Número de turistas de voos internacionais cresce mais de 70% no Ceará

O Aeroporto de Fortaleza registrou alta de 71,51% da movimentação de passageiros internacionais, segundo dados da concessionária Fraport-Brasil. Para o levantamento, foi considerado o primeiro trimestre deste ano, ante igual período em 2022.

Durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, cerca de 65.497 viajantes embarcaram e desembarcaram no principal portão aéreo do Ceará. No ano passado, o número foi de 38.189.

Segundo a Fraport, a maioria desses turistas é europeia e desembarcou no Estado pela conexão direta Portugal/Fortaleza, totalizando 36.061 passageiros no voo, ante 21.018 no mesmo período do ano passado.

O restante dos estrangeiros chega por outros portões, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Natal. O terminal cearense tem voos diretos para Lisboa (TAP), Paris (Air France) e Miami (Gol e Latam).

A secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, comemorou o resultado e disse estar otimista para os próximos meses.

“A nossa expectativa é que os resultados sigam sendo positivos, motivados pelos feriadões de abril em que o estado se destacou entre os destinos mais buscados, além do início da temporada de ventos e o verão europeu”, avaliou.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.