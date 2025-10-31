Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Silhueta de mulher em frente a uma grade, dentro de casa. Ao fundo, há um muro azul e uma planta com flores vermelhas. O clima é de reclusão e sofrimento.

Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 30 de Outubro de 2025
Fórum Clóvis Beviláqua, prédio público em Fortaleza, Ceará, com fachada moderna de vidro e entrada acessível para cidadãos e visitas.

Segurança

Servidores acusados de integrar esquema de venda ilegal de veículos no CE são condenados

A dupla foi absolvida pelo crime de integrar organização criminosa. Duas hilux pertencentes a secretarias do Governo do Estado foram utilizadas no esquema ilegal.

Paulo Roberto Maciel* 29 de Outubro de 2025
uas crianças sentadas em cadeiras escolares azuis, de costas, com mochilas coloridas penduradas nas cadeiras. A luz natural entra por uma janela próxima, iluminando o ambiente.

Ceará

Adultização, falha no ensino e subnotificação favorecem crimes sexuais contra crianças e jovens

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
Uma área rural da cidade de Várzea Alegre, no Ceará, aparece queimada, com troncos carbonizados e pequenas labaredas ainda acesas. Duas pessoas estão no centro da imagem, uma delas com chapéu de palha e enxada, aparentando trabalhar no terreno, enquanto a outra observa. O solo está coberto por cinzas e fumaça, indicando recente queimada.

Ceará

Incêndios deixam ‘cicatrizes’ gigantes no solo de cidades do CE; veja locais

Pesquisa inédita da Funceme revela marcas que equivalem ao tamanho de 6 municípios de Fortaleza.

Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
Foto que contém o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e Karin Wallensteen, embaixadora da Suécia no Brasil.

Opinião

Empresa sueca de energia assina memorando e pode ter fábrica no Ceará

Documento prevê ainda a instalação de uma fábrica no Estado.

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 28 de Outubro de 2025

Ceará

CE tem 55 cidades em alerta para ventos intensos até sexta; veja locais

Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode movimentar dunas de areia sobre construções na orla.

Redação 28 de Outubro de 2025
maracujás

Negócios

Cinco municípios cearenses estão entre os maiores produtores de maracujá do País; saiba quais

Ceará superou o primeiro lugar do ranking em valor de produção

Letícia do Vale 26 de Outubro de 2025
Juliana Barroso, superintendente da Supesp no Ceará, sorridente em ambiente de escritório, usando blusa azul, com acessórios de joias e sentada em cadeira de escritório, praticando postura confiante.

Segurança

Superintendente da Supesp explica como análise de dados criminais pode ajudar no trabalho da Polícia

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Juliana Márcia Barroso adiantou o lançamento de novas ações estratégicas do Estado no combate a crimes no Ceará

Paulo Roberto Maciel* 26 de Outubro de 2025
Foto que contém Estação Crato e trem do VLT do Cariri.

Negócios

Ceará pode se tornar o 1º estado do Brasil com dois sistemas de trens de passageiros; veja cidades

Governo Federal avalia novo projeto no Cariri

Luciano Rodrigues 24 de Outubro de 2025
Mesa diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (22)

PontoPoder

Com oposição na filiação de Ciro, Alece aprova PL do Governo com urgência em sessão com cerca de 2h

Alguns deputados aliados de Ciro chegaram a registrar presença, antes de participarem do evento do PSDB

Marcos Moreira 22 de Outubro de 2025
