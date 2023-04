Número de passageiros internacionais dispara 76% no Aeroporto de Fortaleza

O número de passageiros em voos internacionais, em fevereiro, cresceu 76,19% no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, segundo dados da Fraport-Brasil, administradora do terminal. O quantitativo registrado foi de 20.466 visitantes, ante 11.616 do mesmo período do ano passado.

Para o levantamento, foram considerados os embarques e desembarques diretos. Hub internacional, o terminal conta com conexões para Lisboa (TAP), Paris (Airfrance) e Miami (Gol e Latam), que representam 62% do total de visitantes que chegam atualmente ao Ceará.

O restante dos estrangeiros chega por outros portões como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Natal. Para a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o crescimento reforça o potencial turístico local.

“O Ceará é um dos estados mais buscados pelo turista estrangeiro. Esse público vem atraído pelas experiências inesquecíveis em nosso destino. Para seguir crescendo com o fluxo internacional em nossos terminais, vamos continuar trabalhando para expansão da malha aérea e a promoção em feiras e eventos”, detalha.

Perfil do turista

De acordo com dados de uma pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), os turistas internacionais que estiveram no Ceará durante os meses de janeiro e fevereiro eram predominantemente residentes da Europa.

Entre os países destacou-se Portugal como principal emissor, respondendo por 22,90%, em segundo lugar a França (17,17%), seguida por Itália (16,16%) e Argentina (7,41%).

A Setur identificou também que o gasto médio do turista internacional é de R$ 7.312,00, com permanência de 12 dias no estado. Do total de entrevistados, cerca de 36,36% dos turistas estrangeiros visitaram o Ceará pela primeira vez e grande parte, aproximadamente 53,20%, veio a passeio.

A pesquisa aponta ainda o grau de satisfação desses viajantes. Cerca de 54,88% responderam que a experiência no destino Ceará superou suas expectativas, enquanto 42,76% correspondeu plenamente. A taxa de expectativa de retorno ficou em 94,34%. Quando perguntados se recomendariam o Ceará para outras pessoas, 98,11% responderam que sim.

Colaborou Bruna Damasceno.

