Vacina contra a dengue: Ministério da Saúde amplia faixa etária para receber o imunizante

O Ministério da Saúde autorizou a ampliação da faixa etária e o remanejamento de vacinas contra a dengue próximas ao vencimento para evitar desperdícios e ampliar a imunização. A decisão foi anunciada nessa sexta-feira (14).

A nova medida permite que doses com até dois meses para expirar sejam enviadas a municípios ainda não contemplados ou aplicadas em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Para vacinas com um mês de validade, a aplicação poderá ser feita em pessoas de 4 a 59 anos, conforme a bula do imunizante.

VACINA PELO SUS

Atualmente, a vacina contra a dengue no SUS é destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A ampliação temporária dependerá da disponibilidade de doses e da situação epidemiológica de cada localidade, sendo obrigatória a comunicação ao Ministério da Saúde.

Todas as doses aplicadas devem ser registradas na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) para garantir a administração da segunda dose e o acompanhamento da imunização.

ADESÃO AO ESQUEMA VACINAL

A adesão ao esquema vacinal tem sido um desafio. Em 2024, foram distribuídas 6,5 milhões de doses, mas apenas 3,8 milhões foram aplicadas. Além disso, 1,3 milhão de adolescentes não retornaram para tomar a segunda dose. Para reverter esse quadro, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem a busca ativa desses indivíduos.

O Brasil é pioneiro na oferta da vacina contra a dengue no sistema público universal. A campanha começou em fevereiro de 2024 em 315 municípios e já alcança 1.921 cidades. A inclusão do imunizante no SUS foi definida com base na situação epidemiológica e acordada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

