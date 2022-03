Corrida de rua: saiba os benefícios e como começar

Com novos adeptos a cada dia, a corrida de rua é uma das modalidades esportivas mais democráticas que existe. Seja por gênero, faixa etária, ou diferentes classes sociais, a diversidade de público é grande entre os que buscam na atividade um novo estilo de vida.

As sensações promovidas pela corrida são as mais diversas, de físicas a emocionais, com aquele efeito imediato de bem-estar, potencializado pela liberação da endorfina.

Reduzir o estresse, aumentar o condicionamento físico e melhorar a disposição para o dia a dia são alguns dos resultados sentidos com a atividade.

Quais os benefícios da corrida?

Segundo o educador físico e atleta de corrida profissional Dicson Falcão*, os principais benefícios da modalidade passam pela melhora do sistema imunológico e respiratório, a redução dos riscos de doenças cardiovasculares, de Acidente Vascular Cerebral (AVC), assim como promover o melhor controle da pressão arterial.

"Além dos benefícios físicos também tem ajudado muitas pessoas a superar problemas psicológicos graves como a depressão", destaca o profissional.

Legenda: Seja por gênero, faixa etária, ou classes sociais, a diversidade de público é grande entre os que buscam na corrida um novo estilo de vida Foto: José Leomar

Em relação ao impacto corporal, Dicson explica que a corrida envolve praticamente todo o corpo, mas trabalha principalmente os músculos do sistema cardiorrespiratório e os músculos dos membros inferiores, a exemplo de glúteo, quádriceps, posterior da coxa e panturrilha.

Em razão da queima de gordura durante a prática, a corrida também é uma ótima atividade para quem busca a perda de peso. No entanto, o especialista orienta aos que têm esse objetivo, mas ainda não conseguem realizar um treino de corrida, que considerem a caminhada como primeiro passo no processo de emagrecimento.

Como começar a treinar?

Um tênis apropriado, uma roupa leve e a vontade de começar são a base de tudo. Mas correr, embora seja uma atividade aparentemente simples, requer certos cuidados e disciplina para não haver problemas.

Considerada uma atividade de impacto, deve-se principalmente observar o ritmo e a distância impostos neste começo, para evitar o surgimento de lesões.

Dicson Falcão afirma que antes de tudo o aspirante a corredor deve procurar um médico para uma avaliação. Com este aval em mãos, avalia que qualquer pessoa seja capaz de praticar o esporte, dentro de seus limites individuais.

O ideal para treinos conscientes, segundo diz, é que a atividade seja orientada por uma profissional de educação física.

"Em primeiro lugar respeite seus limites, não tente correr com ritmo além de sua capacidade, fazendo assim não terá problemas com a respiração. Faça sempre um aquecimento e/ou alongamento de preferência ativo e dinâmico antes de correr", destaca o atleta.

Para alcançar todos os benefícios que a corrida traz, o educador físico orienta que corredores amadores façam pelo menos três treinos por semana, com o número de dias podendo ser aumentado conforme a evolução no esporte.

Nesse processo, o tempo de descanso também é considerado ideal na obtenção dos benefícios. Segundo Dicson, o intervalo de recuperação pode variar de 24h, 48h ou até 72h, conforme o nível do atleta amador ou a intensidade da seção de treino.

Legenda: Para alcançar todos os benefícios que a corrida traz, a orientação para corredores amadores é de pelo menos três treinos por semana Foto: Natinho Rodrigues

Corrida é exercício aeróbio ou anaeróbio?

Uma dúvida comum é se a corrida faz parte dos exercícios considerados aeróbios ou anaeróbios. A diferença básica entre as modalidades está na respiração e na quantidade de oxigênio demandado pelos músculos.

Os treinos aeróbios possuem maior duração, onde a atividade cardíaca é mais exigida, sendo os mais recomendados para a perda de gordura. Já as atividades anaeróbicas são as de curta duração e de alta intensidade, benéficas para o ganho de massa muscular.

Legenda: A corrida requer certos cuidados e disciplina para não haver problemas com lesões Foto: Natinho Rodrigues

De acordo com Dicson Falcão, a corrida de rua é, em sua maioria, uma atividade aeróbia, mas a quantidade de variações da atividade, como a velocidade e a distância percorrida, pode resultar também em efeitos anaeróbios.

"Não se pode definir algo tão específico quando a gama de variações desse esporte é imensa. Em corredores amadores, há uma maior tendência as corridas aeróbicas, já em corredores de alta performance há uma variação de estímulos inserindo várias seções de treinos anaeróbicos. Ambos têm resultados satisfatórios, desde que seja em quantidade adequada para cada nível de corredor", destaca.

*Dicson Falcão é atleta de corrida há mais de 20 anos, pós-graduado em Educação Física, especialista em treinamento desportivo, fisiologia do exercício e Gestão Desportiva.