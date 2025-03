A alimentação tem um papel fundamental na qualidade do sono, e muitas crenças populares sobre o que se deve ou não comer antes de dormir acabam gerando dúvidas. Entre os alimentos que frequentemente aparecem nessas discussões estão a manga e a banana, frutas tropicais bastante presentes no dia a dia dos brasileiros.

Mas afinal, faz mal comer manga ou banana à noite? Essas frutas podem influenciar a digestão e o descanso noturno? Quais são os mitos e as verdades ao redor dessas frutas? O Diário do Nordeste ouviu especialistas para tirar as dúvidas sobre o assunto.

Faz mal comer manga à noite?

Pode comer manga durante a noite? A resposta é sim. Não faz mal comer manga à noite, desde que seja em quantidades moderadas. A fruta é nutritiva e é benéfica para a saúde, como a melhora da digestão, o fortalecimento do sistema imunológico e o auxílio na função muscular. No entanto, por ter carboidratos que podem elevar os níveis de glicose, o consumo excessivo antes de dormir pode não ser ideal para quem busca um controle alimentar mais equilibrado no período noturno.

Como surgiu o mito da manga com leite?

A ideia de que manga e leite juntos fazem mal é um dos mitos mais antigos da alimentação. Segundo a nutricionista Karine Saboia*, essa crença vem da época da colonização, quando os senhores de engenho espalhavam o boato para evitar que os escravizados consumissem o leite, que era um alimento considerado nobre.

“Do ponto de vista nutricional, a combinação pode ser até benéfica: a manga é rica em fibras e vitamina C, enquanto o leite fornece proteínas e cálcio”, explica a especialista.

Para quem sofre desconforto diante da combinação, Karine alerta que a condição tem a ver com uma possível intolerância à lactose presente no leite e não à combinação do laticínio com a manga.

Saiba o que não pode comer junto com manga

Cientificamente, não existe nenhuma combinação entre manga e outros alimentos que tragam malefícios à saúde. No entanto, embora a manga não tenha contraindicações específicas, a nutricionista Karine Saboia alerta quanto ao impacto na digestão e absorção de nutrientes.

"Banana e alimentos ricos em gorduras, como queijos amarelos ou frituras, quando consumidos em conjunto, geram uma sensação de estufamento, uma vez que a digestão pode ficar mais lenta", explica a nutricionista.

Outras combinações que podem impactar a digestão e a absorção de nutrientes

Manga + fontes ricas em taninos (como chá-preto ou café): os taninos podem reduzir a absorção de ferro da fruta;

(como chá-preto ou café): os taninos podem reduzir a absorção de ferro da fruta; Banana + alimentos muito ricos em proteínas (como carnes): a digestão pode ser mais lenta, o que pode causar desconforto noturno.

Faz mal comer banana antes de dormir?

Não há evidências científicas que comprovem que comer banana antes de dormir faz mal ou melhora a qualidade do sono. Segundo Manoel Sobreira**, médico neurologista especialista em Medicina do Sono, “não tem nenhuma evidência de que uma fruta A ou fruta B possa melhorar ou piorar a qualidade do sono”.

O mais importante, segundo o especialista, é evitar ingerir grandes quantidades de alimentos perto do horário de dormir, pois isso pode dificultar a digestão e impactar negativamente a qualidade do sono. Portanto, a banana pode ser consumida à noite, desde que em quantidades moderadas.

Quanto tempo antes de dormir posso comer uma banana?

A ideia de que certas frutas, como a banana, seriam "pesadas" para consumir antes de dormir está enraizada na cultura popular, mas, de acordo com a nutricionista Érika Paula Farias***, especialista em fisiologismo e metabolismo do esporte, esse conceito não tem fundamento científico.

Embora a banana, assim como a manga, contenha carboidratos fermentáveis que, em grandes quantidades, podem gerar desconfortos digestivos em algumas pessoas, ela oferece benefícios significativos, como o aporte de vitaminas e sais minerais.

A especialista diz que, se a banana for consumida em porções pequenas, ela pode ser ingerida tranquilamente até duas horas antes de dormir. No entanto, quando combinada com outros alimentos, como aveia ou leite, é indicado consumir essa preparação de 3 a 4 horas antes de ir para a cama, garantindo uma boa digestão e o máximo aproveitamento dos nutrientes.

Quais os benefícios da manga e da banana?

A manga é rica em vitaminas A, C e do complexo B, além de conter fibras e antioxidantes, que auxiliam na digestão e fortalecem o sistema imunológico. Além disso, seus nutrientes contribuem para a saúde da pele e ajudam a combater os efeitos do estresse oxidativo no organismo.

Já a banana se destaca pelo alto teor de potássio e magnésio, minerais essenciais para a função muscular e a prevenção de câimbras. A fruta também contém triptofano, um aminoácido que favorece a produção de serotonina, ajudando no relaxamento e na melhora do humor, mas sem necessariamente interferir na qualidade do sono. Fonte de fibras, a banana ainda auxilia na digestão e pode ser uma opção nutritiva para consumo em qualquer momento do dia.

Quatro receitas para saborear essas frutas

Ao Diário do Nordeste, a nutricionista Karine Saboia separou três receitas leves e nutritivas com manga e banana.

Creme de banana com chia

Legenda: A banana se destaca pelo alto teor de potássio e magnésio, minerais essenciais para a função muscular e a prevenção de câimbras. Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1 banana madura

1 colher de sopa de chia

Meio pode de iogurte desnatado

Modo de preparo: amasse a banana até formar um purê. Misture com a chia e o iogurte desnatado. Coloque na geladeira e deixe descansar por cerca de 30 minutos para que a chia absorva o líquido e o creme ganhe uma textura mais espessa. Consuma logo em seguida para aproveitar os nutrientes e o sabor suave.

Smoothie de Manga e Maracujá

Legenda: Pode comer manga durante a noite? A resposta é sim. Foto: Shutterstock

Ingredientes:

½ manga madura congelada

½ maracujá

200 ml de leite vegetal (como leite de amêndoas ou coco)

Gelo a gosto

Modo de preparo: coloque a manga, o maracujá, o leite vegetal e o gelo no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva imediatamente, aproveitando o frescor e a energia que essa bebida proporciona.

Sorvete de banana com manga

Legenda: Pode comer manga com leite? Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1 banana madura

½ manga madura

100 ml de leite vegetal (opcional, dependendo da consistência desejada)

Canela a gosto (opcional)

Mel a gosto (opcional)

Modo de preparo: congele a banana e a manga picada por pelo menos 3 horas. Após o congelamento, coloque as frutas no processador ou liquidificador com o leite vegetal e bata até obter um creme homogêneo. Se desejar, adicione uma pitada de canela ou um fio de mel para dar um toque de sabor. Sirva imediatamente como um sorvete natural.

Salada refrescante de manga com legumes, castanhas e queijo

Legenda: Para essa receita, sirva imediatamente para aproveitar o crocante dos legumes e o frescor das frutas. Foto: Shutterstock

Ingredientes:

½ manga madura, cortada em cubos pequenos

Alface

Rúcula

1 cenoura média, ralada finamente

½ beterraba média, ralada finamente

1 colher de sopa de castanhas picadas (amêndoas ou castanha-do-Pará)

1 colher de sopa de queijo cottage ou feta esfarelado

Suco de ½ limão

1 fio de azeite de oliva

Hortelã fresca picada (opcional, para finalizar)

Modo de preparo: Misture a manga picada, as folhas de alface e rúcula, a cenoura e a beterraba em uma tigela grande. Adicione as castanhas picadas e o queijo cottage. Regue com o suco de limão e um fio de azeite de oliva para dar frescor e realçar os sabores. Finalize com a hortelã picada. Sirva imediatamente para aproveitar o crocante dos legumes e o frescor das frutas.

*Karine Saboia é nutricionista especialista em Emagrecimento e Obesidade, especialista em Comportamento alimentar e Transtornos alimentares e especialista em Nutrição Esportiva Funcional.

**Manoel Sobreira é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com residência médica em Neurologia, Neurofisiologia Clínica e Medicina do Sono no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (FMRP-USP), doutorado em Neurologia pela FMRP-USP. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Medicina UFC. Tem experiência na área de Neurologia, com ênfase em Neurofisiologia Clínica (eletroencefalografia e polissonografia) e Medicina do Sono.

***Érika Paula Farias é nutricionista formada pela Universidade Metropolitana de Fortaleza (Unifametro), pós-graduada em Nutrição, Fisiologia e Metabolismo do Esporte pelo Instituto Inades, pós-graduanda em Nutrição Clínica em Gastroenterologia pela Faculdade VP, pós-graduanda em Nutrição, Saúde e Estética da Mulher pelo Instituto Plenitude, certificada em Nutrição Comportamental pelo Instituto de Nutrição Comportamental, certificada em Mindfull Eating pelo método Comer Compassivo, certificada em Saúde da Mulher pelo Instituto Ana Paula Pujol, certificada pelo Método de Modulação Intestinal do Professor Murilo Pereira. Dona do perfil @erikapaulanutri e do site erikapaulanutri.com.br.

