Cearense de 74 anos corre pela 25ª vez a corrida de São Silvestre

Correr 15 km, em meio a uma multidão formada por atletas profissionais e amadores, em um percurso que parte da Avenida Paulista, em São Paulo, e passa por diversos cartões-postais da cidade, aos 74 anos de idade: essa é a tarefa a ser cumprida na manhã deste 31 de dezembro pelo cearense João Brito, que participa pela 25ª vez da corrida de rua mais tradicional do Brasil: a São Silvestre.

Nesta edição da prova internacional, que acontece no último dia do ano, a estimativa é de que o trajeto seja percorrido por cerca de 55 mil corredores, de 44 países. Segundo a organização, é um número recorde de participantes na edição que é centenária da competição.

Um deles é João Brito, cearense morador da Praia de Iracema, em Fortaleza. A expectativa do atleta idoso e amador, relatada ao Diário do Nordeste, minutos antes da largada, nesta quarta-feira (31), é concluir a prova em 1 hora e 20 minutos. Em 2024, o melhor tempo na prova masculina, feito por atleta profissional, foi de 44 minutos e 22 segundos.

Na largada, que acontece na Avenida Paulista, no trecho entre as ruas Frei Caneca e Augusta, João contou que começou a correr há 25 anos, junto a um grupo de amigos que antes jogava futebol. Ele é da reserva da Polícia Militar e tem quatro filhos e seis netos.

"Eu jogava futebol e tinha muita bebida e, para largar de beber, fui correr. Porque chega um tempo em que a gente tem que pensar na saúde. Fui praticar a corrida com meus amigos e lá realmente é um clima muito agradável. Não bebem, e eu enveredei por esse outro caminho. Comecei a correr em 2000 e de lá pra cá não parei mais". João Brito Corredor amador

Na São Silvestre, o melhor tempo de João foi de 1 hora e 4 minutos, em 2005. "A idade vai avançando e a gente diminui um pouco o ritmo", completa. Ao longo da trajetória, além de provas em Fortaleza, ele já correu a Meia Maratona do Rio de Janeiro e a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu.

Na rotina, João explica que corre todos os dias em Fortaleza, em áreas como a Beira-Mar e o Parque do Cocó. Em algumas provas, a esposa, de 62 anos, o acompanha.

João também é fundador de um grupo de corredores de rua da Praia de Iracema. Esse grupo, explica ele, existe há seis anos e busca participar de provas de rua em diferentes lugares. Na São Silvestre desse ano, ele está acompanhado justamente por integrantes desse coletivo.

Percurso da São Silvestre

Na prova, cujo percurso é de 15 km, os corredores passam por ruas e avenidas de São Paulo, além de pontos como o Estádio do Pacaembu e o Teatro Municipal. A corrida parte da Avenida Paulista e retorna a ela em outro trecho, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Segundo João, a parte mais difícil é a passagem pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no encontro com a Praça Pérola Byington, por volta dos 13 km. "Lá ainda tem mil e quinhentos metros de subida. A gente já vem muito cansado, sobe ela e completa 14,5 km. Aí depois a gente entra na Paulista e é uma reta. Aí já dá um tiro e chega concluindo a corrida com empolgação".

Legenda: João na Av. Paulista minutos antes da largada nesta quarta (31) Foto: Arquivo pessoal

Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero em 1925, a São Silvestre deixou de ocorrer apenas em 2020, devido à pandemia da Covid-19. A prova, uma das mais tradicionais do Brasil, reúne atletas da elite do esporte e corredores amadores em uma multidão que invade as ruas de São Paulo.

Ao longo dos anos, o percurso da São Silvestre também passou por alterações. Nas três primeiras edições, os participantes corriam 6,2 km. Depois, o trajeto aumentou e diminuiu algumas vezes, sempre na área central de São Paulo, segundo a organização. Em 1991, houve a padronização que definiu os atuais 15 km.

A participação feminina só foi permitida em 1975, quando as corredoras representavam 6% do total de inscritos. Nesta quarta (31), as mulheres representam 47% dos 55 mil atletas. Na prova masculina, nas últimas 17 edições, 10 foram vencidas por quenianos e seis por etíopes. O último brasileiro a ganhar foi Marílson Gomes dos Santos, em 2010.