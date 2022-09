Jeri ganhará mais 6 voos semanais a partir de São Paulo, somando 13

No dia 2 de agosto de 2021, a Latam dava abrangência nacional ao plano de voar para Juazeiro do Norte e Jericoacoara a partir de Guarulhos-SP. Seria o recomeço da companhia em Juazeiro, onde operou entre 2015 e 2016, e seu debut no aeroporto de Jeri.

À priori Latam fazia apenas um movimento de espelhamento em relação às demais empresas, já que apenas ela, não voava para esses destinos. E, assim, tivemos o início das operações em Juazeiro em 4 de novembro do ano passado com um voo diário e, em 2 de dezembro, em Jeri, da mesma forma.

É muito comum as companhias iniciarem novas rotas na alta estação e a Latam aproveitava o pós-segunda onda da Covid-19 adicionada à grande vontade do brasileiro de voltar a voar. Jeri teve uma procura tão grande que, 30 dias após o início das vendas, o 2º voo diário estava também à venda, mais um caso do fenômeno Jeri.

A alta estação de 2021 já teve ocupações médias de 90% para ambos os destinos, um mega-sucesso. A alta estação de julho deste ano foi igualmente excelente: “Somente em julho, Jericoacoara teve mais de 90% de ocupação”, informou a companhia. Juazeiro teve praticamente 90%.

Agora, a Latam busca de novo esse sucesso nas praças cearenses (já tangenciamos esse assunto em colunas passadas). A companhia já me avisa, com exclusividade, que continua muito atenta ao interior do Ceará:

Os voos para Jericoacoara e Juazeiro do Norte já superam as expectativas da própria Latam com uma ocupação superior a 83% no primeiro ano de operação. É isso o que aponta o levantamento da companhia sobre os destinos inaugurados em novembro de 2021"

Ainda segundo a companhia, ao todo, "a Latam já transportou 30 mil passageiros para as duas cidades no Ceará em voos diretos a partir de Guarulhos, em São Paulo. Somente na alta temporada de julho deste ano, os voos para Jericoacoara alcançaram uma ocupação de 90%".

Deixo claro que os 30 mil passageiros são por aeroporto e apenas no sentido SP-Ceará, números excelentes. “Em função do bom resultado alcançado, a LATAM decidiu ampliar de 7 para 13 voos semanais a operação da rota Guarulhos-Jericoacoara na alta temporada de janeiro de 2023, o que representa um aumento de 65%* na sua oferta de assentos para o destino. Todas as passagens aéreas já estão à venda em latam.com e demais canais de venda.”

Visitantes do Sudeste e Sul

A companhia informa ainda que não é apenas o estado de São Paulo que tem olhado para o Ceará: "Os voos operados diariamente pela Latam para Jericoacoara e Juazeiro do Norte têm atraído turistas de São Paulo, mas também de outros estados brasileiros que se conectam aos destinos em Guarulhos".

Vale lembrar que Guarulhos não é apenas o maior aeroporto do Brasil, mas também, dentre os equipamentos da América do Sul, o mais conectado ao mundo.

A Latam então faz um extrato detalhado da lista dos principais destinos emissores de passageiros para cada destinos, como observa Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil. “O resultado em Jericoacoara reflete a alta procura dos viajantes provenientes de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, enquanto a ocupação para Juazeiro do Norte tem sido impulsionada principalmente por passageiros de Brasília, Curitiba, Fortaleza e Campo Grande, além de São Paulo. Em todos os casos, os resultados reforçam o acerto da nossa estratégia de investir em aumento da conectividade onde há demanda potencial no Brasil”.

A análise que faço dos emissores tem componentes evidentes e menos evidentes:

Juazeiro: acreditei que Brasília seria o segundo emissor de visitantes por ser 2º HUB da Companhia, sobretudo em conectividade, também porque a Avianca tinha voo diário para o DF até 2019. Seria uma ótima oportunidade de ligar novamente o Cariri a um 2º grande centro aéreo, nem que fosse através de voos em alguns dias da semana.

Sabia que Fortaleza também estaria no rol. A média de passageiros entre as cidades sempre foi superior a 300 diários, hoje temos menos de 140 assentos por dia. Certamente então, a população cearense tem ido até Guarulhos para percorrer a distância da Capital ao extremo sul, o que considero ainda incoerente, pelos fatores que citei acima. Então, ponho uma lupa para o acréscimo de assentos entre Fortaleza e Juazeiro, também para melhorar a economidade ao passageiro.

Por fim, surpresa boa ver Campo Grande no rol. Que venham cada vez mais.

Jeri: Muito legal ver que o Rio de Janeiro curte também Jeri, como nós a eles. No mais, temos visto um ótimo "bate bola" entre todos os aeroportos do Ceará e Curitiba, um rico estado. Pedimos a volta do voo diário a partir de Fortaleza, que inclusive permitia conexões para Foz do Iguaçu. Da mesma forma, pedimos a venda na alta estação de ligação direta com BH com o A321, será um sucesso como sempre.

Por fim, se somos fãs de Gramado e Serras Gaúchas, os gaúchos também amam Jeri, o que é um barato de saber. Não duvido que haja algum movimento relevante de argentinos chegando à vila por Guarulhos.

Legenda: O aeroporto de Jericoacoara foi inaugurado em 2017 Foto: Helene Santos

Aumento de destinos

Assim, a companhia aumentou seu leque de destinos nacionais para 54: “Mais eficiente após a pandemia de Covid-19, a Latam conseguiu alcançar a marca histórica de 54 destinos nacionais (eram 44 antes da pandemia), incluindo Juazeiro do Norte e Jericoacoara, e atualmente lidera o mercado aéreo no Brasil, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Neste mês de setembro, vale lembrar, a Latam também foi reconhecida pelos passageiros como o grupo aéreo número um da América do Sul pelo sétimo ano seguido.”

Passa a voar para dois dos mais importantes destinos regionais do Brasil. Juazeiro do Norte é o 36º aeroporto mais movimentado do País (País de 27 capitais) e nos últimos 10 anos, sempre figurou entre os que mais crescia.

Jeri, então, nem se fala, é o 44º aeroporto mais movimentado, já está empate com a badalada ilha de Fernando de Noronha (PE) em passageiros, e em menos de 5 anos, já movimenta mais de 60% do aeroporto de Juazeiro, é algo incrível. Ambos os aeródromos contam com as movimentações das 4 maiores companhias aéreas nacionais.

A Latam, assim, tomo a liberdade de comentar, demorou para aportar nesses aeródromos, mas logo que o fez, percebeu o quanto acertou e agora apenas celebra.

Come é a operação atual da Latam em Juazeiro do Norte e em Jericoacoara

Os voos para Jericoacoara e Juazeiro do Norte partem de São Paulo/Guarulhos diariamente, sendo que os voos para Jericoacoara partem às 11h05 e para Juazeiro do Norte às 5h55. Ambos os destinos são operados com a aeronave Airbus A320 com capacidade de até 176 assentos (8 Premium Economy e 168 Economy).

Análise econômica

O município de Jijoca de Jericoacoara tem população estimada em 20 mil habitantes. Pensando apenas em números populacionais, não se credenciaria a receber um aeroporto nem em 100 anos, porém o município é a sede de um dos cenários turísticos mais valiosos do país: praias, dunas, lagoas.

Daí o boom turístico com a inauguração do aeroporto (2017), que possui estrutura de aeroporto internacional, foi imediato.Depois disso, o PIB per capita da cidade acelerou-se bastante conforme vemos abaixo, de forma que a cidade tem o 7ª maior índice do Estado; mais rica que a pujante Sobral, por exemplo.

Inegavelmente, o aeroporto trouxe um excelente case turístico: a riqueza por pessoa aumentou 70% em dois anos.

De fato, o aeroporto movimentou na ordem de 184 mil pessoas até julho do corrente ano. Serão aproximadamente 320 mil passageiros em 2022.

Se supormos que 70% são turistas para a região, são praticamente 224 mil passageiros por ano, 112 mil pessoas pousando e aproveitando em média 4 dias nas paisagens locais, gastando média de R$ 400 por dia (lá não é barato, valores médio). Assim, teremos um desembolso total de:

D = 112000 turistas.4 dias. R$ 400/dia = R$ 179.200.000 (apenas turistas aéreos)

O valor acima supera com facilidade 1/3 do PIB de Jijoca, aqui estimado em R$ 500 milhões. Com facilidade, 1/3 do PIB municipal. Daí a Latam que, na alta estação, será líder em market share novamente, será principal indutora de riqueza e desenvolvimento para a região.

Companhias aéreas, continuem semeando no Ceará e no Nordeste e a colheita será sempre farta!

Uma última “provocação”

O novo aeroporto de Sobral vem aí. Região metropolitana estimada em 500 mil habitantes, 90% do PIB de Juazeiro. Porém, o PIB per capita é maior que o da terra do Padim, que movimenta 1,4 mil passageiros aéreos por dia. Sobral ainda tem mais de 20 mil estudantes universitários, duas faculdades de medicina. Melhor educação pública do Brasil, forte presença de indústrias.

Essa forte pujança que comentamos acima não é servida por aeroporto. O mais próximo, inclusive, é o de Jeri, 110 km de distância. Então, há uma enorme demanda reprimida pelo modal aéreo, mas que certamente será canalizado através do futuro moderno aeroporto da cidade, que operará com grandes jatos, como o A320.

Jogo uma lupa nesse potencial porque não tenho lido sobre companhias querendo voar para lá, mesmo Sobral agregando todas as características de sucesso do aeroporto do cariri cearense (Juazeiro).

Arrisco-me a dizer que o novo aeroporto de Sobral será o próximo case de sucesso da aviação cearense.