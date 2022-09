Alta estação de julho trouxe ‘destinos exóticos’ ao Ceará e recuperou 89% dos passageiros

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mostram que a alta estação de julho de 2022 no estado do Ceará já movimentou 89% do número de passageiros que o movimentado em igual mês de 2019, antes da pandemia. O levantamento considera a movimentação dos quatro principais aeroportos do Ceará: Fortaleza, Aracati, Juazeiro do Norte e Cruz (Jericoacoara).

Fortaleza, por exemplo, foi o 10º aeroporto mais movimentado do Brasil, Juazeiro 36º, Jeri (Cruz) 44º. Veja abaixo os aeroportos mais movimentados em julho no País:

Guarulhos (SP): 3.111.876 Congonhas SP): 1.680.090 Brasília (DF): 1.234.106 Campinas (SP: 1.035.455 Santos Dumont – Rio (RJ): 914.352 Confins – BH (MG): 862.061 Recife (PE): 794.919 Porto Alegre (RS): 623.196 Salvador (BA): 559.749 Fortaleza (CE): 540.380

O que vai muito bem?

A interiorização da aviação comercial no interior do Ceará, pois a movimentação de passageiros cresceu 67% em julho deste ano na comparação com igual período de 2019.

Jericoacoara é o principal “culpado” pelo grande aumento da interiorização dos voos no Ceará. O aeroporto já representa mais de 60% do movimento de Juazeiro em apenas cinco anos de existência.

O que vai bem?

A movimentação doméstica em Fortaleza já é praticamente 90% do que era em julho de 2019. Ainda que não tenha batido os números de 2019, é um bom indicativo de que o brasileiro quer voar.

O que vai muito mal?

A movimentação internacional ainda não é nem metade do que era em 2019, com apenas 44% dos passageiros antes da pandemia.

Sobre esse terceiro ponto, ainda é a principal queixa das companhias aéreas: a movimentação internacional. Há inclusive alguns reportes de que aviões maiores estão sendo usados em rotas domésticas, justamente pela falta de demanda por países estrangeiros.

Mesmo que o movimento internacional esteja fraco, como podemos ver o copo meio cheio em relação ao Ceará?

O Ceará ainda lidera os movimentos internacionais nos aeroportos do Norte e Nordeste do País. Ainda que represente muito pouco nacionalmente, Fortaleza é o 6º aeroporto internacional mais movimentado do Brasil. Em julho foram mais de 23 mil passageiros.

Veja o ranking abaixo:

Guarulhos: 988.681 Rio de Janeiro - Galeão: 205.592 Campinas: 73.163 Brasília: 49.947 Porto Alegre: 26.925 Fortaleza: 23.051 Confins: 21.560 Recife: 16.859 Salvador: 15.658 Florianópolis: 5.623

A perspectiva internacional de curto prazo é ainda melhor já que agosto vai contabilizar todo o período de voos da Latam para Miami e marca ainda o reinício dos voos para Buenos Aires da Gol.

Destinos “exóticos”

O retorno da pandemia trouxe todas as companhias aéreas apostando na diversificação de destinos, sobretudo a partir de Fortaleza.

Julho foi reflexo disso:

Latam com Curitiba, Maceió, Vitória (destinos regulares)

Gol com Porto Alegre, Cuiabá, Campinas e Goiânia (destinos de alta estação)

Azul com Porto Alegre (alta estação) e Cuiabá (regular 1 vez p/ semana)

Voepass com Jericoacoara e Parnaíba.

Ainda que a maioria dos destinos acima seja de alta estação, ou seja, voos no mês de julho, a reincidência frequente destes, a adoção por múltiplas empresas e, sobretudo, as excelentes ocupações, demonstram que esses destinos são prováveis de se tornarem regulares no médio prazo, o que é ótimo para o passageiro.

Na alta estação de julho pelo menos 16,4 mil passageiros vieram dessas cidades para Fortaleza com voos diretos e para o Nordeste (com conexão em Fortaleza). É uma grande massa de pessoas buscando serviços diversos para férias e negócios.

Maceió não teve bom resultado porque a 1ª metade de julho contou com ocupações ruins. A 2ª metade, porém, foi bastante favorável, de forma que o resultado geral foi a ocupação de uma rota que está se firmando: 51%.

Assim, foram 95 passageiros por dia no sentido Maceió-Fortaleza, ou seja, um ATR-72, aeronave de 72 lugares não é suficiente para a rota, denotando que a operação tem potencial.

Ademais Fortaleza passou a ter voos das três companhias para Confins (Belo Horizonte), uma das maiores capitais do país e também um dos maiores hubs aéreos.

Qual companhia teve maior índice de ocupação nos aeroportos do Ceará?

A Air France teve o maior índice de ocupação em suas aeronaves com média de 95% de assentos ocupados entre pousos e decolagens com destino a Paris. A companhia opera às terças, sextas e domingos.

A TAP foi a 2ª com 92% de ocupação, opera 1 vês por dia com destino a Lisboa, em Portugal.

Como dissemos, os resultados ajudam a entender por que Fortaleza lidera o movimento internacional no norte-nordeste, sendo a 4ª base nacional em movimento para a Europa, atrás de Guarulhos-SP, Galeão-RJ e Campinas-SP.

Market share em Fortaleza, Juazeiro e Jeri

No movimento doméstico, a média de ocupação das três grandes empresas é maior que 80%. A Latam por investir em rotas novas diárias e em desenvolvimento como Maceió e Vitória, acabou com sua ocupação levemente penalizada.

O market share das companhias entrega ainda a grande prevalência de Latam e Gol na capital cearense.

Em Juazeiro do Norte, a Gol domina a movimentação com trechos para Guarulhos, seguida das ligações da Azul e por fim, Latam também para Guarulhos. No geral, as ocupações foram excelentes.

Em Jericoacoara, a Gol também liderou a movimentação com trechos para Guarulhos e Brasília. Latam, Azul e Voepass fecham a sequência. Ocupações excelentes para as três grandes.

Com o ótimo desenho da alta estação em julho, temos ótimas razões para crer que a alta estação de novembro a janeiro de 2023 serão ainda melhores. Até lá, teremos algum aumento de oferta internacional a partir de Fortaleza.

