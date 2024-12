Vendas de 48 marcas de whey protein adulterado devem ser suspensas nesta sexta (6); veja lista

O prazo para que nove sites brasileiros suspendam as vendas de 48 marcas de whey protein por suspeita de adulteração se encerra nesta sexta-feira (6). A medida teve origem em estudo da Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), que notificou o governo sobre marcas de suplementos alimentares que não apresentaram a quantidade de proteínas informadas nos rótulos.

A decisão pela suspensão das vendas veio da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão pertencente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a Abenutri, os estudos apontaram a prática de Amino Spiking, que consiste em fraudar a fórmula de um produto à base de proteína.

"Os riscos podem ser os mais variados, desde alergias leves, constipações em desconfortos intestinais até riscos de morte", informou ao 'Bom Dia Brasil' o presidente da Abenutri, Marcelo Bella.

Segundo o presidente da associação, é importante ficar alerta para que consumidores desconfiem de ofertas, verificando sempre a reputação das empresas fabricantes.

Veja a lista de marcas citadas:

ActiveNutrition: Protein Whey 3W

Age Intlab: 3W

AST Sport Science: VP2 Whey Protein Isolate

Atlhetica Nutrition: Whey Flavour

Atlhetica Nutrition: Best Whey

Bodyaction Nutri Science: Whey Muscle Hammer

Bodyaction Nutri Science: Isolate Prime Whey

Bodyaction Nutri Science: 3Whey Top Taste

Bodyaction Nutri Science: Isolate Isolate Definition

Cellucor: Isolate

Cobra Nutrition: Iso 100%

Essential Nutrition: Immuno Whey Pro Glutathione

Essential Nutrition: Immuno Gold Whey

Essential Nutrition: Cacao Whey

Evolution Nutrition Lab: Protein 1 Whey

ForceUP: 3Whey Protein Powder

FTW Sports Nutrition: Whey Blend

FTW Sports Nutrition: Whey 3W

FTW Sports Nutrition: 3 Whey Protein

GSN Suplementos: Whey Protein (Core Series)

GSN Suplementos: Iso Hydro Immuno Whey

Max Titanium: Whey Blend

Max Titanium: Whey Pro

MHP: Maximum Whey

Monster Feed: MonsterFeed Isolate Whey Mix

Monster Feed: MonsterFeed Whey 100% Pure

Muscletech: Nitrotech Whey Gold

NitroMax The Heat: Nitro Power Whey

Ravenna Sports Nutrition: SW Whey Protein

Ultimate Nutrition: Prostar 100% Whey Protein

Under Labz: Isohydro ++ Flexx Whey

Xpro Nutrition: Iso-X Protein Complex

Xpro Nutrition: W-Iso Isolate Whey

XTR Health Research: Hyper Whey

Whey 100% Pure: INTEGRALMEDICA

INTEGRALMEDICA: WHEY 3W SUPER

INTEGRALMEDICA: INTRO HARD

INTEGRALMEDICA: ISO TRIPLE ZERO

INTEGRALMEDICA: ISO HYDRO-X

INTEGRALMEDICA: ISO BLEND COMPLEX

INTEGRALMEDICA: DARK BAR

Repercussão da decisão

O Grupo Supley, uma das empresas citadas, se posicionou por meio de nota enviada ao portal g1. O comunicado aponta que os produtos desenvolvidos por ela são analisados internamente e pela Anvisa.

No mesmo caminho, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais (Brasnutri) definiu a decisão da Senacon como "infundada".

Confira as notas abaixo:

Grupo Supley

O Grupo Supley repudia fortemente a reprovação de produtos de whey protein que teve como fonte a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) que, mais uma vez, mente e propaga desinformação. São pesquisas com procedência duvidosa e por isso estão sendo questionadas judicialmente, havendo decisão que reconheceu as inconsistências metodológicas nos laudos e, no dia 8 condenando a Abenutri à retratação pública.

Os produtos do Grupo Supley são rotineiramente avaliados pela empresa e pela Anvisa, esta, sim, responsável por este tipo de análise e fiscalização. A Justiça também entende que os produtos do Grupo Supley estão em conformidade no que diz respeito à rotulagem, ingredientes e quantidades especificadas em seus produtos.

Mais uma vez, a Abenutri usa de falsas informações para trazer instabilidade ao mercado, desinformação e medo aos consumidores. A Associação adota uma postura controversa, com histórico de avaliações que não seguem os padrões técnico-científicos estabelecidos pela Anvisa, órgão regulador.

Brasnutri

A BRASNUTRI esclarece que a proibição recente de comercialização de produtos whey protein anunciada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) é infundada. A Secretaria leva em consideração um laudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) em 2022, de produtos que nem sequer são comercializados atualmente.

Além disso, é importante reforçar que os laudos divulgados pela Abenutri não seguem padrões técnicos ou regulatórios estabelecidos pelos órgãos competentes e não são chancelados pela Anvisa e pelos demais integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS, entidades oficiais responsáveis pela análise e fiscalização de produtos deste mercado.

Os laudos mencionados estão sob investigação do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação judicial que já apontou inconsistências metodológicas e destacou a "falta de certeza quanto à confiabilidade das conclusões" ali apresentadas. Em nota técnica anexada ao processo, os farmacêuticos Jamaira Moreira Giora e Dirceu Barbosa (ex-presidente da Anvisa), também destacaram que não há clareza em relação aos aspectos legais e sanitários utilizados nas análises laboratoriais.

A BRASNUTRI defende um mercado transparente e mais seguro, com base na ciência, e está à disposição para trabalhar em conjunto com órgãos reguladores para garantir o direito dos consumidores a informações confiáveis e reconhecidas pelas autoridades competentes.