Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que a dona do TikTok comprou fatia da Casa dos Ventos em data centers de R$ 571 bi no Ceará?

Entenda o que está por trás dessa aquisição e o impacto para a economia local.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Imagem de um posto com o letreiro azul e letras brancas indicando
Legenda: A Zona de Processamento de Exportação (ZPE), instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), receberá pelo menos cinco data centers.
Foto: Fabiane de Paula.

A ByteDance, companhia chinesa dona do TikTok, foi autorizada a adquirir as ações da Casa dos Ventos (CDV) referentes à empresa ExportData Company I S.A., responsável pela construção de um conjunto de cinco data centers no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

O investimento total previsto para os empreendimentos do chamado Green Digital Hub (Polo Digital Verde, em tradução livre) é de R$ 571 bilhões.

Veja também

teaser image
Negócios

PIB de Itaitinga dispara quase 50%; veja as cidades que mais cresceram no Ceará

teaser image
Negócios

Transnordestina recebe novo aporte de R$ 106,2 milhões para obras da ferrovia

Ao longo desta semana, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) autorizaram, sem necessidade de recursos contrários, a aquisição das ações da ExportData Company por parte da ByteDance.

No Cade, o processo se desenrolou em menos de um mês. Após a entrada do pedido para a compra das ações, em 12 de dezembro de 2025, o processo foi analisado pelo Conselho, e a decisão favorável foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (5).

Já o parecer positivo da CZPE saiu no DOU na quinta-feira (8).

O que está por trás dessa compra?

O complexo de data centers no Pecém foi criado, na visão de especialistas, como uma solução de demanda mais rápida do que os empreendimentos de HIdrogênio Verde, que ainda não começaram a sair do papel, para a crescente oferta por energia na região.

Essa análise é compartilhada por Eduardo Tude, presidente da Teleco. Para ele, o fato de a ByteDance passar a concentrar as ações da ExportData indica que o uso dos equipamentos será quase que exclusivo da companhia chinesa.

"O data center vai ser basicamente usado pela ByteDance e não por outros clientes. É o que fazem normalmente companhias como Meta (dona do Facebook) e Alphabet (dona do Google): ocupam o data center inteiro. Alguns ainda deixam que alguma empresa grande construa e ficam pagando aluguel", pondera.

Rodrigo Porto, professor titular de telecomunicações da Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca que se trata de um projeto "maior do que o que se imaginava inicialmente", situação que faz com que a ByteDance queira "ter um controle completo".

Veja também

teaser image
Negócios

Por que as ações da Hapvida saltaram neste início de ano após tombo em 2025?

teaser image
Negócios

Centro voltou a ser morada? Bairro está entre os que mais se valorizaram em Fortaleza

"Ainda que a Casa dos Ventos continue como principal fornecedora de energia, o controle da ByteDance vai dar segurança até mesmo jurídica de a empresa tocar o projeto de acordo com os seus padrões internacionais de qualidade. Nota-se ser um investimento estratégico para a empresa", define o especialista.

"Muda a característica tradicional do Pecém e transforma-o em um polo também digital, com produção de riqueza a nível global, atraindo investimentos de telecomunicações de alta velocidade, inteligência artificial. Já estávamos no mapa de data centers com o hub da Praia do Futuro em Fortaleza, e essas infraestruturas efetivamente nos coloca em destaque", completa Porto.

Cade afirma que não há concorrência para aquisição da empresa

A ByteDance explicou, em um dos formulários apresentados ao Cade, os motivos da compra. A ExportData Company I S.A., definida como a “sociedade-alvo”, foi constituída no início de 2025 a partir de uma parceria entre a dona do TikTok e a Casa dos Ventos, com atuação como exportadora de atividades de processamento de dados na ZPE Ceará.

"A sociedade-alvo não é operacional, não detém ativos e apenas obteve aprovação do CZPE para as atividades que futuramente desenvolverá na ZPE Ceará. Para a compradora, a aquisição da sociedade-alvo é a forma mais rápida de viabilizar o início da exportação de atividades de processamento de dados. Para a CDV, por sua vez, a operação representa oportunidade estratégica para criação de demanda e expansão de seus projetos de geração de energia renovável no Brasil", declara o formulário no Cade.

O posicionamento favorável do conselho afirma que a "operação não gera quaisquer sobreposições horizontais ou relações verticais entre as atividades da ByteDance e aquelas que serão exercidas pela sociedade-alvo no futuro".

O investimento universal no data center da ByteDance gira em torno dos R$ 200 bilhões. Já os outros quatro equipamentos, de propriedade da ExportData, devem receber aporte de cerca de R$ 350 bilhões.

CZPE autoriza mudança com base em legislação específica

Em despacho da decisão assinada pelo presidente do CZPE, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ficou autorizada a mudança de composição societária, acompanhada da mudança da razão social da ExportData.

O conselho aponta não haver "prejuízo da comprovação da regularidade do investimento estrangeiro a ser feito perante o Banco Central do Brasil, e sem prejuízo do projeto aprovado e o enquadramento da empresa no regime de Zona de Processamento de Exportação (ZPE)".

Imagem de um posto com o letreiro azul e letras brancas indicando
Legenda: A Zona de Processamento de Exportação (ZPE), instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), receberá pelo menos cinco data centers.
Foto: Fabiane de Paula.

A nova proprietária da ExportData deverá apresentar, até 8 de abril, a documentação societária atualizada. Apesar da compra das ações e da mudança na razão social da empresa, não está eliminada “a necessidade de atendimento às exigências de outros órgãos reguladores da Administração Pública e da atividade econômica”.

Em novembro do ano passado, o CZPE aprovou a instalação dos cinco data centers na região da ZPE Ceará. A expectativa é que as obras do primeiro equipamento comecem ainda neste mês de janeiro e que ele entre em operação já em 2027.

ExportData, CDV DC I e mais data centers na mira de investidores

A ExportData Company I S.A. é uma empresa constituída em janeiro de 2025 com sede em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela tem cadastro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) como "tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet".

Com atuação na ZPE Ceará, no Cipp, a empresa será a responsável pelos data centers, mas não por construí-los. Esse papel será da Omnia, subsidiária do fundo de investimentos Pátria, que fará o desenvolvimento, construção e operação dos empreendimentos.

Os quatro data centers de propriedade da ExportData no Pecém totalizam cerca de R$ 350 bilhões em investimentos. A ByteDance, que já está investindo aproximadamente R$ 200 bilhões, agora tem responsabilidade integral sobre os empreendimentos.

Processo similar ao da ExportData passou a CDV DC I S.A., empresa resultado da parceria entre a Casa dos Ventos e a Omnia. A subsidiária do fundo de investimentos também comprou todas as ações, em processo aprovado pela CZPE e publicado no DOU na última quinta-feira.

Foto que contém a ZPE Ceará.
Legenda: Área II da ZPE Ceará será destino dos data centers.
Foto: Cipp/Divulgação.

A reportagem procurou a Casa dos Ventos, a Omnia e a ByteDance em busca de informações sobre a venda das ações das empresas envolvidas na construção do Green Digital Hub.

Por meio da assessoria de imprensa, a Casa dos Ventos se limitou a informar que "é fornecedora exclusiva de energia para o projeto" dos data centers da ByteDance e da ExportData e afirmou que "não irá abrir valores" envolvidos na transação de compra das ações.

Omnia e ByteDance não responderam aos questionamentos até a publicação desta matéria. Quando houver retorno, este texto será atualizado..

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de um posto com o letreiro azul e letras brancas indicando
Negócios

Por que a dona do TikTok comprou fatia da Casa dos Ventos em data centers de R$ 571 bi no Ceará?

Entenda o que está por trás dessa aquisição e o impacto para a economia local.

Luciano Rodrigues
Há 55 minutos
Uma mulher vista de costas e de perfil segura um smartphone em uma das mãos e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física na outra. Ela está levemente voltada para a direita, focando nos dispositivos. O celular, em sua mão esquerda, exibe uma tela branca com o logotipo do aplicativo
Automóvel

Saiba passo a passo para renovar a CNH 2026 de forma automática e sem custos

Nova regra vale apenas para a CNH digital e beneficia motoristas sem infrações nos últimos 12 meses.

Redação
Há 1 hora
Imagem da praia de Fortaleza
Igor Pires

Quem mais visita o Nordeste? Argentinos lideram lista das 12 nacionalidades

Igor Pires
Há 2 horas
Egídio Serpa

H2V e Data Centers: o Ceará diante de uma escolha estratégica

Para o coordenador geral da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, Thiago Guimarães, o Ceará não disputa posição, ele já é desejado.

Egídio Serpa
10 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3583, desta sexta-feira (09/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3583, desta sexta-feira (09/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
09 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 796 - Sorteio de sexta-feira, 09/01; Prêmio de R$ 650 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 796 - Sorteio de sexta-feira, 09/01; Prêmio de R$ 650 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 796 em 09/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
09 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2910 de hoje, sexta-feira, 09/01; prêmio é de R$ 6,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2910 de hoje, sexta-feira, 09/01; prêmio é de R$ 6,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2910 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 6,7 milhões.

A. Seraphim
09 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6923, desta sexta-feira (09/01); prêmio é de R$ 2,3 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6923, desta sexta-feira (09/01); prêmio é de R$ 2,3 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
09 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2873 – Sorteio de sexta-feira, 09/01; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2873 – Sorteio de sexta-feira, 09/01; Prêmio de R$ 400 mil

Apostas para a Lotomania 2873 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
09 de Janeiro de 2026
Foto da fachada de hospital da Hapvida, companhia cearense que enfrentou queda severa nas ações em novembro de 2025.
Negócios

Por que as ações da Hapvida saltaram neste início de ano após tombo em 2025?

Operadora de saúde cearense teve, em novembro, maior queda desde que estreou na bolsa.

Mariana Lemos
09 de Janeiro de 2026
Fachada de um prédio azul e branco da Previdência Social (INSS) com o logotipo da instituição e pessoas na entrada.
Negócios

Com INPC de 3,9%, reajuste de aposentadorias ficará abaixo da inflação

Índice ficou abaixo do IPCA, o que significa reajuste menor para os segurados que ganham acima de um salário mínimo.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Táxis de Fortaleza estacionados.
Negócios

Viagens de táxi em Fortaleza terão reajuste de 18,7%

Bandeirada, quilômetro rodado e hora parada de táxi comum e especial vão aumentar na Capital.

Luana Severo
09 de Janeiro de 2026
Iniciativa é conduzida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e integra um acordo nacional para reparar descontos realizados sem autorização.
Negócios

Ceará recebe R$ 181,17 mi em devolução de descontos indevidos do INSS

Valores são depositados diretamente na conta do benefício.

João Lima Neto
09 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Em 2026, o Ceará exportará dados processados com vento e sol

Adão Linhares, engenheiro especialista em energia, afirma o estado tem a oportunidade de ouro de se consolidar como um Hub Digital Verde.

Egídio Serpa
09 de Janeiro de 2026
NRF Retail Nova York
Victor Ximenes

Empresários cearenses buscam novas tendências do varejo na NRF, em Nova York

Victor Ximenes
09 de Janeiro de 2026
Imagem de prédio histórico no Centro de Fortaleza, utilizada para ilustrar matéria sobre valorização imobiliária da região.
Negócios

Centro voltou a ser morada? Bairro está entre os que mais se valorizaram em Fortaleza

Região volta a receber lançamentos imobiliários após quase duas décadas.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Prateleiras de farmácia repletas de medicamentos e produtos de saúde em caixas coloridas e brancas, organizadas em um ambiente limpo e iluminado. Imagem ilustra conteúdo sobre vagas de emprego.
Papo Carreira

Rede de farmácias oferta 3 mil vagas em todo o País; veja cargos e salários

Há vagas para atuação no Ceará. Seleção não exige experiência.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 6,7 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (9).

Redação
09 de Janeiro de 2026
Imagem mostra a fachada do aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Quais estados do Nordeste mais receberam turistas estrangeiros? Veja ranking

Igor Pires
09 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

O Data Center e a água no Pecém: nasce o bom debate

Empresários revelam detalhes de como é hoje a relação das empresas nacionais e estrangeiras com o Complexo do Pecém

Egídio Serpa
09 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1161 de hoje, 08/01; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1161 de hoje, 08/01; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
08 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3582, desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3582, desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
08 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6922, desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6922, desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 1,5 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
08 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2957 desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2957 desta quinta-feira (08/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
08 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2340 de hoje, 08/01; prêmio é de R$ 1,7 milhão
Negócios

Resultado da Timemania 2340 de hoje, 08/01; prêmio é de R$ 1,7 milhão

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
08 de Janeiro de 2026
Fachada interna do Banco Master, mostrando o logotipo azul e o nome da instituição em relevo. Imagem usada em matéria onde PF apura contratação de influenciadores para atacar Banco Central (BC).
Negócios

PF apura contratação de influenciadores para defender Banco Master e atacar BC

Criadores teriam sido instruídos a criticar liquidação da instituição.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Foto que contém canteiro de obras da Ferrovia Transnordestina no Ceará.
Negócios

Transnordestina recebe novo aporte de R$ 106,2 milhões para obras da ferrovia

É a segunda disponibilização de verbas em menos de um mês.

Luciano Rodrigues
08 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Exclusivo! Substituição na Transnordestina: sai Daher, entra Trinks

Tufi Daher assume a direção Executiva de Infraestrutura e Logística da CSN, com atuação até no Sudeste.

Egídio Serpa
08 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Vem aí mais um inferno para o contribuinte: o IPVA

Trata-se do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, um tributo estadual, de pagamento obrigatório, que será cobrado a partir de fevereiro

Egídio Serpa
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra fachada do banco master
Victor Ximenes

Banco Master: Cearenses vivem angústia à espera de dinheiro do CDB

Passados quase dois meses da liquidação do banco, investidores se veem num limbo

Victor Ximenes
08 de Janeiro de 2026