Qual o real potencial da aviação regional cearense

Nos últimos anos, o Ceará conseguiu ter avanços na chamada aviação regional: voos entre aeroportos de menor movimentação e a capital do estado, por exemplo.

Retornaram o ATR da Voepass e os Caravans, só que agora da Azul Conecta.

Essas aeronaves menores permitiram um saldo positivo muito importante na quantidade de destinos a que Fortaleza se liga: Parnaíba, Jericoacoara-Cruz, Sobral, São Benedito, Crateús, Juazeiro do Norte, Iguatu, Aracati, Mossoró. Indiretamente, poderíamos citar a bela Barreirinhas, porta de entrada dos belos lençóis maranhenses!

Em quantidade de destinos, as aeronaves citadas, portanto, permitem uma conectividade inédita ao cearense. Em número de passageiros, porém, o avanço ainda é tímido.

O primeiro caso, que mostra como a aviação regional precisa se re-desenvolver muito é o do voo Fortaleza-Juazeiro do Norte com a Voepass. Em números de fevereiro, foram apenas 632 passageiros em 24 decolagens no sentido Capital-Interior e 634, no sentido Interior-Capital: média baixa de 26 passageiros por voo por trecho.

A operação sequer é diária, só opera de sexta à segunda, de forma que a média de passageiros por dia por trecho é aproximada em poucos 20 passageiros.

Desafortunadamente, até 2019, a média de passageiros por trecho entre o Cariri e a Capital era de 160 passageiros por dia. Só a Avianca, que faliu, mantinha dois voos diários, um pela manhã, outro pela noite: conectividade excelente que ficou no passado.

Com a falência da empresa no 1º semestre de 2019, a média de assentos por dia também despencou.

Em 2023, o número de partidas médias por dia é de: 0,85. Assim, olhando para o caso mais claro que é o do aeroporto do Cariri, a aviação regional cearense precisa e muito voltar a crescer para chegar aos níveis da década passada.

Nesse contexto, uma frente política envolvendo deputados e prefeitos esteve reunida em Brasília esta semana a fim de diligenciar junto ao Ministério de Portos e Aeroportos a volta dos voos diários ao Cariri, além do retorno de uma ligação com Brasília.

Provocados pela coluna, a Azul informou que: "como empresa competitiva, está atenta ao mercado e avalia constantemente as possibilidades de demanda na região, além de estar antenada às novas possibilidades de negócios e incremento em sua malha. No entanto, neste momento não há previsão de retorno desta rota".

FORTALEZA-PARNAÍBA

O caso da ligação de Fortaleza com Parnaíba-PI também possui números históricos que permitem fáceis comparações com nosso estado atual. Acontece que a Azul mantinha em 2014 e 2015 voos diretos de 3 a 4 vezes por semana com o ATR-72 e a quantidade anual de passageiros entre os aeroportos passava de 5 mil passageiros por trecho por ano:

A quantidade de passageiros nesse trecho, diminuiu quase 4 vezes, demonstrando que a conectividade de Fortaleza com Parnaíba tem muito mais a crescer!

Há de se ressaltar que tanto Parnaíba quanto Juazeiro possuem mais ligações com grandes centros do Brasil, como Campinas e Guarulhos. Assim, haverá naturalmente menor parcela de passageiros que precisariam vir a Fortaleza.

NOVOS DESTINOS

E para os demais novos destinos no Ceará, como saber se estamos distantes do potencial aéreo dessas localidades? Ou seja, como saber se a movimentação aérea para cidades como Sobral, Iguatu, pode crescer?

Para sabermos mais sobre o fluxo de pessoas entre a Capital e cada uma das localidades com voos comerciais, buscamos dados do Portal Da Transparência do Governo do Estado sobre o número de passageiros que utilizam ônibus interurbanos para se locomoverem.

Estavam disponíveis os números de passageiros com as grandes viações rodoviárias que operam no Ceará e compartilhamos nos dados abaixo:

Mas, Igor, como você pode querer comparar viajante rodoviário com os passageiros de companhias aéreas? O perfil destes é totalmente diferente, de fato, mas técnicos que nós somos, fazemos hipóteses e analisamos o resultado dessas suposições, verificando se são plausíveis. Uma coisa, porém, é certa: quem não conta com voo comercial, certamente conta com carro ou ônibus: alguma parcela dos passageiros aéreos está "escondida" nos números acima.

Ademais, precisa ser dito que o voo entre o interior e a capital não é um ponto final da linha, já que em Fortaleza há conexões para qualquer lugar do País e do mundo. Então podemos ressaltar dois perfis de passageiros:

1. Os que desembarcam em Fortaleza com o modal aéreo;

2. Os que usam Fortaleza como conexão para outros destinos mais distantes (acreditamos que esses serão a maioria).

Assim, o IBGE em 2017 compartilhou que o brasileiro viaja muito pouco (apenas 20%). Dos que viajam, a maioria (46%) prefere carro de passeio para se transportar, o que não será aqui considerado, logo nossa análise é conservativa, ou seja, considerará um potencial menor do que o real, já que os que usam carro de passeio são também candidatos a viajarem de avião, porém não vamos quantificá-los na presente oportunidade.

15% dos que viajam, preferem o avião, logo vamos assumir que apenas 3% dos brasileiros têm potencial para viajar de avião: 20% que viaja, multiplicado por 15% que prefere avião.

Por outro lado, semana passada trabalhamos com a hipótese de que apenas 10 milhões de passageiros diferentes seriam os passageiros aéreos frequentes: ou seja, algo como 5% dos brasileiros.

Como engenheiro adora média, entre 3% e 5%, vamos assumir que 4% dos passageiros de ônibus no Ceará têm potencial (financeiro sobretudo) para trocar o modal rodoviário pelo aéreo.

Relembro que essa quantidade de passageiros do modal rodoviário citado acima é restrita aos passageiros que efetivamente descem nos destinos, desconsidera, portanto, as respectivas macrorregiões: somos conservativos novamente aqui.

Fazendo a suposição, portanto, podemos comparar o potencial téorico de passageiros por voos em relação aos assentos que estão realmente à venda:

Dos cinco destinos estudados, as premissas adotadas retornaram que três deles têm menos assentos de voos comerciais que o potencial teórico (4%). Um dos destinos retornou que há mais assentos que o teórico, Jericoacoara.

Para esse caso, julgo que o potencial na verdade é maior que o assumido, dado que há muitos visitantes de Jeri que saem diariamente (as barracas da Praia do Futuro estão cheias de divulgação) de Fortaleza em transfers pagos, como vans e carros 4x4. O valor do transfer por pessoa não é barato, custa até R$ 200,00 por pessoa!

Esses turistas de transfers não estão sendo considerados no cômputo de passageiros de ônibus, logo reduzindo o potencial teórico de passageiros aéreos.

Adicionalmente, o potencial de São Benedito retornou também um pouco menor do que a quantidade de assentos hoje comercializados, porém, o destino é dos que mais tem mostrado potencial com a Conecta no Ceará, como destacamos.

Iguatu e Crateús

Com a maior disponibilidade de aeronaves e pilotos, a Azul Conecta vai incrementar as frequências semanais para Iguatu a partir de abril. Os voos para Iguatu irão de duas para quatro frequências semanais. Assim, a maior presença e disponibilidade de voos, teoricamente, deverá atrair mais clientes.

Sobral

Sobral surgiu para a Azul Conecta como a cidade com maior potencial aérea dos novos destinos, tanto que foi a única das cidades a ter de cara três frequências semanais.

Por motivos que devem ser vários, esse potencial ainda não vingou, o destino não contou com forte adesão de passageiros, ainda que o sobralense e região possam chegar em qualquer lugar do País.

Porém, a tabela acima reforça (e muito) o grande fluxo de pessoas entre Sobral e a Capital, mais que o dobro da segunda colocada.

Esse potencial precisa ser separadamente analisado. Teoricamente, Sobral tem a possibilidade mínima de emitir 14 passageiros por dia para a Capital e restante do Brasil. Assim, não é exagero se pensar em aviões maiores para a rota, em dias e horários propícios sobretudo para clientes corporativos.

Sobral tem, sobretudo, a maior renda per capita das cidades listadas, 23% maior inclusive que a da pujante Juazeiro do Norte, 23% maior que Iguatu, praticamente o dobro da de Crateús. Sobral tem renda per capita menor que Fortaleza em apenas 14%.

PIB PER CAPITA SOBRAL: R$ 21.343,10

A Azul já fez um movimento de posicionar uma quarta-frequência a partir de maio aos domingos à noite, ótimo para o tráfego corporativo.

Falta divulgação

Para todos os voos acima, todos os atores envolvidos são unânimes em reconhecer: precisam ser mais e melhor divulgados!

Potencial de Sobral

Segundo a plataforma de compra de passagens de ônibus Clickbus nos informa, esses são os destinos que mais vão de e para Fortaleza.

Sobral é o 1º destino mais ligado com a Capital, sugerindo que o potencial aéreo realmente é de fato maior do que o hoje oferecido, como já vimos:

A plataforma ainda informa que houve aumento na venda de passagens rodoviárias saindo de Fortaleza. Na comparação com o período pré-pandemia, em 2019, com 2022, houve aumento de 8,36% nas vendas de passagens saindo de Fortaleza.

A busca maior pelo ônibus certamente é resultado do encarecimento das passagens aéreas também motivadas pelo aumento do combustível de aviação.

No modal aéreo, entretanto, a forta de passagens para o mês de maio tem trazido maior quantidade de voos e média de preços comparável aos ônibus leito/cama, quando se une dinheiro + pontos fidelidade:

A conveniência do modal aéreo, entretanto, é inegável. Usuário que sou de ônibus para Iguatu, por exemplo, levo 7h para chegar ao destino. De avião, se muito, o voo dura 1h15min.

A cultura pela aviação vai se desenvolver bastante no Ceará à medida que mais pessoas busquem pesar também os voos pela conveniência deste.

Voos para Mossoró suspensos

Em 2022, tivemos a grata notícia do retorno dos voos entre Fortaleza e Mossoró (RN).

Nesses quatro meses de implementação plena do voo, poderíamos fazer um raio-X das operações, buscando confirmar, ou não grande otimismo que demonstramos ano passado.

De fato, não houve incremento de operações, como previmos. Porém, a média de ocupações entre Fortaleza e Mossoró vem melhorando e já é a maior da base de Fortaleza: janeiro, 44%; fevereiro 56%.

Igor, e o trecho contrário, Mossoró-Fortaleza, por que é pior? O dia e o horário da chegada são muito ruins, sobretudo para o cliente corporativo, tarde do sábado. Ninguém deseja esperar até o final do sábado para chegar a Fortaleza.

Esse trecho precisaria ter novo dia e horário, portanto. Mossoró, como dissemos tem muito potencial e ratificado pelo ranking da Clickbus.

Apesar disso, a Azul informou que suspenderá as operações entre Fortaleza e a cidade potiguar:"A Azul informa que, após realizar uma readequação de malha para atender a atual demanda, precisou suspender os voos entre as cidades de Fortaleza e Mossoró", informou a companhia em nota.