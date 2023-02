Invasão de muriçocas e jumentos, obra parada e modernização: 25 anos do Aeroporto de Fortaleza

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, localizado na avenida Carlos Jereissati, em Fortaleza, completou 25 anos nesta semana. O terminal, inaugurado em 7 de fevereiro de 1998, revolucionou a aviação cearense com modernidade e mais conforto.

Como mostra o Diário do Nordeste do dia 7 de fevereiro de 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o então governador do Ceará, Tasso Jereissati, inauguravam o novo terminal que inovava pela climatização, pela adoção de sete pontes de embarque, pelas escadas rolantes e pelo grande espaço que tinha para expansões futuras.

O terminal era bastante festejado, também por passar a adotar padrões internacionais de operação e dar mais segurança aos voos.

Legenda: Capa do Diário do Nordeste de 7 de fevereiro de 1998 Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Fluxo crescente de passageiros

O novo terminal teve grande acréscimo de passageiros já nos primeiros 10 anos de operação, quando mais que dobrou a quantidade de viajantes embarcados. Em 2019, movimentou mais de 7 milhões de passageiros entre embarques e desembarques, tendo sido o 11º aeroporto mais movimentado do Brasil.

Entre 2000 e 2019, o aeroporto mais que quadruplicou o fluxo de passageiros.

Início de operações internacionais regulares

A edição do Diário do Nordeste trazia ainda como destaque a atração do aeroporto por voos internacionais chaters, voos não-regulares e não periódicos.

Menos de 60 dias após a inauguração, em 30 de março daquele ano, a realidade era ainda melhor, quando às 05h45 da manhã, pousava no novíssimo terminal do Pinto Martins, o Airbus A310 da TAP (companhia portuguesa) que iniciou operações regulares no aeroporto.

Legenda: Voo inaugural vindo de Lisboa da TAP Foto: João Justino

Desde então, muitas outras companhias iniciaram voos internacionais, fazendo do Ceará uma das principais portas de entrada do Norte e Nordeste para turistas estrangeiros.

Legenda: Vista Oeste do terraço panorâmico Foto: Igor Pires

Obras

O Aeroporto Pinto Martins entrou em obras para se preparar para receber os turistas para a Copa do Mundo de 2014.

Legenda: Obras paradas do Aeroporto de Fortaleza Foto: Fernanda Siebra

À época, a Infraero havia iniciado as obras de uma expansão de terminal para o leste - lado da BR-116.

As obras se iniciaram em 2012, mas em 2014, poucos meses da Copa do Mundo, tinham avançado de forma irrelevante.

A primeira licitação fora paralisada pelo Ministério Público Federal, sobretudo pela morosidade das obras. O Pinto Martins ficava num limbo, com um esqueleto feio paralisado por anos.

Puxadinho à brasileira

A solução dada foi construir um terminal chamado MOP (Módulo Operacional de Passageiros), temporário para que rapidamente, o aeroporto ganhasse capacidade de acomodar passageiros.

Legenda: MOP construído em 2014 na gestão Infraero Foto: Divulgação/Infraero

O MOP passou a ser chamado de puxadinho e pouco tempo após a competição foi desativado.

Saturação do aeroporto

Em 2012, o aeroporto atingira a capacidade nominal máxima de passageiros, em torno de 6 milhões por ano e daí em diante o Pinto Martins atingia momentos de saturação do terminal em determinadas etapas do dia, demonstrando que ampliações seriam necessárias. Centenas de passageiros se aglomeravam em filas no saguão em frente à praça de alimentação até conseguirem passar pelo raio-X antes da implementação desta.

Legenda: Embarque doméstico do Aeroporto de Fortaleza Foto: Divulgação/Fraport

Entre 2013 e 2015, a falta de investimentos relevantes dava notoriedade a problemas primitivos, como infestação por muriçocas (pernilongos), incorreto funcionamento do ar-condicionado e até invasão de jumentos ao check-in.

Idos de 2015, foi liberada a segunda sala de embarque do Pinto Martins: passava a existir a sala leste (atual embarque doméstico) e a sala oeste (atual embarque internacional) para atenuar a grande lotação.

Hub TAM e concessão

Ainda em 2015, três cidades do Nordeste (Recife, Natal e Fortaleza) disputavam o famigerado hub TAM, companhia que deu origem à Latam, junto com a LAN (chilena). O Pinto Martins, porém, sem melhorias, certamente seria carta fora do baralho.

À época, porém, o Governo Federal era correligionário do Governo cearense, aproximação que permitiu a Fortaleza entrar num plano de concessão juntamente com Salvador, Porto Alegre e Florianópolis, num eficiente “lobby” cearense junto ao Governo Federal. Fortaleza entra no pacote bilionário de concessões, prometendo o mínimo de R$ 1,5 bilhão de investimentos em até 30 anos.

Legenda: Pátio de aeronaves do Aeroporto de Fortaleza Foto: Divulgação/Fraport

Assim, a Fraport AG Frankfurt Airport Services, deu o melhor lance e, por R$ 425 milhões, venceu um acirrado leilão em maio de 2017.

As primeiras melhorias da ampliação da Fraport foram entregues já em 2018 com banheiros reformados, wi-fi, além do início das obras de ampliação do terminal de passageiros.

Em 2019, houve ampliação de salas de embarque, entrega de um viaduto para o piso de desembarque, leitores automáticos de cartão de embarque, novo check-in, novas esteiras de bagagens, o dobro de gates de embarque, de taxiways, ampliação de pista de pousos e decolagens.

Em 2020, obras dos sistemas de pista (inclusive ampliação) e taxiways, foram entregues, permitindo que o Pinto Martins recebesse aeronaves maiores e mais pesadas.

Incentivos Fiscais e hub

O Ceará foi um estado pioneiro em aprovar decretos oferecendo isenções fiscais para a instalação de centros de conexão no aeroporto Pinto Martins. Nessa época, a coesão do governo local com a Prefeitura de Fortaleza fez nascer também regulação flexibilizando impostos de âmbito municipal.

Legenda: Check-in internacional do Aeroporto de Fortaleza Foto: Divulgação/Fraport

Essa flexibilização juntamente com a perspectiva de uma relevante ampliação dos terminais atraiu as duas maiores companhias aéreas brasileiras para instalar centros de conexão no Pinto Martins: Gol e a já constituída Latam (2018).

Com as duas companhias, em 2019, Fortaleza passou a ter a segunda melhor conectividade do Nordeste para todo o Brasil e uma das melhores conectividades diretas internacionais do país, voando para:

EUA

Panamá

Colômbia

Guiana Francesa

Argentina

Cabo Verde

Portugal

Espanha

França

Alemanha

Holanda

Em 2019, o Pinto Martins viveu um milagre aeronáutico, quando passou pela primeira vez a marca de 7 milhões de passageiros. Era pra ser um número muito maior, se não fossem o problema do 737-Max e a falência da Avianca Brasil.

Toda semana havia anúncio de novos voos, aumento de frequências, aeronaves maiores, rumores de que chegariam novas companhias para o grande HubFor!

Pandemia e novos desafios

Esse texto é carregado (ainda) de saudosismo pelo ano de 2019. A pandemia trouxe um tombo histórico para o Fortaleza Airport.

Legenda: A pista de pousos e decolagem ganhou novos 210 metros em 2020 Foto: Divulgação/Fraport

Do Nordeste, foi o aeroporto mais atingido entre os grandes. O hub da Gol se mudou para Salvador, Latam quase vai à falência, KLM não regressou.

Houve dias em abril de 2020, com duas ou três decolagens/dia, aeroporto que frequentemente chegava a 80 decolagens diárias.

Em 2022, com a retomada, ficamos ainda 24% abaixo dos números de 2019, muito influenciados pelo ainda baixo retorno de operações internacionais.

Este ano, entretanto, se inicia com melhores perspectivas para o internacional. Já há no radar, companhias demonstrando interesse em retornar.

Entretanto, há o que se comemorar também. Ano passado, foi um bom ano para a aviação regional e 2023, pode ser ainda melhor, como aeronaves menores se consolidando novamente por aqui. É uma componente que não tivemos nos últimos 20 anos.

Que a década de 20 traga outro milagre para o maior aeroporto dos cearenses. Que o eterno Pinto Martins (Fortaleza Airport) se alce novamente para as posições de destaque.

Parabéns pelos 25 anos, querido amigo: o cearense que ama aviação, muito provavelmente começa amando você!

