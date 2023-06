Cabo Verde Airlines tem planos para retomar voos para Fortaleza e Recife em novembro deste ano

A Cabo Verde Airlines, antiga TACV, informou que deve retomar as operações da Ilha do Sal para Fortaleza e Recife em novembro deste ano. Ainda não há detalhes sobre o número de voos para as duas cidades nordestinas.

A companhia chegou a voar para Fortaleza, Recife, Salvador e Porto Alegre até março de 2020, quando estourou a pandemia de Covid-19. Porém, ainda não retornou para nenhuma das cidades.

Em outubro de 2022, a empresa havia dito à coluna que havia planos para retomar as operações ao Brasil, mas sem uma data definida. Em janeiro deste ano, a Cabo Verde Airlines informou que a previsão de retorno ao País seria ainda neste ano.

Entre abril e maio de 2023, surgiram slots (autorização para pousos e decolagens em aeroportos) da operação da companhia em Fortaleza e em Recife.

Os slots não são uma garantia de operação, mas geram a expectativa e o direito de eventuais voos.

No caso da Cabo Verde, a empresa solicitava voar às terças-feiras, chegando da cidade do Sal (Espargos) à 0h05. A decolagem ocorreria às 5h50 do mesmo dia.

Conexões

Em 2018, a companhia aérea já tinha a intenção de atrair brasileiros a conhecerem o país, conforme contou o Diário do Nordeste. A TACV chegou a voar para Fortaleza 4 vezes por semana e permitia ligações com França, Itália e Portugal.

A língua portuguesa é um chamado a mais para os brasileiros.

Ainda assim, adicionalmente, os brasileiros podem chegar à Europa realizando conexões na Ilha do Sal. Hoje do aeroporto da cidade, o passageiro consegue atingir as cidades de Lisboa e de Paris, cidades muito próximas dos cearenses.

Há notícias de que as operações para o Brasil poderiam ser realizadas com os modernos Boeing 737-Max.

Ainda, muitos cabo-verdianos moram em Fortaleza, sobretudo, estudantes.

