Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Combate às facções no Ceará: MP passa a analisar em até 48 horas celulares apreendidos

Ferramenta é resultado de uma parceria com a Amazon.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
pichacao siglas faccao em muros.
Legenda: A ferramenta vem sendo usada em processos que envolvem facção.
Foto: Yago Albuquerque/Arquivo SVM.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) passa a utilizar 'Inteligência Artificial' para acelerar investigações contra organizações criminosas. Em parceria com a Amazon, o órgão acusatório lança ferramenta voltada à extração e à análise de dados de celulares apreendidos em investigações criminais com suspeitos de integrar facções.

O procurador-geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho, promete que com a automação os relatórios passam a ser gerados em, no máximo, até 48 horas: "vamos conseguir ter mais agilidade e vamos ter mais provas para as condenações. Quando a gente consegue ter uma análise mais rápida, a gente pode evitar crimes", disse em entrevista ao Diário do Nordeste.

De acordo com Haley, "nenhum outro MP tem essa ferramenta no Brasil, somos os pioneiros". Até então, a tecnologia vem sendo usada apenas em casos que envolvem facções, mas, segundo o procurador-geral, pode ainda ser adotada e aperfeiçoada para abranger outros crimes.

"Podemos sim inserir novas palavras, novos comandos...  Inserimos um grande número de expressões para que a gente consiga extrair. Essa ferramenta também analisa fotos, documentos e vídeos e quando a análise sai é encaminhada para uma pessoa responsável identificar e fazer a conferência".

Antes, conforme o Ministério Público, a análise manual de grandes volumes de dados digitais podia levar semanas ou até meses.

Veja também

teaser image
Segurança

'O inimigo dormia ao lado’: 4º episódio de Sigilo Quebrado busca o motivo do feminicídio de Kaianne

teaser image
Segurança

Líder do PCC no Ceará que estava em presídio de Segurança Máxima é solto

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

A análise após apreensão dos celulares só acontece com a devida medida autorização judicial. Questionado sobre grandes operações, como a 'Saratoga', que anos depois resultou em uma sequência de absolvições quando a Justiça entendeu que as provas obtidas por meio da extração de dados telemáticos eram ilícitas, Haley destacou que o MP se preocupa e tem cuidado sobre como as provas são obtidas.

"A gente toma todo o cuidado com a cadeia de custódia, mas às vezes quando chega no Tribunal depois de alguns anos há uma outra interpretação. Vamos trabalhar para que a gente consiga manter o que foi feito. Mas essas situações acontecem, temos que lidar", disse o procurador-geral do MPCE.

Para o coordenador do Nati, promotor de Justiça Breno Rangel, o impacto da iniciativa é direto na rotina investigativa. 

"Antes, a extração e a análise desses dados eram feitas manualmente e podiam levar até quatro meses, principalmente devido ao grande volume de equipamentos apreendidos. Agora, com o novo recurso, o processo é automatizado e os relatórios são gerados, em média, em até 48 horas, ficando rapidamente disponíveis para os membros do Ministério Público e instituições de segurança pública", explica o promotor.

PARCERIA

A solução foi desenvolvida e é gerida pelo Núcleo de Apoio Técnico à Investigação (Nati), sendo resultado de uma parceria institucional com a Amazon e a Elo Group.

A tecnologia utiliza inteligência artificial aliada a algoritmos desenvolvidos pelo setor de Forense Computacional do MPCE.

O procurador-geral acrescenta que o investimento em tecnologia é fundamental para enfrentar a complexidade das investigações na atualidade. 

"Os investimentos em inteligência, inovação e tecnologia são essenciais para que o MP esteja à altura dos desafios impostos pela criminalidade organizada. São avanços que ampliam, de forma concreta, a nossa capacidade investigativa e a efetividade das ações ministeriais", afirmou.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra uma mulher loira, vestida com a blusa do time Flamengo, nas cores vermelha e preta, e um boné branco.
Segurança

Feminicídio: empresária é morta a facadas por ex-companheiro no Ceará

O suspeito tirou a própria vida, em seguida.

Redação
Há 1 hora
pichacao siglas faccao em muros.
Segurança

Combate às facções no Ceará: MP passa a analisar em até 48 horas celulares apreendidos

Ferramenta é resultado de uma parceria com a Amazon.

Redação
Há 1 hora
Agente policial com nome PRF escrito nas costas parado e de costas olhando veículos em via.
Segurança

Capotamento em Lavras da Mangabeira deixa uma pessoa morta e quatro feridos

Circunstâncias do acidente, registrado nesta quarta (24), ainda não foram esclarecidas.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem de vítima que morreu após cair de ônibus e ser atropelada pelo veículo na Parangaba.
Segurança

Mulher morre após cair de ônibus e ser atropelada pelo veículo na Parangaba

A ocorrência foi registrada por volta das 12h desta terça-feira (23).

Redação
23 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma viatura do GAP, da Polícia Penal, saindo pelo portão do Complexo Penitenciário Estadual Itaitinga II.
Segurança

Advogado é suspeito de transportar bilhete de facção em presídio no Ceará

O suspeito foi conduzido a uma delegacia, mas foi liberado.

Messias Borges
23 de Dezembro de 2025
Vista aérea de Itatira, no Ceará, com uma igreja azul e branca no centro de uma praça movimentada, cercada por casas de telhado vermelho e colinas verdes ao fundo.
Segurança

Página divulga fofocas de moradores e gera extorsão, violência e medo em Itatira

Perfil criado no Instagram expõe traições e comenta vida pessoal de moradores.

Milenna Murta*
23 de Dezembro de 2025
A imagem mostra a fachada da Vara de Audiências de Custódia de Fortaleza, um prédio amarelo com branco, em Fortaleza.
Segurança

Mulher que matou filha de 1 ano e tentou matar policial no CE tem prisão preventiva decretada

A Justiça Estadual expediu dois mandados de prisão preventiva contra a acusada.

Redação
22 de Dezembro de 2025
arte do podcast sigilo quebrado. caso kaianne.
Segurança

'O inimigo dormia ao lado’: 4º episódio de Sigilo Quebrado busca o motivo do feminicídio de Kaianne

O seguro de vida foi a única motivação para que o marido planejasse a morte da companheira de 13 anos?

Redação
22 de Dezembro de 2025
Montagem da capa do podcast Sigilo Quebrado com os rostos de Leonardo Chaves e Adriano Ribeiro
Segurança

Episódio final de temporada de Sigilo Quebrado mostra expectativa pelo júri e o legado de Kaianne

Capítulo encerra a 3ª temporada do podcast nesta segunda-feira (22), expondo as acusações contra o marido e o alerta sobre a violência invisível.

Redação
22 de Dezembro de 2025
A imagem mostra sete aparelhos celulares, um facão e um distintivo da Polícia Civil do Ceará, em cima de uma bancada.
Segurança

Suspeito de roubar celulares em Fortaleza é preso em flagrante

Sete aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia.

Redação
21 de Dezembro de 2025
A imagem mostra várias armas e munições em cima de uma viatura da Polícia Militar, e policiais fardados em volta.
Segurança

Quatro armas de fogo e munições são apreendidas em terreno baldio em Caucaia

O terreno servia de depósito de armamentos, segundo a Polícia Militar.

Redação
21 de Dezembro de 2025
A imagem mostra policiais civis, de costas e com colete balístico, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará, de cor preta e branca.
Segurança

Polícia investiga assassinato de duas mulheres em bar no Interior do Ceará

As vítimas tinham 22 e 41 anos.

Redação
21 de Dezembro de 2025
local de homicidio, pefoce, policiais militares.
Segurança

‘Guerra’ entre facções: acusados de matar ‘chefe’ da Massa no Curió vão a júri

Grupo tinha oferecido R$ 100 mil 'pela cabeça' de um alvo.

Redação
21 de Dezembro de 2025
empresario agredido levou 62 pontos no rosto.
Segurança

Justiça suspende processo contra acusado de agredir empresário com copo de vidro em festa

A defesa alegou que o réu sofre de insanidade mental.

Redação
21 de Dezembro de 2025
foto de Brenna Araújo de Brito, 36 anos, cearense vítima de violência doméstica.
Segurança

Mulher agredida com marreta pelo ex diante das filhas passará por quarta cirurgia facial

A vítima concedeu uma entrevista ao Diário do Nordeste, na qual relata o dia do crime e pede por justiça.

Raísa Azevedo
20 de Dezembro de 2025
mulher morta onibus.
Segurança

Justiça marca júri de chefe do CV que matou mulher com transtorno mental em ônibus

Durante crise, a vítima acaba traindo PMs ao bairro.

Redação
20 de Dezembro de 2025
suspeito marcio perdigao e unidade de seguranca maxima no ceará, sap.
Segurança

Líder do PCC no Ceará que estava em presídio de Segurança Máxima é solto

Horas após a soltura, a Justiça expediu um novo mandado de prisão.

Redação
19 de Dezembro de 2025
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Segurança

Cearense que estava desaparecida em Portugal é encontrada morta; suspeita é presa

O corpo da babá Lucinete Freitas foi encontrado em um matagal.

Messias Borges
19 de Dezembro de 2025
Uma pessoa sentada à mesa de vidro em um ambiente interno, usando uma blusa estampada de mangas compridas. Suas mãos repousam sobre a mesa. Ao lado direito, há uma taça decorativa transparente e um vaso branco alto com flores brancas. Ao fundo, aparece uma parede com persianas e um painel escuro, compondo um ambiente moderno e bem iluminado.
Segurança

Grupo é denunciado por perseguição e campanha de ódio contra Maria da Penha

Quatro suspeitos vão ser processados por dois crimes de intimidação sistemática virtual.

Matheus Facundo
19 de Dezembro de 2025
Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido
Segurança

Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido

A vítima foi morta por asfixia e multilada com objeto cortante.

Redação
19 de Dezembro de 2025