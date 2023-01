Novo avião da Azul Conecta que remete à Rota das Emoções permitirá mais voos regionais no Ceará

A companhia aérea para voos regionais, Azul Conecta lançou nessa segunda-feira (16) uma aeronave com pintura temática da Rota das Emoções. Agora, serão duas aeronaves Cessna Gran Caravan operando para o destino no Ceará, o que permitirá mais voos regionais no Estado.

As ocupações para a famosa rota turística mostraram uma boa demanda pelos voos saindo de Fortaleza em novembro. As aeronaves para dois pilotos e nove passageiros fazem os trechos Fortaleza - Jericoacoara - Parnaíba (PI) - Barreirinhas (MA) - São Luís (MA) e retorno diariamente.

Os números demonstraram em média 5 passageiros (9 assentos) por avião saindo de Fortaleza, o que é ótimo para o início da alta estação. Os dados são os mais recentes divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Assim, os resultados são tão positivos que em tão pouco tempo (desde setembro) a Azul Conecta presenteia a Região Nordeste, decidindo lançar uma aeronave com pintura temática da Rota das Emoções.

Para conferir a novidade, fomos até Jundiaí (SP), a convite da Azul, conhecer a nova aeronave temática. A cerimônia e o tradicional batismo dos aviões foram realizados nessa segunda-feira (16) no hangar da companhia, no aeroporto da cidade, onde também fica a sede da Azul Conecta.

Flávio Costa Diretor-presidente da Azul Conecta Ter um ativo da companhia com essa pintura mostra um esforço que temos feito em mostrar o Brasil aos brasileiros. Queríamos demonstrar uma forma de representar o Nordeste e acreditamos que a Rota das Emoções cumpre bem esse papel"

"Toda a pintura, as cores, o detalhe da pessoa praticando esportes de vela, foi pensado para demonstrar o que o Nordeste também tem de melhor, que são as belas praias", completou Flávio Costa.

O diretor-presidente da Azul Conecta destacou ainda que esta é a primeira aeronave temática da companhia representando as regiões do Brasil. Questionado sobre como serão os outros quatro aviões, Costa disse em tom bem-humorado que ainda não pode comentar.

Legenda: Detalhe da pintura com praticante de esportes à vela Foto: Igor Pires

Rota das emoções

A Rota das Emoções tem hoje a maior demanda da Azul Conecta no Ceará, com praticamente 100 clientes por mês embarcados só em Fortaleza, desconsiderando as demais bases, segundo a Anac em novembro do ano passado. Em dezembro, informou a Azul, o cenário foi igual, deixando a companhia muito satisfeita com o resultado até aqui.

A aeronave temática iniciará os voos comerciais pelo Ceará nos próximos dias, quando "subirá" para Fortaleza. Serão duas aeronaves fazendo a rota, o que possibilitará o acréscimo de mais frequências. "Poderemos ter mais liberdade para escolher horários dos voos", afirmou Flávio Costa.

Legenda: Detalhe do nome da Aeronave "Rota das Emoções" Foto: Arquivo pessoal

Conforme o diretor da Azul, o perfil de passageiros dos Caravans no Ceará é composto principalmente de turistas. Mas dada a facilidade dos voos para localidades menores, há todo tipo de movimento corporativo: "notamos desde o médico que precisa atender no Interior, ao Juiz de uma comarca", exemplifica.

Mudança de voos noturnos para diurnos

A Azul Conecta vem alternando o horário de alguns voos. Os que eram noturnos entre Fortaleza, Iguatu, Crateús e São Benedito, já aparecem nos sistemas como diurnos para alguns dias de janeiro.

"Queremos que esses voos sejam melhores em todos os sentidos para os passageiros, que eles embarquem e possam chegar aos destinos regionais com o mesmo padrão de qualidade, com o mesmo conforto. Penso que esses novos horários serão mais confortáveis para todos", disse Flávio Costa.

Foto: Igor Pires

Ainda segundo ele, os horários diurnos trarão mais pontualidade às rotas do Ceará. "Os voos noturnos têm atrelados a si, em alguns momentos, problemas de tempo, como névoa. Em São Benedito, por exemplo, é [um local] alto, então às vezes a visibilidade noturna não é a ideal. Pensamos que durante o dia teremos operações mais contínuas", destaca.

Penso igualmente que as operações diurnas da Azul Conecta são melhores sobretudo pela maior disponibilidade de voos de conexão com a Azul.

Essa segunda aeronave também é uma ótima notícia para o Ceará e Região, pois permitirá o aumento de frequências que a Conecta já possui a partir de Fortaleza.

Aeronave serial 3000

O evento em Jundiaí também marca o recebimento de outra aeronave bastante icônica para a empresa, que está investindo na aviação sub-regional desde a compra da companhia Two Flex, em 2021.

Um dos Caravans apresentados possui a numeração 3000, adquirida pela Azul, ou seja, é a terceira milésima aeronave fabricada do modelo Caravan, demonstrando a robustez do equipamento que voa no mundo inteiro.

Legenda: Aeronave serial número 3000 da Textron-Cessna: "3000 Caravans no Céu Azul" Foto: Igor Pires

Reforço à frota

Os aviões possuem capacidade para transportar até nove passageiros e chegam para auxiliar as outras 25 aeronaves no plano de expansão da malha regional da companhia. Este ano, porém, não há previsão do recebimento de novas aeronaves, conforme Flávio Costa.

Legenda: Aeronaves perfiladas Foto: Igor Pires

Hangar da Azul Conecta

A Azul Conecta é a companhia regional que surgiu com a compra da empresa Two Flex em 2021. Conhecemos vários setores da companhia como o CCO (Centro de Comando Operacional), que acompanha em tempo real os voos, diligenciando os planos de voos para cada aeronave, coordenação com as bases/aeroportos, organização da escala de pilotos, dentre outros.

A apresentação do CCO da Conecta foi uma das melhores partes e tive uma ideia melhor de como o controle, ainda que remoto, consegue gerenciar a operação de um País tão grande.

A equipe do CCO nos contou que os Caravans conseguem voar rotas de até 3h de duração, mas que realizam também voos curtos, próximos a 20min. Além da operação de passageiros, há operação relevante de cargas em vários lugares do Brasil.

Legenda: Hangar da Azul Conecta Foto: Igor Pires

Operação com dois pilotos

Conversando com colaboradores da Azul, tivemos a grata informação de que o Caravan pode operar com apenas um piloto, obedecendo regulações brasileiras. Porém, é padrão Azul operar com dois pilotos, conferindo assim, mais segurança à operação.

Treinamento de novos pilotos

Legenda: Voo de instrução de aeronave cargueira da Azul Conecta Foto: Reprodução

Em Fortaleza há atualmente um Caravan modelo cargo, bastante utilizado para treinamento. "Nossos pilotos fazem várias horas de instrução de simulador de voo aqui em Jundiaí, mas a etapa final é realizada nos próprios aviões".

Então você, quando ver no Flight Radar 24, por exemplo, os vários perfis de voos de um Caravan no Ceará, ao redor de Fortaleza, já sabe que é um voo de treinamento.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

**O colunista viajou a Jundiaí a convite da Azul Linhas Aéreas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil