Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense de 74 anos corre pela 25ª vez a corrida de São Silvestre

João Brito começou a correr para cuidar melhor da saúde e reduzir o consumo de bebida alcoólica

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
Ceará
Idoso usa óculos escuros, boné e roupa esportiva para correr a corrida de São Silvestre.
Legenda: João corre a São Silvestre de 2000 e é fundador de um grupo de corredores de rua da Praia de Iracema, em Fortaleza.
Foto: Arquivo pessoal.

Correr 15 km, em meio a uma multidão formada por atletas profissionais e amadores, em um percurso que parte da Avenida Paulista, em São Paulo, e passa por diversos cartões-postais da cidade, aos 74 anos de idade: essa é a tarefa a ser cumprida na manhã deste 31 de dezembro pelo cearense João Brito, que participa pela 25ª vez da corrida de rua mais tradicional do Brasil: a São Silvestre.

Nesta edição da prova internacional, que acontece no último dia do ano, a estimativa é de que o trajeto seja percorrido por cerca de 55 mil corredores, de 44 países. Segundo a organização, é um número recorde de participantes na edição que é centenária da competição.

Um deles é João Brito, cearense morador da Praia de Iracema, em Fortaleza. A expectativa do atleta idoso e amador, relatada ao Diário do Nordeste, minutos antes da largada, nesta quarta-feira (31), é concluir a prova em 1 hora e 20 minutos. Em 2024, o melhor tempo na prova masculina, feito por atleta profissional, foi de 44 minutos e 22 segundos.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Corrida de rua: saiba os benefícios e como começar

teaser image
Ser Saúde

Mobilidade de quadril para corrida: exercícios essenciais pré-treino

Na largada, que acontece na Avenida Paulista, no trecho entre as ruas Frei Caneca e Augusta, João contou que começou a correr há 25 anos, junto a um grupo de amigos que antes jogava futebol. Ele é da reserva da Polícia Militar e tem quatro filhos e seis netos.

"Eu jogava futebol e tinha muita bebida e, para largar de beber, fui correr. Porque chega um tempo em que a gente tem que pensar na saúde. Fui praticar a corrida com meus amigos e lá realmente é um clima muito agradável. Não bebem, e eu enveredei por esse outro caminho. Comecei a correr em 2000 e de lá pra cá não parei mais".
João Brito
Corredor amador

Na São Silvestre, o melhor tempo de João foi de 1 hora e 4 minutos, em 2005. "A idade vai avançando e a gente diminui um pouco o ritmo", completa. Ao longo da trajetória, além de provas em Fortaleza, ele já correu a Meia Maratona do Rio de Janeiro e a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu.

Na rotina, João explica que corre todos os dias em Fortaleza, em áreas como a Beira-Mar e o Parque do Cocó. Em algumas provas, a esposa, de 62 anos, o acompanha.

João também é fundador de um grupo de corredores de rua da Praia de Iracema. Esse grupo, explica ele, existe há seis anos e busca participar de provas de rua em diferentes lugares. Na São Silvestre desse ano, ele está acompanhado justamente por integrantes desse coletivo.

Percurso da São Silvestre

Na prova, cujo percurso é de 15 km, os corredores passam por ruas e avenidas de São Paulo, além de pontos como o Estádio do Pacaembu e o Teatro Municipal. A corrida parte da Avenida Paulista e retorna a ela em outro trecho, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Segundo João, a parte mais difícil é a passagem pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no encontro com a Praça Pérola Byington, por volta dos 13 km. "Lá ainda tem mil e quinhentos metros de subida. A gente já vem muito cansado, sobe ela e completa 14,5 km. Aí depois a gente entra na Paulista e é uma reta. Aí já dá um tiro e chega concluindo a corrida com empolgação".

Legenda: João na Av. Paulista minutos antes da largada nesta quarta (31)
Foto: Arquivo pessoal

Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero em 1925, a São Silvestre deixou de ocorrer apenas em 2020, devido à pandemia da Covid-19. A prova, uma das mais tradicionais do Brasil, reúne atletas da elite do esporte e corredores amadores em uma multidão que invade as ruas de São Paulo.

Ao longo dos anos, o percurso da São Silvestre também passou por alterações. Nas três primeiras edições, os participantes corriam 6,2 km. Depois, o trajeto aumentou e diminuiu algumas vezes, sempre na área central de São Paulo, segundo a organização. Em 1991, houve a padronização que definiu os atuais 15 km. 

A participação feminina só foi permitida em 1975, quando as corredoras representavam 6% do total de inscritos. Nesta quarta (31), as mulheres representam 47% dos 55 mil atletas. Na prova masculina, nas últimas 17 edições, 10 foram vencidas por quenianos e seis por etíopes. O último brasileiro a ganhar foi Marílson Gomes dos Santos, em 2010.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Idoso usa óculos escuros, boné e roupa esportiva para correr a corrida de São Silvestre.
Ceará

Cearense de 74 anos corre pela 25ª vez a corrida de São Silvestre

João Brito começou a correr para cuidar melhor da saúde e reduzir o consumo de bebida alcoólica

Thatiany Nascimento
Há 44 minutos
Montagem de fotos mostra drone em busca de cães e gatos vítimas de incêndio na sucata de Chico Alves.
Ceará

Drone busca cães e gatos vítimas do incêndio na sucata de Chico Alves

O local ficou tomado por fogo na véspera do último Natal.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza
Ceará

Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza

Conforme o santuário, suspeito que derrubou peça é reincidente.

João Lima Neto
30 de Dezembro de 2025
Neto e filho de sanfoneiro, garotinho de 6 anos 'faz o que sabe' com a sanfona e surpreende
Ceará

Neto e filho de sanfoneiro, garotinho de 6 anos 'faz o que sabe' com a sanfona e surpreende

Aos três anos de idade o pequeno ganhou a primeira sanfona do avô e aprendeu a tocar o instrumento sozinho.

Gabriel Bezerra*
30 de Dezembro de 2025
Chico Alves, um homem idoso de boné azul e camisa azul, com uma máscara no pescoço, sentado em uma cadeira amarela, com ruínas de uma construção destruída e céu nublado ao fundo.
Ceará

‘O que me dói é minha gata que morreu’, diz Chico Alves sobre incêndio em sucata

Dono do estabelecimento consumido pelas chamas falou pela primeira vez sobre perdas.

Theyse Viana
30 de Dezembro de 2025
Empreendedora na Feira Mulher em Foco, em Fortaleza
Ceará

Feira Mulher em Foco encerra edições e consolida apoio a autonomia feminina

Evento reuniu mais de 150 expositoras e 2.600 visitantes em edições realizadas em dezembro

Agência de Conteúdo DN
30 de Dezembro de 2025
Senhora cearense viraliza dizendo que maior conquista de 2025 foi não ter 'endoidado'; veja vídeo
Ceará

Senhora cearense viraliza dizendo que maior conquista de 2025 foi não ter 'endoidado'; veja vídeo

O filho, Arialdo Soares, é quem captura a essência única da mãe.

Gabriel Bezerra*
29 de Dezembro de 2025
Imagem do portal do Sisu para matéria sobre vagas disponíveis.
Ceará

UFC está entre as dez instituições com mais vagas disponíveis no Sisu

Sisu ainda divulga dez cursos com mais vagas ofertadas para os candidatos do Enem.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Pessoa se refrescando com água de uma garrafa no rosto sob o sol forte e céu azul.
Ceará

Com calor de até 39 °C, veja previsão do tempo para Ano Novo no Ceará

Saiba se há possibilidade de chuva para os últimos dias de 2025.

Carol Melo
29 de Dezembro de 2025
Pessoa joga água de uma garrafa no rosto para se refrescar do calor intenso, com respingos e luz solar ao fundo.
Ceará

102 cidades do Ceará têm aviso de perigo do Inmet por baixa umidade; veja locais

Fenômeno eleva risco de incêndios e aumenta a incidência de doenças.

Carol Melo
29 de Dezembro de 2025
Vasta multidão reunida em um show noturno ao ar livre no aterro da praia de Iracema, com um palco iluminado por intensas luzes azuis e estruturas metálicas visíveis ao fundo, ladeado por edifícios urbanos.
Ceará

Veja desvios, bloqueios de ruas e horários de shows do Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema

Público esperado é de 1,5 milhão de pessoas para a virada do ano.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Foto dentro de carro de homem de camisa xadrez vermelha e azul com mãos no volante.
Ceará

Réveillon 2026 de Fortaleza terá bolsão para quem for de carro por aplicativo; veja local

Medida de controle também é válida para táxis.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Foto de festa pública no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Centenas de pessoas estão próximas a um palco com luzes e uma cantora se apresentando. Em primeiro plano, há uma área com grades para pessoas com deficiência em cadeiras de rodas assistirem à apresentação.
Ceará

Veja plano operacional, bloqueios de ruas e programação de shows do Réveillon 2026 no Conjunto Ceará

Cerca de 40 mil pessoas são esperadas na véspera da virada.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Foto da Estátua de Iracema dentro da Lagoa de Messejana, ao entardecer, com céu claro alaranjado e poucas nuvens. Ao fundo, há árvores.
Ceará

Réveillon 2026 em Messejana: veja atrações, plano operacional e desvios no trânsito

Polo da Lagoa do bairro deve reunir cerca de 80 mil pessoas.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Close-up de mãos de pessoas vestindo camisetas amarelas sentadas ao redor de uma mesa de atividades. Uma mão alcança um lápis de cor em um suporte laranja vibrante, enquanto outras mãos organizam papéis com desenhos para colorir.
Ceará

Ceará tem taxa de internação de jovens por transtornos mentais acima da média nacional

Mais da metade das hospitalizações são por uso de drogas ou transtornos de humor, aponta estudo

Clarice Nascimento
29 de Dezembro de 2025
Obra do monumento da menina Benigna. Fotos da obra e da finalização do rosto da imagem.
Ceará

Estátua da Beata Menina Benigna é concluída em Santana do Cariri

Previsão é que monumento seja inaugurado em janeiro de 2026, segundo informou a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

Redação
28 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma mulher, vestida de blusa azul, aparentemente com calor, segurando uma garrafa de água, em um dia bastante ensolarado.
Ceará

88 cidades do Ceará têm aviso de perigo por baixa umidade; confira quais

O Inmet orienta que os moradores desses municípios bebam bastante líquido.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Ônibus urbano azul e branco em movimento numa avenida movimentada, com carros, edifícios e árvores ao fundo sob sol forte.
Ceará

Frota de ônibus de Fortaleza será ampliada em 2026, diz prefeito

Número de linhas circulando também aumentará, de acordo com Evandro Leitão.

Theyse Viana
28 de Dezembro de 2025
Família que sobreviveu a acidente no CE se reencontra no hospital às vésperas do Natal
Ceará

Família que sobreviveu a acidente no CE se reencontra no hospital às vésperas do Natal

O reencontro aconteceu na enfermaria de um hospital em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra silhueta de uma pessoa com chapéu sob um céu com nuvens e sol ao fundo, transmitindo uma atmosfera de calor e baixa umidade relativa do ar.
Ceará

98 cidades do Ceará têm alerta de perigo por baixa umidade

Veja locais que podem ser afetados e saiba como cuidar da saúde.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025