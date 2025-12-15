Diário do Nordeste
Data center do TikTok no Ceará começa a ser construído em janeiro

Companhia deve investir R$ 200 bilhões para instalar empreendimento de hiper escala.

(Atualizado às 12:10)
Negócios
Foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas, em entrevista à rádio Verdinha.
Legenda: Elmano de Freitas falou sobre expectativa de início das obras em entrevista ao Sistema Verdes Mares.
Foto: Fabiane de Paula.

A construção do data center do TikTok no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), na Região Metropolitana de Fortaleza, deve começar em janeiro de 2026. 

O lançamento da pedra fundamental, que marca o início das obras, está previsto para o primeiro mês do ano. A informação foi confirmada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em entrevista ao Diário do Nordeste nesta segunda-feira (15).

“O TikTok, o compromisso que tem conosco é de começar as obras em janeiro. O lançamento da pedra fundamental em janeiro de 2026”, afirmou o governador.

O investimento do TikTok será de R$ 200 bilhões. O empreendimento será instalado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Pecém. 

Esse será o primeiro data center da companhia na América Latina e o primeiro empreendimento de hiper escala instalado no Ceará.

DATA CENTER JÁ TEM AVAL DE CONSELHO DA ZPE

O data center já recebeu aprovação do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), principal instância decisória das zonas alfandegárias. 

Também já foi concedido licenciamento prévio pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e autorização para se ligar à rede pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). 

O Ministério Público do Ceará (MPCE) chegou a pedir que o processo de licenciamento seja periciado, devido aos possíveis impactos ambientais do empreendimento.

O data center deve ocupar uma área equivalente a 95 campos de futebol em Caucaia. Povos indígenas e comunidades tradicionais da reunião apontam que o território deveria ser protegido.

Segundo informações do MPF, o Sistema de Cadastro de Aldeias (SisAldeia) da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) contabiliza mais de 20 aldeias Anacé no entorno e nas proximidades do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

PARCEIROS LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

O TikTok terá dois parceiros locais para a execução do projeto bilionário. 

A Casa dos Ventos, gigante nordestina das energias renováveis, será responsável pela construção de parques eólicos, cuja energia produzida será usada para abastecer o centro de dados.

Já a Omnia assume o papel de desenvolver, construir e operar o data center. A empresa do fundo de investimento Pátria deve aportar R$ 11 bilhões ao projeto. 

