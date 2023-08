Governo de Cabo Verde confirma retomada de voos da TACV para Fortaleza

O perfil oficial do Governo de Cabo Verde no Instagram anunciou em postagem recente que a companhia do país, Cabo Verde Airlines (TACV), receberá uma segunda aeronave e retomará mais três operações da empresa, incluindo Fortaleza. Além da Capital, retornam ainda os voos para Boston (EUA) e Paris (França).

A retomada das operações entre Fortaleza e o Cabo Verde é aguardada desde o fim de 2022 e já foi comentada por nós esse ano:

Espera-se que o retorno das operações seja feita com o moderno Boeing 737-Max.

Até 2019, a TACV chegou a ter quatro frequências semanais entre Fortaleza e Ilha do Sal, cidade do país africano e a partir de lá, conexões para França, Itália e Portugal.

Com a informada retomada da rota para Paris, Fortaleza deve voltar a ter outra alternativa para a capital francesa, ainda que por meio de conexão.

A coluna entrou em contato com a Cabo Verde Airlines e aguarda resposta.

