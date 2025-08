JetSmart inaugura nova rota direta entre Natal e Buenos Aires a partir de dezembro

A companhia aérea ultra low cost sul-americana JetSmart vai inaugurar a nova rota Natal–Buenos Aires a partir do próximo dia 30 de dezembro. Esse será o segundo destino da empresa na região Nordeste do Brasil, conforme antecipado por esta coluna.

A operação contará com voos diários e duração estimada de 5 horas e 52 minutos. Segundo a companhia, as passagens já estão à venda com tarifas promocionais a partir de R$ 866 por trecho, com taxas e impostos incluídos, ou por meio de resgate de milhas a partir de 7.500 pontos.

Para a nova rota entre Natal e Buenos Aires, a expectativa é de mais de 77 mil passageiros transportados no primeiro ano de operação, que se inicia em 30 de dezembro.

Em março deste ano, esta coluna anunciou a chegada da JetSmart a Recife. Com os voos diários, essa será a 11ª operação da companhia no Brasil e a segunda partindo do Nordeste.

Planos de expansão

O Rio Grande do Norte volta a receber uma companhia aérea internacional pela primeira vez desde 2015, quando a Cabo Verde Airlines e a italiana Meridiana implementaram voos regulares em Natal.

Em entrevista recente à coluna, há pouco mais de um mês, a JetSmart destacou que é natural considerar a ampliação de destinos no Nordeste, especialmente com a chegada de novas aeronaves e com o Brasil sendo estratégico para a expansão da frota.

Dada a grande oferta de assentos e os preços atrativos, é bastante provável que estados vizinhos, como Ceará e Paraíba, passem a alimentar a rota para Buenos Aires, em função da falta de estrutura de voos internacionais nessas localidades.

“Ampliar a oferta de voos internacionais no Nordeste do Brasil é parte essencial do nosso compromisso com uma aviação mais democrática e acessível”, afirmou Víctor Mejía, Chief Commercial Officer (CCO) da JetSmart.

“Conhecemos o enorme potencial turístico da região e queremos contribuir para que cada vez mais brasileiros possam descobrir a Argentina com eficiência, segurança e tarifas ultrabaixas”, completou.

Segundo ele, esse novo voo representa ainda a quarta rota que inauguramos no Brasil em 2025.

Jejum em Fortaleza

Fortaleza mantém um jejum de mais de uma década sem receber voos internacionais operados por companhias estrangeiras vindas do Cone Sul.

A Capital cearense ainda não se destaca na atração dessas companhias sul-americanas, o que seria estratégico para aumentar a chegada de turistas argentinos, uruguaios e chilenos ao Ceará.