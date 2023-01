Fortaleza se consolida como porta de entrada de passageiros internacionais no Norte e Nordeste

Fortaleza segue na liderança entre os aeroportos do Norte e Nordeste na movimentação de passageiros de voos internacionais.

Em novembro de 2022, foram mais de 22 mil passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Atualmente, a Capital cearense tem voos para Paris, Lisboa, Miami e Buenos Aires.

Já os três principais aeroportos do Ceará - Fortaleza, Jericoacoara e Juazeiro do Norte - movimentaram 595,4 mil passageiros em novembro de 2022, uma alta de 44,78% em relação a igual período de 2021.

O resultado é reflexo do arrefecimento da pandemia de Covid-19 e a retomada das viagens, tanto domésticas quanto internacionais.

No Aeroporto de Fortaleza, foram movimentados quase 534 mil pessoas, um crescimento de 48% na comparação com outubro de 2022. Veja os números abaixo:

Cidade/Passageiros/Incremento em relação a nov/21

FORTALEZA/533.981/48,09%

Doméstico/511.091/49%

Internacional/22.890/47,19%

JUAZEIRO DO NORTE/38.829/-5,93%

JERI/22.611/94,5%

CEARÁ/595.421/44,78%

Com os números, Fortaleza passa o aeroporto do Galeão e adentra novamente o grupo dos 10 maiores aeroportos do Brasil em passageiros.

Nossa distância para Salvador, 9º aeroporto e importante hub nordestino é de aproximadamente 30 mil passageiros. Essa pequena distância deve ser valorizada e mostra a força da retomada do Fortaleza Airport.

Juazeiro do Norte é o 39º aeroporto mais movimentado do País e Jeri, o 51º.

Quais são os destaques?

Fortaleza continua liderando em passageiros internacionais no Norte e Nordeste, sendo a porta de entrada de turistas estrangeiros, principalmente, europeus:

Passageiros internacionais em novembro/22

FORTALEZA: 22.419

SALVADOR: 17.128

RECIFE: 15.899

Nacionalmente, Fortaleza está na 6ª posição em aeroportos com maior movimentação internacional, atrás de Guarulhos-SP, Galeão-RJ, Campinas-SP, Brasília-DF, Porto Alegre-RS.

O maior destaque de ocupação é novamente Air France com 6.840 passageiros e a ocupação média de 90%. Em seguida, com excelentes números, aparece a TAP com 12.624 passageiros e média de 89% de ocupação.

Lembro sempre que é uma grande notícia essa liderança de Fortaleza, sobretudo para a Europa. Quando pergunto a um interlocutor que mora no México “o que que Fortaleza tem?”, este não pensa duas vezes: “infraestrutura melhor”, “melhor divulgação” e conclui: “Beach Park já conhecido internacionalmente”.

Recife e Salvador são muito mais conectadas domesticamente a todo o Brasil que Fortaleza, mas nem assim, seus estados vizinhos emprestam mais passageiros internacionais que a capital do Ceará possui praticamente sozinha.

Ainda assim, os números de Salvador de dezembro para a Europa terão melhoras, dado que, no dia 21/12, voltaram duas frequências da Air Europa para Madrid.

Trazendo novamente para Fortaleza, as ocupações de Latam para Miami e Gol para Buenos Aires têm médias de 70% e 77% respectivamente.

Para dezembro, quais as expectativas?

Os voos da Latam para Miami saíram com as melhores ocupações do ano; TAP operando diariamente e não 6 vezes por semana como esteve em novembro;

Reflexões

Air France não aumentará mais frequências por aqui?

Latam, a 2ª frequência internacional não deveria iniciar em março/23? Não vejo nos sistemas de venda ainda.

Destaques domésticos

A recém-iniciada Rota das Emoções com a Azul Conecta continua sendo destaque positivo com 91 passageiros saídos de Fortaleza transportados em 20 decolagens.

Lembramos que esses 91 passageiros tiveram sobretudo Jericoacoara como destino, mas também podem ter desembarcado em Parnaíba-PI e Barreirinhas-MA. O número significa 51% de ocupação - ótimo resultado -, dado que o ticket médio do trecho é elevado.

De fato, um colega que voou na rota destacou muitos estrangeiros em determinado dia. Rota das emoções já é o maior mercado da Azul Conecta no Nordeste.

Ponto positivo ressaltado pela nossa coluna com exclusividade foi o início dos voos de Fortaleza para Mossoró no final de novembro.

O trecho Fortaleza-Mossoró alcançou 61% de ocupação, ótimo índice inicial, dado que certamente o voo também não tem boa divulgação e opera apenas 1 vez por semana.

Assim, esse voo precisa ter pelo menos 2 frequências semanais para permitir o enorme tráfego corporativo entre Mossoró e o Brasil via Fortaleza, bem como conexões em Fortaleza para o Norte do Brasil, por exemplo.

Continuamos muito esperançosos que o voo possa ter ainda melhores números, porém com horários melhores.

Por outro lado, os voos sub-regionais da empresa que iniciaram em novembro para Sobral, São Benedito, Iguatu e Crateús não tiveram ainda o êxito esperado, na maioria dos dias os voos foram cancelados, segundo o aplicativo Flight Radar 24.

Precisamos de melhores horários e melhores preços para os voos. Além de que, acredito que os voos precisam ser mais bem divulgados. Ademais, a Azul precisa ligar melhor Sobral às conexões em Fortaleza, que contou com apenas 10 passageiros em 4 decolagens.

Sobral é uma cidade diferenciada e a Azul não está sabendo (ou não deseja) linkar os voos em Fortaleza para permitir ampla gama de conexões em Recife.

Continuando assim, a companhia acaba tendo uma redução considerável de ICMS e o estado sem nenhuma contrapartida interessante, que certamente não é o desejo das partes.

Demais destaques

Em novembro também houve o retorno dos voos semanais da Azul entre Fortaleza e Cuiabá com média superior a 65%. Esse voo é importante porque nos conecta com uma região que tem ganhado mais e mais conectividade.

Em dezembro/22 (dados ainda não disponíveis) Gol e Azul estiveram na rota e estarão também em janeiro/23.

Pela Gol, a companhia voltou com o trecho Fortaleza-Juazeiro do Norte, porém, apenas em novembro. O voo chegou até a estar bem conectado com cidades como Manaus, Belém, Salvador e Recife, porém não conseguiu grande ocupação: 61%.

Certamente, a intermitência do voo não ajuda a consolidar como em anos passados, quando a ocupação era de 90%. Torcemos, apesar disso, pela volta do trecho com a companhia. O Ceará segue sem ser bem atendido na rota.

Ocupações para Brasília, Guarulhos e Galeão estão realmente excelentes, acima de 90%. Torcemos que a companhia não desista de Fortaleza como sugerem os dados de movimentação de abril de 2023, quando o número de decolagens em Fortaleza cai para 13 por dia.

Legenda: Latam se destacou pela consolidação de dois dos mais recentes destinos em Fortaleza: Maceió e Vitória Foto: Thiago Gadelha

Pela Latam, destacamos a consolidação de dois dos mais recentes destinos em Fortaleza: Maceió e Vitória. Ambos os destinos têm frequência diária de Fortaleza, o que demonstra a confiança da companhia na sua estratégia.

O trecho Fortaleza-Vitória continua beirando os 80% de ocupação com aeronave A320, o que é excelente.

Fortaleza-Maceió também digo estar consolidada em que pese atingir apenas 67% de ocupação. Como pode?

Acontece que Fortaleza-Maceió é operada pelo grande A321, com assentos para até 220 passageiros.

Assim, a ocupação da capital alagoana decresce com mais assentos disponíveis. Se o trecho fosse operado por A320 de 180 lugares, porém, a ocupação seria exatamente de 80%, resultado até melhor que Vitória.

Para se ter ideia do êxito da ligação com Maceió, esse trecho movimentou mais passageiros que o trecho Fortaleza-Vitória. Fortaleza teve o mesmo nível de passageiros ligados a Maceió do que Salvador, metrópole historicamente mais próxima dos alagoanos.

Por fim, Vitória tem em Fortaleza seu maior mercado no Nordeste: sim, em 14 meses de retorno da rota.

Trecho e número de passageiros

Vitória-Fortaleza: 3.937

Vitória-Salvador: 3.607

Vitória-Recife: 2.444

Assim, após 14 meses, a Latam deve estar satisfeita com os novos destinos e aguardamos a volta de destinos recentemente voados como Confins-MG e Curitiba-PR, que contavam com excelentes ocupações.

Da mesma forma, Vitória e Maceió podem/devem encorajar a aérea a lançar novos destinos em 2023. É o natural.

Quanto à Passaredo, a companhia decidiu que só há demanda entre Fortaleza e Juazeiro do Norte de sexta-feira a segunda. De terças a quintas, o avião (ATR-42) é enviado para o Norte de país via Belém.

As ocupações para Juazeiro não são excelentes, mas conta-se que há cancelamentos de voo com frequência. A companhia vem tendo resultados interessantes em voos semanais para Parnaíba e duas vezes por semana para Jeri.

Maiores emissores de passageiros a Fortaleza

Compilamos por último os 10 maiores estados emissores de passageiros com destino a Fortaleza. Os passageiros podem ter desembarcado na Capital cearense ou realizado conexões em Fortaleza para outras cidades.

São Paulo naturalmente é o maior emissor de passageiros para quaisquer estados do Brasil com Guarulhos, Congonhas e Campinas.

A participação de Pernambuco (Recife) é bastante forte também e demonstra tanto que Fortaleza-Recife é a ponte aérea do Nordeste, com média de 6 voos diários entre as capitais das três grandes companhias brasileiras, bem como a força do hub Azul em Recife.

O estado do RJ fica em 4º lugar de emissores, porém, certamente esse número é maior dado que deve haver número significante de cariocas que acessam Fortaleza pelos hubs de SP e Brasília.

Destacamos, por fim, a tradicional grande influência de estados do Norte em Fortaleza, como Pará e Amazonas.

10 maiores estados emissores de turistas para Fortaleza

SP: 92.025

PE: 29.089

DF: 24.713

RJ: 19.534

BA: 18.144

PA: 14.382

MA: 12.015

AM: 10.316

RN: 7.227

PI: 7.125

