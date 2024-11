Servidores públicos federais podem tirar até 3 folgas ao ano para fazer exames preventivos de câncer

Os servidores públicos federais agora podem tirar até 3 folgas ao ano para realizar exames preventivos de câncer, diz decreto do governo federal publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (12). A medida, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já entrou em vigor após a publicação.

De acordo com o texto, o trabalhador federal tem direito a se ausentar do serviço por 3 dias no ano para a prevenção da saúde. O não-comparecimento tem de ser devidamente comprovado, e não irá exigir a compensação da jornada de trabalho.

O decreto também abrange os trabalhadores de empresas contratadas para prestação de serviços de mão de obra no âmbito da administração pública federal.

As ausências não serão computadas nos limites anuais de dispensa de compensação estabelecidos pelo Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec).

Além de garantir o direito às folgas voltadas à saúde dos trabalhadores, o texto também aborda ações da União para o incentivo da realização de exames preventivos.

Câncer no Brasil

O Brasil deve registrar 704 mil casos novos de câncer a cada ano no triênio 2023-2025, conforme informações da publicação “Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil”, lançada pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). As regiões Sul e Sudeste devem concentrar cerca de 70% da incidência.

O estudo estima as ocorrências para 21 tipos de câncer mais incidentes no País, dois a mais do que na publicação anterior, pois houve a inclusão dos de pâncreas e de fígado.



No Brasil, o tumor maligno mais incidente é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

Veja 10 tipos de câncer mais incidentes estimados por sexo (exceto pele não melanoma)



Homens

Próstata: 71.730 novos casos

Cólon e Reto: 21.970 novos casos

Traqueia, Brônquio e Pulmão: 18.020 novos casos

Estômago: 13.340 novos casos

Cavidade Oral: 10.900 novos casos

Esôfago: 8.200 novos casos

Bexiga: 7.870 novos casos

Laringe: 6.570 novos casos

Linfoma não Hodgkin: 6.420 novos casos

Fígado: 6.390 novos casos

Mulheres

Mama: 73.610 novos casos

Cólon e Reto: 23.660 novos casos

Colo do útero: 17.010 novos casos

Traqueia, Brônquio e Pulmão: 14.540 novos casos

Glândula Tireoide: 14.160 novos casos

Estômago: 8.140 novos casos

Corpo do útero: 7.840 novos casos

Ovário: 7.310 novos casos

Pâncreas: 5.690 novos casos

Linfoma não Hodgkin: 5.620 novos casos

Segundo o Inca, em homens, o câncer de próstata é predominante em todas as regiões, totalizando cerca de 72 mil casos novos estimados a cada ano do próximo triênio, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Já nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente (depois do de pele não melanoma), com 74 mil casos novos previstos por ano até 2025.