Levantamento aponta qual é a companhia aérea mais pontual do Aeroporto de Fortaleza

A Latam não apenas detém a maior fatia do mercado da capital cearense, com operações para 13 destinos nacionais, além da rota internacional Fortaleza-Miami, reinaugurada em julho de 2022. Adicionalmente, também é a companhia aérea mais pontual do Aeroporto de Fortaleza, no primeiro trimestre de 2023.

Segundo a Cirium, empresa especializada na análise de dados da aviação mundial, 86,82% dos voos da companhia com destino à capital cearense foram operados no horário programado no período.

Para medir o indicador de OTP (On-Time Performance), a Cirium avalia os voos comerciais de todo o mundo que chegaram ao seu destino no horário previsto (até 14 minutos após o esperado).

Ao todo, a Latam pousou um total de 2.284 voos em Fortaleza no primeiro trimestre deste ano. Para o levantamento, foi considerada operação doméstica da companhia com destino a Fortaleza, em voos diretos a partir de outros 13 aeroportos brasileiros.

“Além de atrair alta demanda de turistas, Fortaleza também é uma importante cidade foco dos investimentos da Latam, onde conectamos nossos clientes em voos para outras localidades, principalmente no Nordeste brasileiro", afirma Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle das Operações da empresa.

"Aliar essa alta conectividade a uma eficiência operacional significa respeitar o tempo do cliente para que a sua jornada seja cada vez mais simples, rápida e segura", completa.

Essa conveniência e pontualidade é ótima para o cearense que, pode contar com os serviços da maior companhia do Brasil e também a que mais voa internacional.

Certamente, os resultados da Latam são atingidos com a robustez e modernidade do Aeroporto Pinto Martins (Fortaleza Airport – Fraport), que tem capacidade com folga para dar vazão às 10 a12 aeronaves simultâneas em solo, processando no horário de pico da ordem de 3500 passageiros entre embarque e desembarque.

CONECTIVIDADE

Como lançamos hoje, a Latam terá uma entrada mais facilitada à região do Cariri, já que a partir de maio, a Voepass implementará grande conectividade entre a capital e juazeiro do Norte, com até 03 bate-volta por dia.

A Latam hoje já comercializa, no seu site, assentos da Voepass e com mais voos ao Cariri, trará mais passageiros para irrigar o hub de Fortaleza. A companhia está fortalecida e assim tem promovido o crescimento sustentável de suas operações no Brasil

Como resultado, a companhia liderou o setor aéreo brasileiro nos últimos dois anos (2021 e 2022), segundo a ANAC. Além de voar para seu recorde de 55 destinos nacionais, ocupa com folga a posição de empresa que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos diretos para 21 destinos internacionais em 28 rotas operadas a partir dos aeroportos de São Paulo/Guarulhos, Rio de Janeiro/Galeão, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza.

PONTUALIDADE

O índice de 86,82% de pontualidade alcançado pela Latam no aeroporto de Fortaleza durante o primeiro trimestre de 2023 é resultado, segundo a companhia, de ações estratégicas coordenadas em cinco frentes:

1. Ampla convectividade: a Latam acredita que a base da pontualidade dos voos nasce com o planejamento de uma malha aérea doméstica e internacional que seja rentável e robusta e que precisa considerar alguns conceitos, como tempo de voo apropriado, o tempo adequado que a aeronave deve permanecer em solo e flexibilidade para absorver impactos operacionais.

2. Frota eficiente: O grupo Latam investe na renovação por uma frota mais eficiente e iniciou 2023 com 16 aeronaves Airbus A320neo em operação. O crescimento reflete o investimento total em mais de 100 aeronaves mais eficientes e sustentáveis dos modelos A320neo, A321neo e A321 XLR (já falamos como o A321XLR pode transformar Fortaleza em hub internacional até o final desta década.

Somente neste ano, a companhia deve receber mais 15 aeronaves Airbus, incluindo a chegada do seu primeiro A321neo, que será operado pela Latam Brasil. O modelo tem motores de última geração e tecnologias de ponta para uma operação com o menor consumo de combustível e comprometida com a sustentabilidade.

Atualmente, o grupo Latam busca compensar 50% de suas emissões domésticas até 2030 e ser uma companhia carbono neutro até 2050.

3. Tripulação bem planejada: outro fator importante que é levado em consideração pela Latam Brasil é a escala da sua tripulação técnica (pilotos) e de cabine (comissários), que deve ser planejada com eficiência e garantir a robustez necessária a fim de absorver os eventos operacionais como condições climáticas, por exemplo.

4. Operações de solo e manutenção de excelência: a Latam também tem otimizado a operação dos seus principais centros de manutenção de linha no Brasil, localizados nos aeroportos de Brasília, Congonhas e Guarulhos. A medida garante que o trabalho de manutenção das aeronaves que operam voos domésticos seja mais eficiente no pernoite para evitar ações durante o dia, o período de maior utilização das aeronaves.

E tem reforçado também as suas equipes de manutenção em áreas operacionais estratégicas, incluindo processos de treinamento e de qualificação. Além disso, a Latam usa parâmetros técnicos mais amplos de monitoramento das aeronaves para a realização de manutenções preditivas. Com isso, tornou-se possível programar ações de manutenção a partir de análises de performance e, consequentemente, antes que um evento ocorra.

Isso gera menos impactos operacionais para o cliente, como atrasos e cancelamentos de voos. Vale destacar que o programa preditivo é adicional ao programa de manutenção preventiva determinado pelos fabricantes das aeronaves. Como resultado, a Latam tem reduzido de forma considerável o tempo de indisponibilidade das suas aeronaves no Brasil.

Nos aeroportos, a companhia tem revisado diversos processos internos e intensificado o treinamento regular das equipes com o objetivo de garantir melhores processos aeroportuários e um atendimento mais empático e

rápido ao cliente, sobretudo em situações de contingências operacionais.

5. Experiência Digital: a empresa tem buscado transformar a jornada do cliente para que a sua viagem seja cada vez mais rápida, fácil e segura. Por isso, tem promovido uma verdadeira Transformação Digital com inovações voltadas para a autogestão dos seus produtos e serviços.

Uma das principais inovações exclusivas da LATAM é o Check-in Automático, já utilizado por 80% dos passageiros da empresa no Brasil — na prática, os clientes não precisam mais fazer checkin presencial ou online e já recebem automaticamente o seu cartão de embarque virtual.

De Fortaleza, Latam voa para Manaus, Belém, São Luiz, Teresina, Natal, Recife, Maceió, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos, Brasília e Miami-EUA.

