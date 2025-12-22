'O inimigo dormia ao lado’: 4º episódio de Sigilo Quebrado busca o motivo do feminicídio de Kaianne

O podcast Sigilo Quebrado: Sol Nascente – Caso Kaianne se debruça sobre o que pode ter motivado o feminicídio de Kaianne Bezerra Lima. O Episódio 4, "O preço de uma vida", que estreia nesta segunda-feira (22), desvenda o que levou o marido, Leonardo Chaves, a arquitetar o feminicídio da esposa com quem ele vivia por 13 anos.

Após a Polícia Civil desmascarar a farsa do latrocínio e a cumplicidade de Leonardo ter sido comprovada por imagens e rastreamento, o editor de Segurança do Diário do Nordeste e apresentador do Sigilo Quebrado, Emerson Rodrigues, guia o público pela resposta à principal lacuna.

O novo capítulo traz os detalhes da ruína financeira de Leonardo, que, afundado em dívidas, viu no seguro de vida de Kaianne e na venda do patrimônio do casal uma saída para os problemas financeiros. O plano de espancamento, tortura e estrangulamento da vítima foi, na visão da acusação, um cálculo frio e cruel.

O alerta da violência patrimonial

Para a assistência de acusação, o crime não nasceu apenas de uma tragédia passional, mas de uma violência silenciosa que se manifestou de forma letal. A advogada Fernanda Cavalcante, assistente da acusação, detalha no podcast o tipo de abuso sofrido pela vítima:

"A violência contra a mulher, ela não é só a física... tem a psicológica e tem a financeira. No caso, a Kaianne sofria violência patrimonial. Porque ele de lapidava o patrimônio dos dois", disse Fernanda.

O caso se transforma em um alerta sobre os sinais de abuso que muitas vezes são ignorados dentro de casa. Fernanda Cavalcante faz a síntese mais forte da lição que este crime deixa. "A gente deixa um alerta, né? Para que as pessoas vejam que, às vezes, o inimigo dorme ao seu lado", afirmou.

O delegado Ricardo Savoldi, que presidiu as investigações e a mãe de Kaianne, Luciana Bezerra, acreditam que, além da questão financeira, existe outro motivo oculto e que ainda não foi revelado.

O Episódio 4, "O Preço de Uma Vida", já está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube do Diário do Nordeste.

