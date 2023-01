Primeiro voo em novo aeroporto de Sobral tem data confirmada; veja quando

As operações no novo aeroporto Regional de Sobral Luciano de Arruda Coelho serão iniciadas no dia 26 de janeiro. A informação foi dada com exclusividade à coluna pelo ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes.

“A informação é da SOP (Superintendência de Obras Públicas), é oficial. Imagino que com essa informação, a Azul já esteja se programando para operar no novo aeroporto”, disse ele.

A Azul já opera no atual aeroporto de Sobral (Coronel Virgílio Távora) com aeronave com nove assentos.

“A informação que tenho é que voos com até 19 (lugares), mesmo comerciais, já poderiam pousar. Jato, não, porque precisa a Aeronáutica vistoriar os PAPIs e a Anac certificar”.

PAPIs significam sistema de Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão e fornecem uma rampa luminosa ideal que os pilotos devem seguir para pousar no ponto correto da pista, A rampa ideal é indicada por duas luzes vermelhas e duas brancas como na foto abaixo. O PAPI indica se o avião está muito alto ou muito baixo para pouso.

Lúcio Gomes compartilha ainda que o novo código ICAO do aeroporto será SN6L. ICAO é a Organização de Aviação Civil Internacional, de forma que o código é a identidade do aeroporto perante o mundo todo.

Procurei informações sobre a localidade no site aisweb.decea.mil.br (cartas de aeroporto e NOTAM, por exemplo), e retorna apenas o nome e o código do aeródromo novo.

Legenda: Código do novo aeroporto de Sobral Foto: Reprodução

Não achei, portanto, detalhes para a navegação de/para o aeroporto, como cartas de navegação.

Lúcio Gomes compartilha ainda outra curiosidade. O código ICAO, segundo o próprio site, é composto de 4 letras, porém o número 6 no código de Sobral é inovador e significa que todas as demais combinações de letras já se esgotaram.

Código ICAO

O código ICAO é composto de 4 letras e designa aeroportos no mundo todo. A tabela abaixo demonstra as primeiras letras dos aeroportos divididos por regiões do mundo:

Legenda: Mapa ICAO Foto: Divulgação ICAO

Veja que todos os aeroportos da América do Sul tem o código ICAO se iniciando por S: SBFZ: Fortaleza, SAEZ: Buenos Aires, SCEL: Santigao, SBJU: Juazeiro do Norte, SBAC: Aracati.

A 2ª letra, geralmente o B, é designação para Brasil: SBGR: Guarulhos, SBSP: Congonhas, SBRF: Recife.

Vendo o código ICAO de milhares de aeroportos, podemos inferir que no Brasil, os aeroportos mais estruturados têm 2ª letra B.

Estrutura de aeroportos e o Código ICAO

Conversando com pilotos, eles explicam que os aeródromos iniciados com SB “apresentam os indicadores de todas as localidades (de cada país-membro) que possuem estação aeronáutica que preste o serviço fixo aeronáutico, incluindo-se os indicadores dos Centros ATS (FIC/ACC) (…)”, segundo Manual do Especialista em Informação aeronáutica do Ministério da Defesa.

Eles informam que a estação aeronáutica corresponderia no mínimo a uma estação rádio de telecomunicação que passa informações de aeródromo e de tráfego, ainda que sem controlar aeronaves.

A rádio, ainda que não controle o tráfego, representa mais segurança para os voos, dado que há um operador humano que pode reportar tráfegos se aproximando para o aeroporto, bem como informação meteorológica.

O Instrutor de Voo e Psicólogo de Aviação pela Força Aérea Brasileira, Erasmo Melo, relata que o ATS faz o serviço de tráfego aéreo, serviço da rádio. “O ATC é o controle de tráfego aéreo feito por uma torre de controle”.

No Ceará, os aeroportos que possuem designações iniciais SB são: Fortaleza (SBFZ), Juazeiro do Norte (SBJU), Jeri (Cruz-SBJE) e Aracati (SBAC). Dos quatro, apenas Fortaleza possui torre, os demais possuem estação rádio.

Para os demais aeródromos brasileiros, as duas primeiras letras do ICAO podem ser: SD, SN, SI, SJ, SS e SW, não apresentam rádio.

É o caso do 2º escalão de aeroportos cearenses como o novo aeroporto de Sobral, São Benedito, Iguatu, respectivamente: SN6L, SWBE, SNIG.

Estação rádio para Sobral

Conversando com o ex-secretário Lúcio Gomes, há previsão de instalação de uma rádio de comunicação para o aeroporto novo de Sobral, ainda que esse item não seja impeditivo para a certificação do aeroporto.

“Eu deixei encaminhada uma licitação - pequena, comparada com o que já foi gasto - para contemplar esse item e mais outros. Uma guarita, gramado para proteger a área de pista, por exemplo”.

