeto prevê dois data centers, cada um com 10 data halls — espaços que abrigam infraestrutura de TI —, com entrega total de forma escalonada ao longo de 40 meses, a partir do início das obras, em janeiro deste ano.

Iniciadas no último mês de janeiro, as obras já ultrapassaram a etapa de supressão vegetal. Além disso, a terraplanagem do primeiro dos dois datacenters já está “praticamente concluída” e as etapas de fundações foram iniciadas.

Após a conclusão das etapas de engenharia civil, a empresa vai iniciar a montagem eletromecânica dos galpões.