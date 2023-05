Latam amplia número de voos entre Fortaleza e Miami a partir de julho deste ano

A Latam Brasil vai triplicar a operação internacional na rota Fortaleza-Miami. A empresa já iniciou as vendas de passagens. O voo semanal foi retomado em julho de 2022 após os efeitos da pandemia de Covid-19.

A partir de 28 de julho deste ano, a companhia ampliará de um para dois voos semanais a operação direta do Ceará para a Flórida, nos Estados Unidos. Já a partir de 3 de outubro, passará a operar três voos semanais entre Fortaleza e Miami.

Segundo Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, “Fortaleza é uma importante cidade-foco dos investimentos da Latam e a ampliação sustentável dos voos entre a capital cearense e os Estados Unidos é mais uma evidência do quanto queremos conectar os brasileiros com outros lugares do mundo e trazer cada vez mais turistas para

descobrirem o Brasil”.

Com sete horas de duração média, o voo Fortaleza-Miami é operado atualmente sempre aos sábados. Com a ampliação, passará a ser operado em dias alternados da semana, diferentes a cada mês.

A programação de cada voo pode ser consultada diretamente no site da companhia. A operação continuará a contar com o moderno Boeing 787-9, com capacidade para 30 clientes em cabine Premium Business, 57 em Premium Economy e 213 em Economy.

Fortaleza é cidade-foco da Latam

Em 2021, a Latam selecionou Fortaleza como cidade-foco para os seus investimentos no Brasil. A companhia opera atualmente 736 voos mensais para a localidade a partir dos aeroportos de São Paulo/Guarulhos (43 voos semanais), Brasília (21 voos semanais), São Paulo/Congonhas (14 voos semanais), São Luís (14 voos semanais), Teresina (14 voos

semanais), Recife (13 voos semanais), Belém (7 voos semanais), Rio de Janeiro/Galeão (7 voos semanais), Manaus (7 voos semanais), Maceió (7 voos semanais), Natal (7 voos semanais), Salvador (7 voos semanais), Vitória (7 voos semanais) e Miami (1 voo semanal).

No Ceará, a companhia também mantém as rotas diárias a partir de São Paulo/Guarulhos para Juazeiro do Norte e Jericoacoara, ambas inauguradas em 2021.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

