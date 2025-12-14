Homem é preso por matar o próprio irmão com golpes de foice no Ceará

Um homem foi preso em flagrante após matar o próprio irmão com golpes de foice, no Município de Itapiúna, no Interior do Ceará, no último sábado (13).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou, em nota, que, "na tarde deste sábado (13), por volta das 14h30, uma equipe da 1ª Companhia do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) atendeu uma ocorrência de homicídio por arma branca na Rua das Flores, no município de Itapiúna".

Na ação, um homem de 45 anos foi preso em flagrante, e a arma utilizada no crime, uma foice, foi apreendida. A vítima, um homem de 49 anos, foi encontrada sem vida no local." Polícia Militar do Ceará (PMCE) Em nota

Veja também Segurança Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE Segurança Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

Segundo a PMCE, os policiais foram acionados por populares, que relataram que um homem estaria agredindo o próprio irmão com uma arma branca. Ao chegarem ao local, a composição já encontrou a vítima morta.

Os militares iniciaram as buscas pelo suspeito, que culminaram na prisão do homem de 45 anos (identidade não divulgada) e na apreensão da arma utilizada no crime.

O suspeito e a foice foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde o homem foi autuado em flagrante por homicídio doloso consumado. Ele já possuía antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo e crime de dano, conforme a Polícia Militar.