Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'O inimigo dormia ao lado’: 4º episódio de Sigilo Quebrado busca o motivo do feminicídio de Kaianne

O seguro de vida foi a única motivação para que o marido planejasse a morte da companheira de 13 anos?

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
arte do podcast sigilo quebrado. caso kaianne.
Legenda: A contadora foi assassinada pelo próprio marido.
Foto: Unidade de Arte SVM

O podcast Sigilo Quebrado: Sol Nascente – Caso Kaianne se debruça sobre o que pode ter motivado o feminicídio de Kaianne Bezerra Lima. O Episódio 4, "O preço de uma vida", que estreia nesta segunda-feira (22), desvenda o que levou o marido, Leonardo Chaves, a arquitetar o feminicídio da esposa com quem ele vivia por 13 anos.

Após a Polícia Civil desmascarar a farsa do latrocínio e a cumplicidade de Leonardo ter sido comprovada por imagens e rastreamento, o editor de Segurança do Diário do Nordeste e apresentador do Sigilo Quebrado, Emerson Rodrigues, guia o público pela resposta à principal lacuna.

O novo capítulo traz os detalhes da ruína financeira de Leonardo, que, afundado em dívidas, viu no seguro de vida de Kaianne e na venda do patrimônio do casal uma saída para os problemas financeiros. O plano de espancamento, tortura e estrangulamento da vítima foi, na visão da acusação, um cálculo frio e cruel.

O alerta da violência patrimonial

Para a assistência de acusação, o crime não nasceu apenas de uma tragédia passional, mas de uma violência silenciosa que se manifestou de forma letal. A advogada Fernanda Cavalcante, assistente da acusação, detalha no podcast o tipo de abuso sofrido pela vítima:

"A violência contra a mulher, ela não é só a física... tem a psicológica e tem a financeira. No caso, a Kaianne sofria violência patrimonial. Porque ele de lapidava o patrimônio dos dois", disse Fernanda.

O caso se transforma em um alerta sobre os sinais de abuso que muitas vezes são ignorados dentro de casa. Fernanda Cavalcante faz a síntese mais forte da lição que este crime deixa. "A gente deixa um alerta, né? Para que as pessoas vejam que, às vezes, o inimigo dorme ao seu lado", afirmou.

Veja também

teaser image
Segurança

Mãe é presa suspeita de matar a própria filha de 1 ano em Caucaia

teaser image
Segurança

Homem é preso por matar o próprio irmão com golpes de foice no Ceará

teaser image
Segurança

Polícia e ONGs resgatam 121 animais maltratados em canil de Brejo Santo

O delegado Ricardo Savoldi, que presidiu as investigações e a mãe de Kaianne, Luciana Bezerra, acreditam que, além da questão financeira, existe outro motivo oculto e que ainda não foi revelado.

O Episódio 4, "O Preço de Uma Vida", já está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube do Diário do Nordeste.

OUÇA O EPISÓDIO NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Spotify

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

YouTube

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
arte do podcast sigilo quebrado. caso kaianne.
Segurança

'O inimigo dormia ao lado’: 4º episódio de Sigilo Quebrado busca o motivo do feminicídio de Kaianne

O seguro de vida foi a única motivação para que o marido planejasse a morte da companheira de 13 anos?

Redação
Há 21 minutos
Montagem da capa do podcast Sigilo Quebrado com os rostos de Leonardo Chaves e Adriano Ribeiro
Segurança

Episódio final de temporada de Sigilo Quebrado mostra expectativa pelo júri e o legado de Kaianne

Capítulo encerra a 3ª temporada do podcast nesta segunda-feira (22), expondo as acusações contra o marido e o alerta sobre a violência invisível.

Redação
Há 21 minutos
A imagem mostra sete aparelhos celulares, um facão e um distintivo da Polícia Civil do Ceará, em cima de uma bancada.
Segurança

Suspeito de roubar celulares em Fortaleza é preso em flagrante

Sete aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia.

Redação
21 de Dezembro de 2025
A imagem mostra várias armas e munições em cima de uma viatura da Polícia Militar, e policiais fardados em volta.
Segurança

Quatro armas de fogo e munições são apreendidas em terreno baldio em Caucaia

O terreno servia de depósito de armamentos, segundo a Polícia Militar.

Redação
21 de Dezembro de 2025
A imagem mostra policiais civis, de costas e com colete balístico, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará, de cor preta e branca.
Segurança

Polícia investiga assassinato de duas mulheres em bar no Interior do Ceará

As vítimas tinham 22 e 41 anos.

Redação
21 de Dezembro de 2025
local de homicidio, pefoce, policiais militares.
Segurança

‘Guerra’ entre facções: acusados de matar ‘chefe’ da Massa no Curió vão a júri

Grupo tinha oferecido R$ 100 mil 'pela cabeça' de um alvo.

Redação
21 de Dezembro de 2025
empresario agredido levou 62 pontos no rosto.
Segurança

Justiça suspende processo contra acusado de agredir empresário com copo de vidro em festa

A defesa alegou que o réu sofre de insanidade mental.

Redação
21 de Dezembro de 2025
foto de Brenna Araújo de Brito, 36 anos, cearense vítima de violência doméstica.
Segurança

Mulher agredida com marreta pelo ex diante das filhas passará por quarta cirurgia facial

A vítima concedeu uma entrevista ao Diário do Nordeste, na qual relata o dia do crime e pede por justiça.

Raísa Azevedo
20 de Dezembro de 2025
mulher morta onibus.
Segurança

Justiça marca júri de chefe do CV que matou mulher com transtorno mental em ônibus

Durante crise, a vítima acaba traindo PMs ao bairro.

Redação
20 de Dezembro de 2025
suspeito marcio perdigao e unidade de seguranca maxima no ceará, sap.
Segurança

Líder do PCC no Ceará que estava em presídio de Segurança Máxima é solto

Horas após a soltura, a Justiça expediu um novo mandado de prisão.

Redação
19 de Dezembro de 2025
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Segurança

Cearense que estava desaparecida em Portugal é encontrada morta; suspeita é presa

O corpo da babá Lucinete Freitas foi encontrado em um matagal.

Messias Borges
19 de Dezembro de 2025
Uma pessoa sentada à mesa de vidro em um ambiente interno, usando uma blusa estampada de mangas compridas. Suas mãos repousam sobre a mesa. Ao lado direito, há uma taça decorativa transparente e um vaso branco alto com flores brancas. Ao fundo, aparece uma parede com persianas e um painel escuro, compondo um ambiente moderno e bem iluminado.
Segurança

Grupo é denunciado por perseguição e campanha de ódio contra Maria da Penha

Quatro suspeitos vão ser processados por dois crimes de intimidação sistemática virtual.

Matheus Facundo
19 de Dezembro de 2025
Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido
Segurança

Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido

A vítima foi morta por asfixia e multilada com objeto cortante.

Redação
19 de Dezembro de 2025
A imagem mostra duas viaturas da Polícia Militar do Ceará, nas cores branco, preto, laranja e verde, estacionadas uma na frente da outra.
Segurança

PM que trocou tiros com composição policial no Ceará é absolvido pela Justiça

O policial militar alegou que não tinha identificado a viatura policial e pensava que era um assalto.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Cássio Santana
Segurança

Pistoleiro Cássio Santana vai a júri em fevereiro de 2026 por matar dono de oficina

O caso demorou mais de 20 anos para ser julgado.

Redação
19 de Dezembro de 2025
frente do Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha da Rocha
Segurança

Polícia Civil sugere 'incidente de insanidade mental' de mãe que matou filha de 1 ano no Ceará

A mulher apresentava 'comportamento estranho e 'falas desconexas da realidade', durante o depoimento.

Geovana Almeida*
19 de Dezembro de 2025
Diversos roteadores, modems e cabos eletrônicos estão dispostos sobre o capô de uma viatura da polícia, que está estacionada em uma área rural com chão de terra e vegetação ao fundo.
Segurança

Facção criminosa invade casas e rouba roteadores de internet em Graça, no Ceará

Suspeitos miraram em casas que usavam provedor de internet que não quis "fechar" com grupo criminoso.

Matheus Facundo
18 de Dezembro de 2025
Policial federal.
Segurança

PF investiga grupo que oferecia investimentos na bolsa

Operação foi deflagrada pela PF no Ceará. Uma das vítimas relatou prejuízo acima de R$ 250 mil.

Redação
18 de Dezembro de 2025
A imagem mostra a água de um açude, onde foi encontrado um corpo de uma pessoa, borrado na imagem.
Segurança

Chacina: quatro homens encontrados mortos em duas cidades do CE foram vítimas de emboscada

As investigações apontam que eles foram traídos pela própria facção criminosa.

Messias Borges
18 de Dezembro de 2025
foto de dois pms, um homem suspeito de matar a policial militar larissa, esposa dele.
Segurança

CGD investiga e afasta PM preso por morte de esposa policial no Eusébio

O caso é tratado pelas autoridades como um feminicídio.

Redação
18 de Dezembro de 2025