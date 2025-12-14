Diário do Nordeste
Homem é preso por matar o próprio irmão com golpes de foice no Ceará

A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:31)
Segurança
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, de cores preto e branco.
Legenda: O suspeito foi preso pela Polícia Militar, poucas horas após o crime.
Foto: Divulgação/ PMCE.

Um homem foi preso em flagrante após matar o próprio irmão com golpes de foice, no Município de Itapiúna, no Interior do Ceará, no último sábado (13).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou, em nota, que, "na tarde deste sábado (13), por volta das 14h30, uma equipe da 1ª Companhia do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) atendeu uma ocorrência de homicídio por arma branca na Rua das Flores, no município de Itapiúna".

Na ação, um homem de 45 anos foi preso em flagrante, e a arma utilizada no crime, uma foice, foi apreendida. A vítima, um homem de 49 anos, foi encontrada sem vida no local."
Polícia Militar do Ceará (PMCE)
Em nota

teaser image
Segurança

Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE

teaser image
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

Segundo a PMCE, os policiais foram acionados por populares, que relataram que um homem estaria agredindo o próprio irmão com uma arma branca. Ao chegarem ao local, a composição já encontrou a vítima morta.

Os militares iniciaram as buscas pelo suspeito, que culminaram na prisão do homem de 45 anos (identidade não divulgada) e na apreensão da arma utilizada no crime.

O suspeito e a foice foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde o homem foi autuado em flagrante por homicídio doloso consumado. Ele já possuía antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo e crime de dano, conforme a Polícia Militar.

Redação
Há 1 hora
Foto de um agente da polícia civil.
Segurança

Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE

Investigações iniciaram ainda em 2023.

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra um perito forense, de costas, blusa azul, olhando para um computador, onde ele realiza uma análise balística.
Segurança

Fortaleza é a 3ª cidade do Brasil com mais inserções no banco nacional de análises balísticas

Os peritos encontraram 573 ligações de elementos balísticos apreendidos na capital cearense com outras ocorrências.

Messias Borges
Há 2 horas
Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro
Segurança

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Episódio ocorrido em Fortaleza (CE) fez com que vítima iniciasse uma vaquinha para pagar prejuízos.

Letícia do Vale
13 de Dezembro de 2025
Homem caminha com braços amarrados e pano na boca após pular de carro em movimento e escapar de sequestro.
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Gabriela Custódio
13 de Dezembro de 2025
Três policiais militares ao lado de uma viatura.
Segurança

Adolescente é apreendido em Maranguape (CE), suspeito de matar homem em frente à criança

Ele já tinha dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem é uma colagem de três frames. No primeiro, um homem com uma faca, no segundo, outro homem arremessa um objeto e, no terceiro, um policial rende o agressor.
Segurança

Policial militar a caminho do serviço impede tentativa de homicídio a faca em Canindé (CE)

Dois homens trocavam agressões e um deles usou uma faca para atacar o desafeto.

Redação
13 de Dezembro de 2025
policial da draco, pcce.
Segurança

De ataques a provedores a ameaças em velórios: facções avançam no Interior do Ceará

Sede de provedor de internet na cidade de Graça foi incendiado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de home preso em flagrante por feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Suspeito de matar ex-mulher foi do Exército e ameaçou 'descarregar revólver' em quem adoeceu filho

Diego Almeida Castro foi preso em flagrante suspeito de feminicídio da psicóloga Karine Gonçalves.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Diego Almeida Castro, preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Ex-marido suspeito de matar psicóloga brigava pela guarda do filho com a vítima

A polícia teve acesso ao celular de Karine, onde foram encontradas mensagens enviadas pelo homem.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de um edifício moderno com arquitetura contemporânea, cercado por palmeiras e um céu parcialmente nublado, ideal para negócios e eventos.
Segurança

TJCE exonera servidora suspeita de aumentar em até 50% o próprio salário

Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Ceará por crime de peculato.

Redação
13 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma mulher branca, com cabelo preto e roupa vermelha. Ela morreu no Município de Monsenhor Tabosa, em maio de 2023.
Segurança

Polícia aguarda parecer da Pefoce há quase um ano para concluir inquérito por morte no CE

A Perícia Forense respondeu que todos os laudos periciais foram enviados à Polícia Civil.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Karine Gonçalves Luciano Barros.
Segurança

Homem é preso suspeito de feminicídio contra ex-companheira, no Interior do Ceará

Psicóloga e educadora deixa um filho.

Bergson Araujo Costa
12 de Dezembro de 2025
Guarita cinza com inscrição “Ceará contra o crime – Disque denúncia 181” e número de telefone, localizada em área urbana com prédios residenciais ao fundo, fios elétricos e veículo branco parcialmente visível na frente, cena delimitada por fita de isolamento policial.
Segurança

Homem é morto a tiros no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza

A vítima era investigada em um inquérito sobre atuação de grupos criminosos.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza
Segurança

Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza

Autoridades detalharam que vítima foi alvo de tentativa de assalto.

Carol Melo e Mylena Gadelha
12 de Dezembro de 2025
policial civil e viatura da pcce.
Segurança

O que está por trás de desaparecimento de casal há 7 meses e morte de comerciante no Cariri

A Polícia Civil afirma que as Investigações seguem em andamento.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Agente de segurança de costas com colete escrito SSPDS.
Segurança

Homens são presos suspeitos de incendiar provedora de internet em Graça

O crime foi cometido após a dupla ameaçar o proprietário da empresa.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Apreensões da operação.
Segurança

Operação no Ceará prende dois PMs suspeitos de ligação com facção criminosa

Policiais teriam envolvimento com um traficante de Iguatu.

Bergson Araujo Costa
11 de Dezembro de 2025
viatura e fachada da delegacia da policia civil de iguatu.
Segurança

Esposa de idoso morto com tiros na cabeça enquanto dormia é presa no Ceará

A suspeita foi submetida ao teste residuográfico e nega ter cometido o crime.

Emanoela Campelo de Melo
11 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um barco branco sendo incendiado, em alto mar. A embarcação tem escrito 'Heloísa Martins, Camocim Ceará'.
Segurança

Suspeito de cometer homicídio em outubro é preso por incêndio a barco no Ceará

Os dois crimes ocorreram na mesma cidade, em um intervalo de 42 dias.

Redação
11 de Dezembro de 2025