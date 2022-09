Após 16 anos, Fortaleza terá voo direto para Mossoró (RN); veja datas e horários

Após de 16 anos que a saudosa BRA Linhas Aéreas finalizou operações charters, Fortaleza terá novamente uma importante ligação aérea com Mossoró, a 2ª cidade mais importante do Rio Grande do Norte e que possui grande proximidade com o Ceará.

Os voos devem ser iniciados no dia 19 de novembro e serão realizados aos sábados e domingos pela Azul Conecta, que chega a Fortaleza com avidez por destinos, conforme já noticiamos.

A informação foi confirmada com exclusividade à coluna pela companhia aérea e os bilhetes já começaram a ser comercializados.

“Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e famosa pelas salinas, responsáveis por uma grande parcela da produção de sal marinho do Brasil, além de estar próximo ao Lajedo de Soledade, um parque arqueológico situado em Apodi, cerca de 80km de distância de Mossoró, e que possui uma infinidade de fósseis de animais da era glacial e inscrições rupestres preservadas por milhares de anos em rochas calcárias”, informou a Azul à coluna.

Distante apenas 60 quilômetros de Icapuí (1ª cidade do Ceará para quem chega pela BR-304), Mossoró tem números superlativos para cidade do interior nordestino, sendo a sexta mais populosa.

Tem mais de 300 mil habitantes, e mais de 500 mil pessoas vivem em municípios próximos. Agrupa os maiores campos produtores de petróleo terrestre do Brasil à frente da Bahia, de forma que as grandes multinacionais de óleo e gás que atuam no pré-sal, estão também em Mossoró.

Importante polo produtor de frutas para exportação, abriga, nas proximidades, grande quantidade de parques eólicos, boa rede hoteleira, boas opções de bares e restaurantes. Possui forte tradição em festas populares, como as juninas, além de agrupar belezas naturais, as quais a Azul exaltou no comunicado enviado à coluna.

“As opções turísticas em Fortaleza já são bem conhecidas do grande público e Mossoró também possui um potencial gigante. Por isso decidimos apostar em mais esta novidade, que vai de encontro à missão da Azul de conectar e aproximar os mais diferentes destinos brasileiros”, disse o gerente de Planejamento de Malha da Azul, Vitor Silva.

É sabido que Mossoró tem grandiosa proximidade com Fortaleza. O fluxo de pessoas e serviços nos 240 km que separam as cidades é enorme: semanalmente percorro o trajeto para trabalhar na pujante cidade potiguar.

Por que a falta de voos até então? Já falamos várias vezes em como o Brasil ainda prescinde de aviões certos para desenvolver a aviação regional.

Como a Azul possui um crescente e numeroso mix de aeronaves regionais e sub-regionais, consegue “inovar” fazendo ligações aéreas nascerem e renascerem.

Por que pode ser um sucesso?

Como conhecedor do caso concreto, testemunho semanalmente a forte ligação entre Fortaleza e Mossoró. Havia até estranhado, a Azul Conecta ter lançado Fortaleza-Aracati antes de Fortaleza-Mossoró, mas em menos de 2 meses, o anúncio de hoje se faz muito coerente.

Então, sei que a empresa tem chances de ter boas ocupações de cara, sobretudo aos domingos, no trecho Fortaleza-Mossoró, que vai até Natal. É um excelente horário para quem vai trabalhar no RN na segunda-feira, mas também para quem deseja tomar um sol alencarino domingo de manhã, no sentido contrário.

Assim, de outros bons exemplos que a Azul hoje voa, como Recife e Patos-PB, Recife e Serra Talhada-PE, por exemplo, arrisco-me então a dizer que a ligação será exitosa.

Quando lembro que a ligação é para a rica região de Mossoró, não contenho o otimismo, afirmando que haverá aumento de frequências em breve, ainda que a cidade já conte com outras ligações aéreas.

Assim, a saída para o oeste (rumo ao Ceará) a partir de Mossoró certamente contará com muitos clientes corporativos, professores universitários e turistas.

Não esqueçamos que Fortaleza tem uma presença crescente da aviação nacional da Azul, de forma que, em Fortaleza, o potiguar poderá realizar conexões para importantes destinos como Campinas, Belém, Goiânia, Cuiabá, além do forte hub de Recife.

O mossoroense poderá ainda vir a Fortaleza para voar para importantes destinos internacionais, como Lisboa em Portugal.

Demanda aérea de Mossoró

O aeroporto de Mossoró emite aproximadamente 1,5 mil passageiros por mês, média de 50 passageiros por dia, o que é uma baixíssima quantidade de passageiros para a realidade da cidade.

O voo para Fortaleza é uma porta adicional para fomentar movimento aéreo, em horários distintos aos existentes, dando maior flexibilidade ao passageiro.

Por que não há mais voos a partir de Mossoró? Porque, infelizmente, o aeroporto local é bastante carente de estrutura, sobretudo em pistas de taxiamento. Não fosse por isso, certamente, teria voos para grandes centros do Brasil, como São Paulo. Até Aracati, que tem excelente aeroporto, mas pequena população, já teve experiência recente com jatos, ao contrário de Mossoró.

Então, melhorias no aeródromo local certamente fomentariam instantâneas novas rotas de avião.

Possíveis próximos passos da Azul

Mais frequências para grandes centros como é o caso de Goiânia (que vai estrear), Cuiabá, Campinas, Belo Horizonte.

Um ATR (aeronave de 72 assentos) para conectar a grandes centros nordestinos, como João Pessoa (rota que hoje nenhuma empresa opera).

Novos destinos da Azul Conecta, como a riquíssima Campina Grande, segunda maior cidade do interior nordestino.

Veja os horários dos voos

Origem Saída Destino Chegada Frequência Mossoró 20h35 Fortaleza 21h35 Aos sábados Fortaleza 17h50 Mossoró 18h50 Aos domingos

