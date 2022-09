Voos da alta estação de 2023 não devem superar pré-pandemia no Ceará; veja a previsão

O que planejam as maiores companhias aéreas para a alta estação do Ceará, em janeiro de 2023? Após a boa alta temporada de julho, os sistemas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) já preveem operações a mais nos três grandes aeroportos do Estado.

Fortaleza terá, entre voos domésticos e internacionais, um total de 35 destinos diretos na alta estação, com ligação para 17 estados diferentes.

Ainda assim, a Capital não deverá ter ainda uma alta estação tão forte como a da pré-pandemia. A movimentação aérea deverá ser levemente melhor que a de janeiro de 2022, porém ainda da ordem de 7% abaixo de janeiro de 2020 (pré-pandemia).

Jeri deverá ter uma movimentação correspondente a 70% da percebida no aeroporto de Juazeiro do Norte, o que já o credencia para uma altíssima estação na Vila Cearense, mas ainda não superará a oferta de assentos de janeiro deste ano. Juazeiro do Norte crescerá principalmente com a GOL e com a Azul e terá um leve incremento em decolagens, 9 a mais.

Abaixo, fizemos um extrato detalhado do que está (previsto) nos registros da Anac para cada aeroporto e para cada companhia aérea.

Azul

Fortaleza

Em Fortaleza, um dos destaques da alta estação serão os voos da Azul Conecta para 6 destinos do interior do Estado: Aracati, Iguatu, Crateús, Sobral, Jericoacoara (Cruz) e São Benedito.

Aracati e Jeri já iniciaram como parte do voo para a Rota das Emoções, de forma que os demais se iniciarão no início de novembro. Os voos são todos regulares e deverão ocorrer igualmente ao longo de 2023. É, como já dissemos em colunas anteriores, o ressurgimento da aviação regional e sub-regional do Ceará.

A Azul também traz para o verão de 2023 um conjunto de voos semanais para destinos ainda mais “exóticos”: Ribeirão Preto, Uberlândia e São José do Rio Preto. Os últimos dois estão nos registros da Anac até o fim do 1º trimestre de 2023, pelo menos.

Juntam-se a esses destinos, voos para Goiânia e Cuiabá, que fizeram com que a Azul anunciasse um aumento de malha interessante para o Ceará, da ordem de 20%, o maior incremento das companhias. A Azul evidencia o que todos sabemos: o Brasil todo adora o Ceará.

Para finalizar, chamamos atenção para a volta do voo entre Juazeiro e Fortaleza, nos registros até o final de março também (esperamos que não descontinue novamente), além de um 3º voo diário para Campinas-SP praticamente o mês inteiro de janeiro, fortalecendo a ligação de Fortaleza ao principal HUB azulino.

Só para dar a dimensão, a Azul espera ter em Campinas-Viracopos, mais de 200 decolagens por dia, isso é a maior quantidade de voos de uma única companhia num único aeroporto, uma capilaridade nacional sem igual: mais de 120 rotas.

Jeri e Juazeiro

Em Jeri, a Azul terá uma média um pouco maior que 1 decolagem por dia. Serão 36 operações entre Parnaíba-PI (voo triangular para Campinas), Campinas e Belo Horizonte, cenário mais conservador que o de janeiro de 2022, quando o número de destinos a partir de Jeri foi bem maior.

Isso ocorre possivelmente porque a Latam e a GOL virão fortes com média conjunta de 3 voos diários entre Guarulhos (ambas) e Congonhas (GOL). Inclusive, será o retorno das ligações de Jeri com Congonhas, aeroporto diferenciado em São Paulo, pela proximidade do centro financeiro da cidade, o que mostra ainda o sucesso de Jeri com rotas valorizadas.

Latam

Fortaleza

A Latam informou que “ainda está programando a sua malha para o período de alta temporada no fim do ano”. Porém, já conseguimos enxergar um pontual aumento de frequências para destinos já voados no Nordeste, como São Luiz, Salvador, Natal e Teresina (todos com 2º voos diários) em alguns dias da semana. Isso é ótimo para o passageiro, pois permite maior escolha de horários de viagem, inclusive permitindo novo horário de conexões na madrugada.

A companhia ainda aumenta a ligação da base Fortaleza com seus principais hubs, tendo 7 ligações diárias com Guarulhos, 3 com Congonhas e até 4 saídas por dia para Brasília. Essa ligação inter-hubs é de fundamental importância, pois permite que o passageiro chegue a qualquer lugar do País (e partes do mundo) ao longo do dia inteiro.

Fortaleza estava precisando, de fato, de aumentos de frequências e apostamos até a alta estação em incremento de voos para as grandes cidades do Norte, como Belém e Manaus que, até aqui, estão com apenas 1 voo diário cada (a média diária é de 1,5 voo para cada).

Lamentamos, por outro lado, a descontinuidade da rota da Latam para Confins (até agora), sobretudo na alta estação. Os mineiros, que lotam o Ceará essa época do ano, com aeronaves de mais de 200 assentos, só terão acesso a Fortaleza realizando escalas e conexões. O voo foi um sucesso ao longo de 2022, com as 3 companhias maiores realizando e, estranhamente, a Latam desiste da sua fatia do bolo. Torcemos pela volta do voo à Belo Horizonte e Curitiba.

Por outra ótica, deve ser celebrada a manutenção das ligações diárias com Maceió e Vitória, trechos muito importantes, pois aumentam o número de destinos a partir de Fortaleza e também porque ainda estão em desenvolvimento. Ponto para a Latam.

Jeri e Juazeiro

Até pensei que a Latam tentaria um 2º voo diário para Juazeiro, sobretudo porque suas taxas de ocupação são muito boas lá, porém, não será o caso.

Em Jeri, sim, a Latam novamente trará vários dias com 2 voos a partir de Guarulhos e terá uma movimentação bastante similar a janeiro de 2022.

Jeri não terá tantos assentos disponíveis quanto em janeiro de 2022, no todo. Pensei diferente, que, dado o grande sucesso do ano corrente, janeiro de 2023 seria ainda mais ousado. Ainda assim, será uma grande alta estação.

Legenda: A movimentação aérea deverá ser levemente melhor que a de janeiro de 2022, porém ainda da ordem de 7% abaixo de janeiro de 2020 Foto: Thiago Gadelha

GOL (a pior alta estação em Fortaleza em 14 anos)

Devemos celebrar o retorno da rota para Miami com a laranjinha. O voo retorna no início de dezembro (dia 3) e terá um voo semanal. De certa forma, a rota ainda mostra a relevância que Fortaleza tem para a GOL, sobretudo por ser um dos poucos destinos nacionais de onde a companhia consegue voar para os EUA com seus aviões.

A operação será realizada com o 737-max, aeronave com substancial menor custo de operação, apenas 186 assentos, de forma que o voo tenderá a estar sempre cheio e poderá significar menores tarifas ao passageiro.

No ambiente doméstico, até agora, levantamento do dia 13 de setembro, entretanto, será a pior alta estação da GOL em Fortaleza em anos. Apenas 20 decolagens por dia (610 em janeiro), apenas para destinos tradicionais.

Tão ruim que tive que me voltar para números da Anac para fazer a base de comparação: em 2009, tivemos apenas 491 decolagens. Desde então, a GOL não fazia uma alta estação tão fraca para Fortaleza. A média de movimentações entre janeiro de 2009 e de 2022 é de 804 decolagens, com pandemia, com tudo, decréscimo de 23%.

Espero estar errado, sobretudo porque em Fortaleza, a GOL não paga ICMS: as 20 decolagens por dia são o mínimo para desfrutar da isenção, segundo decreto do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).

Ruim também em número de destinos a partir de Fortaleza. Serão apenas 13 destinos. Estão faltando destinos comuns e exitosos na alta estação como Cuiabá e Goiânia. Destaque para o voo a Belo Horizonte e a volta de Juazeiro do Norte em aeronaves próprias. Torcemos para que a GOL mantenha o voo para Juazeiro junto com a Passaredo.

Jeri e Juazeiro

Já em Juazeiro do Norte, a GOL emplaca dois voos diários para Guarulhos, além de voltar com a frequência para Fortaleza, num total de três operações diárias, se afirmando como o maior market share do Cariri.

Em Jeri, haverá, como dissemos, o retorno do voo para Congonhas, totalizando 40 decolagens entre os dois aeroportos da Capital de São Paulo.

A coluna pediu esclarecimentos à GOL, mas não teve retorno até a publicação.

Voepass (Passaredo)

Fortaleza

A Capital terá uma ampliação das operações em janeiro de 2023 em relação a 12 meses antes. As operações para Juazeiro ainda estavam limitadas a apenas duas operações por semana no início de 2022: 9 partidas em jan/22.

Em agosto já estavam previstas 39 partidas para Juazeiro do Norte, mesma quantidade que está prevista para janeiro próximo. O fortalecimento das ligações entre Fortaleza e o Cariri é um ótimo sinal da disposição da Voepass em crescer no Ceará.

A vontade de crescer, inclusive fora, foi recentemente manifestada pela empresa à Coluna (cenas dos próximos textos).

A empresa, por outro lado, retrai-se para os destinos Jeri e Parnaíba: serão 9 decolagens para Jeri e 5 para a cidade do Piauí. Em janeiro deste ano foram 53 operações.

A retração é compreensível, dado que o resultado das ocupações ainda não enche os olhos, bem como encontrarão concorrência da Azul Conecta para os destinos acima (Rota das Emoções).

A empresa, por outro lado, acredita que a operação no Estado é positiva e vislumbra a abertura de novos mercados dentro de alguns meses: “...operações no novo aeroporto de Sobral, que está dentro do escopo de nossas análises.” (spoiler).

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

