Azul amplia malha da alta estação para mais dois destinos no interior paulista

A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul Linhas Aéreas, voltará com mais dois voos dedicados à Fortaleza na alta estação de dezembro/23 e janeiro/24. A Capital contará com voos semanais para São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, ambas no interior paulista.

A operadora já oferta voos semanais de Uberlândia (MG) para Fortaleza aos sábados, trecho retornado em julho passado. Além disso, a empresa ampliará os voos para duas frequências semanais (sábados e terças), na alta estação. No início de agosto, a Azul Viagens inaugurou loja na capital cearense, a terceira do Nordeste, que já conta com unidades em Recife (PE) e Maceió (AL).

Os voos dedicados da Azul Viagens ocorrerão também de vários aeroportos do Sudeste para cidades nordestinas, como Natal, João Pessoa, Recife e Maceió.

Ricardo Bezerra, gerente comercial da Azul Viagens, afirma que os voos oferecem comodidade aos turistas brasileiros.

“Esses voos trazem a Fortaleza clientes do Sudeste com muita comodidade, já que são voos diretos para o destino e que saem direto da cidade emissora dos turistas (Uberlândia, Ribeirão e São José). Quem sai de férias, quer chegar ao seu destino no menor tempo possível, não quer embarcar e desembarcar várias vezes, não quer ter problemas com malas, então esses voos dedicados são ideais para quem compra os pacotes da Azul Viagens”, comentou Ricardo.

Em 2022, Fortaleza ainda contava com bons voos semanais da Azul Viagens vindos de Goiânia e de Cuiabá, ambos destinos com tempo médio de voo de quase ou superior a 3h. Esses trechos são comuns em Fortaleza desde antes da pandemia, quando Gol e a própria Azul realizavam voos de alta estação do Centro-Oeste para o Nordeste.

O gerente da Azul Viagens também explica o motivo pelo qual Uberlândia permaneceu na malha da capital cearense por praticamente todo o primeiro semestre, ao contrário das duas cidades paulistas.

“O case Uberlândia é bem conhecido por nós, é uma cidade que abraça os voos, penso isso porque viajam bastante, também Minas não têm praias e o Nordeste tem das mais belas do país. Eu sempre digo onde implementamos novos voos dedicados que o voo será tão longevo quanto mais as pessoas viajarem, então esse é um dos motivos de Uberlândia estar sempre na malha”, acrescentou o executivo.

Sobre os horários dos voos serem nas tardes de sábado, Ricardo explicou que são os horários que as aeronaves da Azul estão disponíveis para a Azul Viagens.

“Certas vezes, nós não implementamos alguns voos porque o horário de fato não seria tão bom, como na madrugada”.

Ricardo informa que, apesar de ser voo Azul Viagens, os assentos são vendidos no site da Azul para qualquer pessoa comprar.

Veja programação:

De dezembro/23 a janeiro/24

Uberlândia-MG – Fortaleza – Uberlândia: sábados e terças-feiras, Airbus 320 Neo

A partir de fevereiro/24

Uberlândia-MG – Fortaleza – Uberlândia: sábados e terças-feiras, Airbus 320 Neo

De dezembro/23 a janeiro/24

Ribeirão Preto (SP) – Fortaleza - Ribeirão Preto: terças-feiras, Airbus 320 Neo

São José do Rio Preto (SP) – Fortaleza – São José do Rio Preto (SP): segundas-feiras, Airbus 320 Neo

Primeira loja da Azul Viagens em Fortaleza

Segundo o empresário e proprietário da primeira loja da Azul Viagens em Fortaleza, Riberto Balduíno, o objetivo da unidade é facilitar a compra de passagens e oferecer pacotes completos aos turistas cearenses.

Legenda: Azul Viagens inaugurou sua primeira loja no Ceará Foto: Divulgação/Azul

“A missão da operadora de turismo é sobretudo vender os pacotes completos, oferecendo mais comodidade ao cliente. Comprar pacotes, garantir que os hotéis são de qualidade, garantir a visita a bons locais. Ainda, quando fechamos um voo dedicado, conseguimos condições melhores com hotéis, por exemplo, pois fechamos as condições ‘no atacado’”, explicou Gilberto.

De acordo com agentes de viagens da loja de Fortaleza, os pacotes preferidos dos cearenses são para Foz do Iguaçu (PR), Gramado (RS) e Fernando de Noronha (PE).

