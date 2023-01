Experiência de bordo: como é voar direto entre Fortaleza e Buenos Aires pela Gol

A Gol Linhas Aéreas voltou a ligar Fortaleza à cidade de Buenos Aires em agosto de 2022, colocando um fim de quase 2 anos ao hiato de voos do Ceará para a Argentina. O voo da capital cearense ocorria desde 2014 e foi paralisado na pandemia.

Melhor ainda que agora os voos são diretos para o aeroporto Aeroparque em Buenos Aires, aeródromo bem central, com rápido acesso às regiões turísticas da capital argentina.

Buenos Aires também possui o Aeroporto de Ezeiza, distante mais de 30km do centro da capital. O deslocamento é de aproximadamente uma hora, tornando a viagem mais cansativa.

Com o voo chegando no Aeroparque Jorge Newberry, a viagem do passageiro torna-se mais cômoda, pois o aeródromo está a apenas 6km do centro da capital. Então essa mudança de aeroporto já é bônus para o retorno da operação.

A Gol voa para Buenos Aires a partir de Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador.

O voo também é muito importante para a Gol, pois, pelo menos o Ceará garante uma alíquota menor de ICMS no combustível de aviação. A companhia, que havia recentemente perdido a isenção de ICMS no Estado, paga apenas 12%, e não 17%.

Veja abaixo a nossa avaliação do voo de Fortaleza para a capital da Argentina.

Como é o check-in em Fortaleza?

Nosso voo de ida para Buenos Aires ocorreu dia 21 de janeiro. Cheguei um pouco mais de 1h30 antes da saída do voo, o que é muito conveniente, já que a espera não seria tão grande. O aeroporto de Fortaleza, por ser de porte médio (fechou 2022 como o 11º mais movimentado do Brasil), permite passagens pelo raio-x e pela imigração muito rapidamente, sobretudo porque éramos o único voo internacional naquela hora.

No balcão de despacho de bagagens, conversei com um argentino que já se preparava para despachar seu kitsurf. "Moro em Fortaleza há quatro anos, já gosto muito daqui. Os argentinos curtem muito Cumbuco pelos esportes de vela".

Ao despachar minha mala, perguntei à equipe da Gol sobre a possibilidade de ganhar um upgrade para os assentos Premium Economy. Havia comprado o assento com mais espaço para as pernas na saída de emergência, porém, sabia que o serviço na Premium (5 primeiras filas) seria muito melhor.

Como havia espaço, concederam-me então o upgrade, o que certamente tornaria o voo ainda mais confortável. Na Premium Economy, o assento do meio (são três em cada lado do corredor) não é vendido, de forma que o passageiro tem um ambiente mais reservado e espaçoso.

Já na fila do raio-x encontrei uma família de argentinos com quem descobri que Fortaleza era um destino cada vez mais conhecido no país portenho. O chefe da família, de nome Hernan, tem uma pousada na praia de Icaraizinho de Amontada e nos informa que várias nacionalidades vêm ao Ceará, sobretudo pelo kitesurf.

Num bom português, Hernan explicou um pouco do movimento na pousada: "Recebemos muitos argentinos, alemães, franceses. Esse ano, entretanto, as passagens estão muito altas, o que reduziu um pouco a procura". Como a quantidade de voos internacionais é ainda muito menor que antes da pandemia, o preço está mais elevado de fato.

Sala de embarque

Passamos pelo raio-x e cabines de imigração. Eram 8 cabines e estavam todas com atendentes, o que fazia com que não houvesse fila.

Para a Argentina, é possível embarcar apenas com o RG, porém, viajei com meu passaporte. Informação importante é que não é possível embarcar com a CNH (carteira de habilitação brasileira), por exemplo, mas sim com o RG que não tenha mais de 10 anos de emitido.

A sala de embarque internacional de Fortaleza fica no lado oeste do aeroporto, com boa visão para a cabeceira 13 (a mais comum). Logo após as cabines da Polícia Federal, passamos pelo duty free internacional, onde o preço dos itens já é em dólar.

Aproveitei já para fazer algumas fotos do nosso avião, que já estava em solo, matrícula PS-GPL, Boeing 737-Max, que consegue ser até 20% mais econômico que a versão anterior 737-800, sem mencionar que é muito mais silencioso. O Max consegue dessa forma conferir mais conforto ao passageiro, enquanto a Gol reduz bastante seu custo operacional, maiores em voos longos, justamente porque o avião precisa voar com mais combustível.

"O 737-Max é também um avião mais rápido, de forma que permite mais agilidade aos passageiros", disse o diretor de Operações Internacionais da Gol, Luiz Teixeira.

Conversei com a Primeira Oficial (co-piloto) do voo, que me disse que o 737-Max consegue fazer voos de até 7h30 de viagem aproximadamente. Nosso voo até Buenos Aires teria, entretanto, apenas 5h10min de duração.

Quando cheguei ao assento, já havia coberta cinza e travesseiro temático da Premium Economy.

Legenda: Kit de amenidades da Gol Foto: Igor Pires

Bem acomodados e todos embarcados, estávamos prontos para pushback, quando o avião é levado para a pista de pouso e decolagem.

Cruzamos a pista 13 de Fortaleza para atingir a cabeceira pelo lado norte do aeroporto, o tempo local era muito bom, com poucas nuvens.

Legenda: Cabine do Boeing 737-Max Foto: Igor Pires

O voo até Buenos Aires

Decolamos às 16h15, após aproximadamente 40 segundos de corrida na pista 13. Utilizamos cerca de 2 mil metros de pista, dos 2.650 metros disponíveis (o sistema de pistas de táxi está passando por reforma, de modo que aproximadamente 100 metros de pista estavam indisponíveis).

Legenda: Detalhe do grande fan (rotor/compressor) do 737-Max da Gol (até 20% mais econômico) e o litoral de Fortaleza Foto: Igor Pires

Após 25 minutos de voo, serviram-nos espumante e o kit de amenidades, com meias, creme dental, escova de dente e venda para os olhos, produtos exclusivos da Premium.

Legenda: Espumante servido antes do início do voo Foto: Igor Pires

Mais 15 minutos e nos apresentaram as opções de bebidas: cerveja, vinho branco, vinho tinto ou suco. Optei pelo vinho tinto.

Legenda: Kit de boas-vindas da Gol Foto: Igor Pires

Com menos de 1h de voo, me perguntaram se poderiam servir o jantar. Como ainda estava cedo, eram 17h10, pedi para servirem a refeição mais tarde.

Com pouco mais de 3h de voo, pedi para receber o jantar: uma opção de lasanha vegetariana; outra de peito de frango com arroz e salada verde e grão-de-bico. Escolhi rapidamente a segunda opção, e estava muito boa. Para acompanhar, escolhi vinho tinto.

Legenda: Jantar servido durante o voo Foto: Igor Pires

De Fortaleza a Buenos Aires, a Gol oferece a mesma categoria de alimentação que os badalados voos para Miami e Orlando, que duram pouco mais de 7h. A Gol opera um voo semanal para Miami também aos sábados.

Faltando cerca de 1h para pousarmos em Buenos Aires, recebemos o lanche quente, sanduíche delicioso de frango com cream cheese: refrigerante e água para acompanhar.

Legenda: Opção de lanche servido antes do pouso em Buenos Aires Foto: Igor Pires

Iniciamos a descida e pude perceber estarmos sobre o rio da Prata, pois não se via nada abaixo de nós (céu claro) que não uma escuridão uniforme, víamos Buenos Aires ao fundo:

Legenda: Vista aérea de Buenos Aires antes do pouso Foto: Igor Pires

Pousamos após 5 horas e 13 minutos. Eram 21h30 e a temperatura estava por volta de 24 graus Celsius. Pude verificar a grande predominância de aeronaves da Aerolineas Argentinas em solo: Aeroparque é hub doméstico da companhia.

O desembarque do 737-Max foi remoto, com ônibus. Quando desembarquei e adentramos a imigração, havia uma divisão entre passageiros argentinos e estrangeiros. Nesse momento, percebi a grande quantidade de portenhos que visitaram o Ceará.

Impressões do voo:

Check-in: fácil com fila preferencial devido ao programa Smiles (Nota 9) Raio-X e Imigração: ágeis sobretudo pelo porte médio do aeroporto de Fortaleza (Nota 9) Embarque: ágil (prioritário) (Nota 10) Kit amenidades: bonito e útil para higiene ao fim do voo (Nota 10) Travesseiro e Coberta: muito úteis, porém o travesseiro poderia ser um pouco melhor (Nota 8,5) Premium Economy: espaço reservado, exclusivo, mais confortável. Faltaram sistemas de entretenimento na aeronave e tomadas USB (Nota 9,5) Diferença Preço Premium Economy: Da ordem de R$ 600,00 a mais por trecho (Nota 8; simulação de fevereiro/23) Cordialidade dos comissários: simpáticos, gentis, prestativos, atenciosos, comunicativos. Foi um dos pontos altos do voo (Nota 10) Aeronave: moderna, silenciosa, segura, estável (Nota 10) Ação dos pilotos: Melhor estratégia de desvios das formações, voo tranquilo (Nota 10)

*O colunista viajou a Buenos Aires a convite da Gol

**Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

