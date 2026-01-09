Quais estados do Nordeste mais receberam turistas estrangeiros? Veja ranking

Em 2025, o Aeroporto de Fortaleza recebeu 112.643 passageiros de nacionalidades estrangeiras ou brasileiros expatriados (que moram em outros países), chegando em voos internacionais diretos ao Aeroporto Pinto Martins. Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

A quantidade coloca o aeroporto de Fortaleza como o 2º aeroporto do Nordeste a receber mais estrangeiros, atrás apenas de Salvador, posição que a capital cearense manteve em 2024 e em um ano-chave, pré-pandêmico, que foi 2019.

Top 5 estrangeiros com maior número de chegadas no aeroporto de Fortaleza (2025)

França: 20.690 turistas;

Portugal: 17.304 turistas;

Argentina: 14.203 turistas;

Itália: 12.121 turistas;

Estados Unidos: 9.732 turistas.

O número de estrangeiros em 2025 é 19,2% maior do que a quantidade que ingressou em todo o ano de 2024, quando 94.507 passageiros ingressaram pelo aeroporto de Fortaleza.

Podemos creditar o incremento desse número, em parte, ao novo voo da Air France para Caiena, como novidade em 2025, trazendo mais franceses a Fortaleza, primeira nacionalidade a mais visitar o estado.

O incremento de estrangeiros tem relação também com o lançamento de voos da Latam com destino à Europa. Esses voos substituíram algumas frequências que a companhia aérea mantinha para Miami (EUA), movimentando maior quantidade de estrangeiros.

O Ceará continua se destacando na atração de nacionalidades europeias, principalmente franceses, portugueses e italianos. O início dos voos da Ibéria, em 19 de janeiro, dará ao Ceará a chance de se firmar ainda mais na atração de europeus.

Apesar de serem a 3ª nacionalidade, a quantidade de argentinos ingressando no Ceará ainda é muito menor que a de estados como Bahia e Pernambuco e tenderá a ficar atrás também do Rio Grande do Norte, que recebe voos diários da Jetsmart a partir de 2026.

Ranking de Estados (aeroportos) que mais atraíram estrangeiros (Embratur - 2025)

1. Bahia 202.335

2. Ceará 112.643

3. Pernambuco 108.115

4. Rio Grande do Norte 32.383

5. Alagoas 16.801

Bahia

Com os mesmos dados da Embratur, os aeroportos de Salvador e de Porto Seguro receberam 202.335 estrangeiros em 2025, crescimento de 46% sobre 2024.

O aeroporto de Salvador é, portanto, o maior receptor de turistas estrangeiros do Nordeste, dado que a quantidade de estrangeiros recebidos em Porto Seguro, com apoio de dados da Agência Nacional de Aviação Civil, situa-se entre 12.000 e 25.000 turistas estrangeiros, apenas 6% a 13% do total da Bahia.

Porto Seguro tem o único aeroporto internacional do interior do Nordeste. Salvador já liderava o índice em anos como 2019 e em 2024, com a ajuda da presença em massa de argentinos, quando mais de 81.000 e 56.000 visitantes invadiram as praias da Bahia.

Top 5 países com maior número de chegadas nos aeroportos de Salvador e Porto Seguro (2025)

Argentina: 88.894 turistas;

Portugal: 24.610 turistas;

Uruguai: 17.703 turistas

França: 15.984 turistas;

Itália:12.597 turistas.

Na Bahia, os argentinos são maioria absoluta de turistas, trazendo muitas divisas ao estado. É incrível a grande prevalência dos Hermanos pela Bahia, como já destacamos algumas vezes.

A Bahia seguiu a tendência de recordes do Brasil, que encerrou o ano com 9.287.196 turistas estrangeiros. O resultado representa um crescimento de 37,1% em relação a 2024 e confirma a consolidação do país como um destino cada vez mais competitivo no cenário global, segundo a Embratur.

Pernambuco

Em Pernambuco, mais especificamente pelo aeroporto de Recife, aportaram 108.115 estrangeiros, principalmente da Argentina e de Portugal. O aeroporto teve um crescimento forte na atração de estrangeiros, algo superior a 80%.

Recife teve a chegada da Jetsmart em julho de 2025, novos voos da Gol vindos de Córdoba, além do incremento de voos à Europa da Azul para Madri e para o Porto. Foi um ano muito positivo, para quem havia crescido pouco em 2024.

Top 5 países com maior número de chegadas pelo aeroporto de Recife (2025)

Argentina: 39.321 turistas;

Portugal: 19.548 turistas;

Uruguai: 9.042 turistas;

Itália: 6.542 turistas;

Alemanha: 6.273 turistas.

Com o início dos voos da Ibéria ainda em dezembro de 2025, o destino terá a oportunidade de crescer mais na atração de europeus em 2026.

Rio Grande do Norte

Em 2025, o aeroporto de Natal recebeu 32.383 estrangeiros, 25% mais visitantes que os 25.908 passageiros em 2024. Destaque para argentinos, portugueses e italianos.

Natal finalizou os últimos dias de 2025 com a chegada de voos diários da Jetsmart ao seu aeroporto, o que fará com que a companhia amplie a chegada de argentinos em 2026.

Top 5 países com maior número de chegadas pelo aeroporto de Natal (2025)

Argentina: 12.679

Portugal: 8.142

Itália: 2.813

França: 1.725

Espanha: 1.440

Alagoas

Por fim, o aeroporto de Maceió recebeu 16.801 estrangeiros, com grande prevalência de argentinos (12.457). O crescimento sobre 2024 no total de visitantes é aproximado de 33%. Alagoas continuou avançando na chegada de companhias aéreas do Cone Sul, como a Flybondi.

Top 5 países com maior número de chegadas pelo aeroporto de Maceió (2025)

Argentina: 12.457

Portugal: 2.757

Itália: 447

Uruguai: 384

Alemanha: 148

O ano de 2025 foi um ano positivo na movimentação de estrangeiros de todos os estados do Nordeste que recebem voos internacionais. Nesse cenário, 2026 pode trazer mais estados a receberem movimentações internacionais, como o Maranhão.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.