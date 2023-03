Azul terá novos voos entre Congonhas-SP e Fortaleza no mês de julho

A Azul voará do aeroporto mais central de São Paulo, Congonhas, a Fortaleza em julho de 2023. Os voos serão semanais às terças-feiras e refletem a implementação de um voo inédito da Azul no Ceará.

Operações Congonhas – Fortaleza Frequência Saída às 14h15 de Congonhas Chegada às 17h35 em Fortaleza Terças-feiras, 4, 11, 18 e 25 Saída às 18h55 de Fortaleza Chegada às 22h25 em Congonhas Terças-feiras, 4, 11, 18 e 25

Até março de 2020, a Azul também voava até quatro vezes por dia entre Guarulhos e Fortaleza. Porém, desde a flexibilização das restrições consequentes da pandemia de Covid-19, a Azul concentrava todas as suas operações no maior hub da companhia, em Campinas-SP.

O anúncio é parte do início das vendas de voos dedicados para a temporada de férias de julho com a Azul Viagens, operadora de turismo da Azul. A partir do terminal paulista, a Azul Viagens terá voos diretos para Comandatuba e Porto Seguro (BA), Maceió (AL), Recife (PE), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB).

Apesar de operações pouco frequentes e limitadas à priori para julho, em Fortaleza, já há voos da Azul Viagens que eram previstos extras para alta estação, mas que se tornaram regulares, como é o caso de Uberlândia (MG), previsto para todo o ano de 2023. Da mesma forma, os destinos Goiânia e Cuiabá foram operados aos sábados em todo o 2º semestre 2022 a partir da capital cearense.

"Estamos muito contentes em poder oferecer uma vasta e diversa malha de voos dedicados para as férias de julho, um dos períodos em que as viagens de lazer e em família se tornam bastante procuradas. Preparamos diversos produtos que, com certeza, se encaixarão no perfil e no bolso de qualquer Cliente", ressalta Giuliana Mesquita, gerente de Produtos da Azul.

A entrada de Fortaleza na programação de Congonhas e da Azul Viagens é uma ótima evidência de quão buscado e valorizado é o destino Ceará ao redor do Brasil.

Assim, fica a torcida para que a nova operação para Congonhas, simplesmente o 2º maior aeroporto do Brasil em número de passageiros, ganhe mais frequências e se torne regular, sobretudo dada a redução de voos de importante player no Ceará: GOL e Latam têm ocupações que beiram os 88% entre Congonhas e Fortaleza com até 5 voos diários. A Azul certamente achará boa demanda na rota, como não poderia ser diferente.

Azul dobrará de tamanho em Congonhas a partir do final de março

Após receber mais de 40 novos slots diários em Congonhas, a Azul dobrará de tamanho no aeroporto.

Com isso, a companhia passará a oferecer novos voos regulares saindo da capital paulista para Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro a partir de 26 de março de 2023.

Fortaleza será um destes novos.

