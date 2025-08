Azul passa a operar voos diários entre Congonhas e Fortaleza; confira os detalhes

A Azul operará voos diários sazonais entre Congonhas, em São Paulo, e Fortaleza na próxima alta estação 2025-2026, no período de 13 de dezembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026.

A companhia opera voos regulares semanais entre a capital cearense e o aeroporto paulista desde julho de 2023.

Trata-se de um importante reforço na conexão entre São Paulo e o Ceará, algo que a Azul não oferecia desde o período pós-pandemia, quando suspendeu os voos entre Guarulhos e Fortaleza.

Os voos fazem parte de uma estratégia da Azul que, pela primeira vez, converterá 45% das operações originalmente voltadas ao público corporativo em voos sazonais de lazer, com o objetivo de atender à intensa demanda do período da alta temporada de férias, especialmente para o Nordeste.

O aeroporto de Congonhas tem perfil eminentemente corporativo, voltado ao tráfego de passageiros a serviço, com passagens geralmente mais caras do que as voltadas ao público de lazer ou turístico.

Na alta estação, costumamos receber voos adicionais para Campinas, e a expectativa é de que o novo voo diário para Congonhas seja um acréscimo à malha de alta estação, e não uma substituição das frequências extras que normalmente viriam de Campinas ou Confins. A torcida é para que todos esses reforços sejam mantidos, trazendo ainda mais fluxo ao Ceará.

Segundo a companhia, também haverá incremento de 32 toneladas a mais por dia de capacidade de embarque de cargas com a mudança de malha no aeroporto.

Novas rotas

A Azul também prevê o retorno dos voos entre Ribeirão Preto (SP) e Fortaleza, rota que não é operada pela companhia desde 2023. Contudo, a empresa já mantém, há alguns anos, dois voos regulares semanais entre Fortaleza e Uberlândia, no interior de Minas Gerais.

Por fim, como já informamos, a Azul trará de volta, na alta estação, os voos entre Confins (BH) e Jericoacoara, atualmente regulares, mas que serão descontinuados em agosto.

Solicitamos mais detalhes sobre as operações extras à Azul, mas a empresa informou que ainda está consolidando os detalhes finais.

Foto: Divulgação

Destaques no Nordeste

A Azul programou uma operação para a alta temporada do verão 2025/2026, entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, com 3,6 mil voos extras e mais de 520 mil assentos adicionais em todo o Brasil.

O destaque será a nova operação no Aeroporto de Congonhas (SP). Cinco aeroportos terão acréscimos de até 80% no número de decolagens e assentos: João Pessoa (PB), Ilhéus (BA), Natal (RN), Maceió (AL) e Congonhas (SP).

As cidades com maior aumento no número de destinos serão São Paulo, Maceió, Salvador e João Pessoa. Novas rotas incluem Congonhas-Foz do Iguaçu, Congonhas-Salvador, Curitiba-Recife, Ribeirão Preto-Fortaleza e Confins-Jericoacoara, entre outras.

Além disso, a Azul oferecerá 4.460 voos dedicados para a Azul Viagens, representando um crescimento de 111% em relação à baixa temporada, segundo a empresa.

Incremento em Congonhas

A Azul ampliará o número de voos e assentos no Aeroporto de Congonhas para destinos como João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Porto Seguro (BA). As decolagens para João Pessoa e Porto Seguro terão aumento de 600%, com crescimento semelhante na oferta de assentos, de acordo com a empresa.

Para Maceió, o aumento será de 250% nas partidas e 219% na oferta de assentos. Além disso, a companhia iniciará novas rotas partindo de Congonhas para Foz do Iguaçu, Navegantes, Ilhéus e Salvador.