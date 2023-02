Experiência de bordo: a praticidade e comodidade do voo entre Fortaleza e São Benedito

Já escrevemos sobre como a 2ª aeronave Cessna Caravan pode aumentar a quantidade de voos locais.

Num primeiro momento, ela pode ajudar a maior disponibilidade de voos, permitindo trechos diurnos como o que fizemos.

Isso acontece porque com uma aeronave, a que realiza a Rota das Emoções (entre Fortaleza e São Luis), os voos intra-Ceará (Fortaleza-Sobral/Iguatu/Crateús/São benedito) só são possíveis durante a noite. Nesse período, porém, a empresa precisou cancelar alguns voos por mau tempo, por exemplo. A temporada de chuvas de dezembro a maio potencializa esse risco.

Assim, é desejo da empresa passar alguns voos para o dia, de forma que isso é possível com uma 2ª aeronave. Por conta disso, fizemos um voo test drive com a Azul Conecta para São Benedito no dia 26 de janeiro.

Na ida, eram 4 passageiros, contando comigo. Um deles era um colombiano que veio ao Brasil a trabalho, para visitar uma empresa de transportes em São Benedito (das ótimas conectividades que o mercado aéreo gera). Os outros dois, eram um casal que voltavam para casa após uma semana turistando por Fortaleza.

"Antes, íamos a Fortaleza e eram 7 horas de viagem de carro, bem cansativo. Agora, chegamos e regressamos para casa de avião e é muito rápido e confortável", disse-nos o simpático aposentado José Carlos. "A região da serra da Ibiapaba é linda, você precisa vir conhecer".

Legenda: Passageiros da Azul Conecta, José Carlos e sua esposa Maria Carvalho aprovaram a conveniência do voo Foto: Igor Pires

Embarque em Fortaleza

O embarque para o Caravan se dá pelos mesmos portões das grandes aeronaves. A diferença é que descemos para a base do gate (ponte de embarque) e de lá tomamos um ônibus até posições remotas de estacionamento.

O despachante da Azul nos informa que o Caravan poderia até mesmo estacionar próximo ao gate, de forma que os passageiros poderiam ir andando, porém, o normal estava sendo embarque de ônibus.

Tomamos o ônibus e em poucos minutos estávamos ao lado do Caravan que nos levaria, matrícula PR-MAU. Como tínhamos visto em Jundiaí-SP, o monomotor apresenta bom espaço para as pernas entre filas.

Legenda: Bom espaço entre as fileiras da aeronave, banco confortável Foto: Igor Pires

Quando adentramos no avião, fomos recebidos pelos pilotos, que fazem os speeches (passam instruções à viva-voz, sem microfones) tradicionais de aviação comercial, apresentando saídas de emergência, pedindo para lermos os cartões de informações nos bolsões a nossa frente, etc.

Legenda: Visão geral da frente da aeronave: aeronave ampla Foto: Igor Pires

Somos apresentados às opções de snacks e de bebidas presentes no voo e eu só aguardo a decolagem para fazer um lanche. Na Azul Conecta, o próprio passageiro se serve e está tudo ok.

Legenda: Demais aeronaves da Conecta parqueadas em Fortaleza, detalhe para o "Rota das Emoções" Foto: Igor Pires

Após a partida do motor, recebemos permissão para início do taxi. No deslocamento, conseguimos ver o aeroporto de outros ângulos, dado que temos visão de todas as janelas do Caravan, visão 360º.

Legenda: Aeronave da Latam aguardando nosso taxi Foto: Igor Pires

Após poucos segundos de corrida, decolamos numa rampa de subida muito suave e fomos ganhando visão de toda Fortaleza. A visão panorâmica era espetacular, sobretudo quando curvamos à esquerda e ganhamos visão privilegiada de todo nosso litoral: inclusive essa é uma das vantagens do voo: voar baixo e ter belas visões.

Legenda: Imagem do litoral Oeste do Ceará logo após decolagem Foto: Igor Pires

Nivelamos aos 10.000 pés, 3km de altitude e, após pequenos desvios, pudemos voar direto para São Benedito. O tempo em rota era bom, céu claro, com poucas nuvens abaixo de nós.

Após 22 minutos de voo, os pilotos calmamente iniciam suas refeições, o voo era impecável de tranquilo. Assim, fui até a parte de trás da aeronave e peguei algumas bebidas e lanches. Tenho a proatividade de, muito feliz, servir os demais passageiros: amendoim e goiabinhas.

Legenda: O serviço de bordo tradicional da Azul está disponível na Conecta e os passageiros têm liberdade para se servirem no momento que desejarem Foto: Arquivo pessoal

Com 50 minutos de voo, iniciamos a descida. Cruzamos algumas nuvens no caminho, mas o Caravan demonstrou grande estabilidade na travessia e, em alguns momentos, nem parecia que as cruzamos: a aeronave é muito boa!

Legenda: Topo da Serra da Ibiapaba, próximo ao município de São Benedito - Oeste do Ceará Foto: Igor Pires

Chegando ao destino, pude ver a bela transição entre o pé e o topo da Serra da Ibiapaba: São Benedito fica bem no início da Serra. O tempo na cidade era igualmente ótimo, ratificando que conseguiríamos pousar tranquilamente: os pilotos me informaram que lá a operação precisa ser 100% visual para o pouso acontecer.

Legenda: Visão lateral da pista de pousos e decolagens de São Benedito (Instalações de Floricultura ao fundo) Foto: Igor Pires

Chegamos ao aeroporto e vi a pista de pouso quando ingressamos na ‘perna do vento’ (etapa de aproximação em que voamos no sentido oposto ao do posto).

Com duas curvas à esquerda, estávamos alinhados para o pouso, quando tivemos um toque no solo muito suave (pouso manteiga). São Benedito tem um aeroporto de estrutura considerável com 1.500 metros de comprimento e 30 metros de largura.

Foi exatamente 1h de um voo muito confortável. Imagine que a viagem até a cidade por via terrestre dura 7 horas, e numa estrada sinuosa como a BR-222.

Em solo, comentei com os pilotos sobre como o voo havia sido agradável. Pela falta de uma estrutura local de controle de tráfego aéreo, a própria comandante liga para o Centro de Tráfego de Área de Recife (área Ceará) para informar que havia pousado em segurança (praxe da operação em aeroportos menores).

Legenda: Aeroporto de São Benedito Foto: Carlos Gleubertto/Arquivo pessoal

Voo de volta para a Capital

O tempo em solo foi muito breve, apenas o suficiente para a limpeza na aeronave e para que os passageiros que embarcavam tivessem suas malas carregadas.

Um dos passageiros que embarcaram para Fortaleza foi Carlos Gleubertton. Ele havia ido a São Benedito à trabalho e avaliou o voo: "embarcamos para São Benedito na segunda-feira (23) à noite. Porém, quando chegamos sobre São Benedito, o tempo estava muito fechado. Esperamos um pouco, mas não havia teto para pouso, daí retornamos à Fortaleza. Apesar disso, o voo todo foi tranquilo", relatou.

Após 28 minutos desde o pouso, acionamos os motores e, após 1h05 de um voo também tranquilo, tivemos direito a uma bela vista da Grande Fortaleza.

Revolução. Em menos de 2h30, fomos a São Benedito e retornamos. Nesse tempo, não estaríamos nem metade do percurso de ida se fôssemos de carro.

Impressões do voo

Check-in: fácil, realizado pelo aplicativo Azul. Nota: 10 Embarque: Ainda que de ônibus, é ágil, já que a quantidade de passageiros é reduzida Climatização em solo: Sugere-se reduzir o tempo antes do acionamento dos motores para melhorar o conforto térmico dos passageiros, mesmo item que para outras aeronaves como o ATR. Cordialidade dos Pilotos: Simpáticos, boa comunicação: Nota 10 Aeronave: segura, estável, ágil em realizar desvios de formações, possui radar meterológico, espaço relevante entre filas: Nota 9,5 Serviço de bordo: voo muito mais confortável: Nota 10 Tempo de voo: tempo de até 1h e poucos minutos: Nota 10

Um dos melhores pontos da viagem é o diferencial do Caravan de permitir fotos em 360º, dadas as particularidades do avião, como o voo de cruzeiro baixo.

Reitero portanto, minha torcida para o amadurecimento e crescimento de todas as rotas da Conecta na região.

Fluxo pelo aeroporto de São Benedito

O agente de aeroporto Guilherme Costa informou que, até 27 de janeiro, só em São Benedito passaram pelo aeródromo da cidade 45 passageiros, mesmo com um cancelamento e um voo vindo de Fortaleza que não pousou por mau tempo.

É um grande crescimento no fluxo de passageiros, passando pela Serra da Ibiapaba, dinamizando toda a economia da região, como contamos ano passado.

Entre novembro e janeiro (até o dia 27), portanto, o crescimento de passageiros foi praticamente de 100%. Guilherme nos conta que a região fica numa altitude de 800m, é sempre verde, conta com muitas atrações naturais para serem conhecidas como o Ype Park, o Urubu Eco Park, o Parque Nacional de Ubajara, com grutas, trilhas, passeio de bondinho. É uma região do Ceará que preciso ir conhecer, não apenas fazer o bate-volta.

Sem mencionar que São Benedito é uma das grandes produtoras de rosas do Brasil (cidade das flores), com grandes floriculturas instaladas voltadas para o mercado interno e para exportação.