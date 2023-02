Ceará é o 2º estado do Nordeste com mais aeroportos no interior com voos comerciais

O Nordeste finalizou o ano de 2022 com 32 aeroportos de cidades do interior operando voos comerciais. O aumento é de 68% na comparação com 2019, quando havia operações em 19 aeroportos. Os estados de Alagoas e Sergipe ainda não possuem aeroportos no interior com voos comerciais.

O crescimento é ótimo para o desenvolvimento da aviação regional das localidades e dinamiza a economia, provocando a busca por serviços mais destacados, como hotelaria, transfers, melhores restaurantes, como já retratamos ano passado.

O crescimento dos voos tem se dado em vários estados nordestinos, com destaque para a Bahia que tem 12 aeroportos do interior com voos comerciais, estado que conseguiu atrair um hub com a Gol e a Voepass. A Voepass tem voado com aeronaves ATR-72 para Barreiras, Ilhéus, Lençóis, Paulo Afonso, Porto Seguro, Una e Vitória da Conquista.

A Aazul é outra companhia que finalizou 2022 com voos comerciais para Barreiras, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Lençóis, Paulo Afonso, Porto Seguro, Una e Vitória da Conquista.

A Abaeté Linhas Aéreas, empresa local, voa para Maraú e Cairu.

O Ceará também é destaque com 7 aeroportos interioranos operando voos comerciais, estando em 2º lugar na região. O estado conseguiu reacender a aviação regional sobretudo com o grande número de operações da Azul Conecta (como já mostramos) com voos de Fortaleza para Jericoacoara, Sobral, São Benedito, Crateús, Iguatu, Aracati e Mossoró.

Além disso, a Voepass voa com o ATR-42 para Juazeiro do Norte (4º maior aeroporto do interior nordestino) e Jericoacoara (Cruz, 6º maior do Nordeste). A mídia especializada também ventilou as negociações entre o Governo do Rio Grande do Norte e a Voepass para voos entre Mossoró e Fortaleza, em parceria com a Gol.

Em Pernambuco, são 6 aeroportos regionais com voos comerciais: Petrolina (3º aeroporto interior nordestino) e Fernando de Noronha (8º), adicionados aos aeroportos de Araripina, Caruaru, Garanhuns, e Serra Talhada.

Os quatro últimos aeroportos estão operando voos comerciais com a Azul Conecta, ligados com o aeroporto de Recife e o grande hub da Azul.

O Maranhão também conseguiu dar um salto no número de aeroportos comerciais com a inauguração do aeroporto da cidade de Barreirinhas em 2022, porta de entrada para a bela região dos Lençóis Maranhenses. A cidade conta com os voos da Azul Conecta desde então, tendo movimentado por volta de 100 passageiros em dezembro.

O outro aeroporto no Maranhão é na cidade de Imperatriz, tradicional destino, 7º maior movimentação do interior nordestino.

A Paraíba também aumentou de um para dois aeroportos as operações comerciais, tendo recebido a Azul Conecta em Patos. As operações na cidade paraibana são o segundo mercado da Conecta no Nordeste, atrás apenas da Rota das Emoções, tendo operado 24 trechos de ida e volta em dezembro.

O outro aeroporto paraibano é na importante Campina Grande, que recentemente ganhou ligação direta com o hub Gol em Salvador: é o 9º maior aeroporto do interior.

O Piauí, conseguiu também emplacar seu segundo aeroporto regional com operações comerciais, São Raimundo Nonato. Em dezembro passado, passou a receber movimentações com o ATR-72 da Azul, e as ocupações foram excelentes: o trecho São Raimundo Nonato-Recife operou com mais de 95% de ocupação.

Outro destaque fica pela afirmação de movimentação recorde de passageiros em Parnaíba, históricas nos últimos 20 anos. Em 2022 praticamente 30 mil passageiros; em 2019 foram apenas 6,5 mil. Esses bons números de Parnaíba demonstram o motivo pelo qual empresas como a Azul estarem fazendo voos triangulares entre Campinas, Jeri e a cidade. A empresa inclusive já anunciou voos de Confins (outro hub Azul), até Parnaíba.

O Rio Grande do Norte não teve incremento de aeroportos interioranos com voos comerciais. Porém, alguns últimos movimentos podem indicar que Mossoró, grande cidade, terá dias melhores doravante com a aviação.

Nos últimos 5 anos, a cidade só teve, aproximadamente, 1 voo diário da Azul com o ATR. Porém, em novembro passado, a cidade recebeu a Azul Conecta e boas ligações com Fortaleza e Natal, ainda que com baixa frequência.

Do lado da estrutura aeroportuária, o Governo potiguar conseguiu que a Infraero reassumisse a gestão do aeródromo, que promete desenvolver mais o equipamento. Torcemos por isso!

Os 20 aeroportos mais movimentados do interior do Nordeste

Interiorização da Aviação Comercial

Buscamos conhecer a relevância das operações regionais para os estados do Nordeste. Calculamos então a porcentagem de passageiros que passam nos aeródromos frente à totalidade de passageiros aéreos em cada estado (aeroporto capital + aeroportos regionais).

Assim, a interiorização da aviação comercial em alguns estados, chega a quase 35% no caso da Bahia, demonstrando, a pujança do grande estado da região, que tem cerca de 15 milhões de habitantes. Não apenas a grande quantidade de aeroportos, mas esse conjunto consegue movimentar 50% da quantidade aérea de Salvador, que em dezembro, foi de 604.320 passageiros. A Bahia é ponto fora da curva do Nordeste!

O Maranhão também se destaca com aproximadamente 15% de interiorização com destaque para Imperatriz que, sozinha, tem quase 20% da movimentação de passageiros da capital São Luís. Aqui o apelo é que mais aeroportos surjam, sobretudo pelo grande tamanho do estado.

Num bloco intermediário, tem-se o Ceará, Pernambuco e Paraíba com 11%, 8% e 7% de interiorização das movimentações aéreas: Pernambuco até movimenta mais passageiros regionais, porém, a quantidade grande de passageiros em Recife, baixa a porcentagem em relação ao Ceará.

Novos aeroportos

Temos uma boa perspectiva de que no médio prazo, Alagoas terá seu primeiro aeroporto regional com voos comerciais, dado que o Governo local anunciou o início das obras para construção de um relevante aeroporto em Maragogi, que tem uma das praias mais visitadas do Nordeste.

Jericoacoara é ótimo exemplo de como a demanda turística de grandes destinos pode se multiplicar enormemente quando se tem um bom aeroporto por perto. Desejamos o mesmo sucesso à localidade da bela Alagoas.

Torcemos também que outros aeroportos no Bahia voltem a ter operações comerciais, como o aeroporto de Valença, porta de entrada para a bela praia de Morro de São Paulo.

Perspectiva das operações regionais no Ceará

Os números da Azul Conecta no Ceará mostram uma evolução entre novembro e dezembro, respectivamente, primeiro e segundo meses de operações em todos os municípios cearenses.

A quantidade de passageiros aumentou mesmo com menos decolagens conforme tabela:

Dados preliminares mostram que os números de janeiro serão ainda melhores, sobretudo porque menos voos foram cancelados.

Pegando o caso de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, janeiro movimentou maior quantidade de que os dois meses prévios.

