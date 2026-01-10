Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Tropa do R' orquestrou ataques a provedores de internet no Pecém, aponta investigação

Mais de 10 suspeitos de integrar a quadrilha já foram presos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
As imagens mostram três postes, com equipamentos danificados, no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará.
Legenda: Equipamentos de provedores que distribuem a internet por fibra óptica foram danificados pela facção criminosa.
Foto: Reprodução

A investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) sobre o ataque criminoso a equipamentos de internet, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última terça-feira (7), apontou para a participação de um grupo denominado 'Tropa do R' - um braço da facção carioca Comando Vermelho (CV) naquele Município.

Um integrante da 'Tropa do R', identificado como Eduardo Souza de Paula, o 'Dudu', de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil no bairro Parque Potira, em Caucaia, na tarde da última quinta-feira (8).

'Dudu' é suspeito de participar diretamente dos ataques a equipamentos de provedores de internet, em diversas localidades do Pecém, na madrugada da última terça (6).

3 mil
clientes teriam ficado sem internet, após os criminosos destruírem cerca de 100 equipamentos de provedores que distribuem a internet por fibra óptica.

O objetivo do grupo criminoso seria atingir o serviço principalmente de duas empresas provedoras de internet, em prol da expansão de uma operadora ligada ao Comando Vermelho.

Veja também

teaser image
Segurança

'Mortadela', chefe de facção entre os mais procurados do Ceará, é preso no Pará

teaser image
Segurança

Número de prisões de integrantes de facção na Região Metropolitana supera o de Fortaleza

Ordens para os ataques criminosos

Um relatório da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) aponta que os ataques criminosos ocorridos neste ano, aos provedores de internet, no Pecém, foram ordenados por um homem identificado como Mateus Barroso Guimarães, conhecido como 'R4', 'Gordão' ou 'Venom'.

'R4' assumiu a liderança da 'Tropa do R' nas ruas após a prisão de Francisco Antônio da Silva Moreira, o 'R2', em outubro do ano passado. Outro líder da organização criminosa, João Alexandre Rocha Silva, o 'R12', já estava detido.

A imagem mostra um homem sem blusa, sendo preso, cercado por seis policiais civis, dentro de uma delegacia do Ceará.
Legenda: Eduardo Souza de Paula, o 'Dudu', foi preso pela Polícia Civil, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Foto: Reprodução.

Conforme o relatório, 'R4' "comete crimes há alguns anos. Em 2021, foi preso por Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido. Em 2024, respondeu por Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de bens. No ano seguinte, respondeu por Roubo, Extorsão e Organização Criminosa".

"Os últimos três crimes são investigados num único procedimento e datam dos já citados ataques a provedores de internet ocorridos em 27/02/2025, no Distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante/CE", completa a Draco.

10
suspeitos de integrar a 'Tropa do R' já haviam sido alvos de mandados de prisão, cumpridos pela Delegacia Especializada, em outubro do ano passado, em investigação contra a atuação do CV em São Gonçalo do Amarante.

Muitos integrantes do grupo criminoso são identificados pela letra 'R', acompanhada de um número. Naquela operação, também foram presos Hebson Ferreira Matias, o 'R22', e Gabriel Ferreira Sousa, o 'R23'.

À época, a quadrilha era investigada pela Draco pelos ataques a provedores de internet, além de homicídios e tráfico de drogas.

Esconderijo no Rio de Janeiro

Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará, 'R4' está escondido no Rio de Janeiro - berço da facção criminosa Comando Vermelho.

Outro líder da facção que estaria escondido naquele Estado é Álvaro Luís Timbó Martins, o '2M', 'Paizão' ou 'Sonic', de 26 anos, também investigado por ordenar ataques a provedores de internet no Ceará.

O CV intensificou as ações de ameaças e ataques ao setor de provedores de internet, no Ceará, em fevereiro do ano passado. Empresários afirmam que são extorquidos, enquanto clientes são ameaçados a aderirem apenas às empresas permitidas pela facção.

Dezenas de ataques criminosos foram registrados, em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Estado, nos meses seguintes. Como resposta, a Polícia Civil do Ceará deflagrou a Operação Strike, que já prendeu mais de 100 suspeitos.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
As imagens mostram três postes, com equipamentos danificados, no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará.
Segurança

'Tropa do R' orquestrou ataques a provedores de internet no Pecém, aponta investigação

Mais de 10 suspeitos de integrar a quadrilha já foram presos.

Redação
Há 52 minutos
Foto do acusado de matar psicóloga.
Segurança

Ex-marido acusado de matar psicóloga em Missão Velha é denunciado por feminicídio

A vítima foi morta em dezembro do ano passado.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A imagem mostra duas viaturas da Polícia Militar do Ceará, brancas e adesivadas nas cores preto, laranja e verde, em um local com árvores e uma placa de Proibido Estacionar.
Segurança

Crianças de 2 e 5 anos são baleadas em Fortaleza

O alvo da ação criminosa seria um homem de 29 anos, que também ficou ferido.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Nayra Gabrielly é uma mulher jovem, branca e loira de cabelo liso.
Segurança

Influencer que mostrava rotina na cadeia é presa novamente

Nayra Gabrielly havia sido denunciada por tráfico de drogas no ano passado.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um ambiente escuro, com um policial de costa, em uma busca por um foragido em uma casa, onde é possível ver uma luz verde em uma piscina.
Segurança

'Mortadela', chefe de facção entre os mais procurados do Ceará, é preso no Pará

Ele é suspeito de ordenar homicídios em Maranguape, considerada a cidade mais violenta do Brasil.

Messias Borges
09 de Janeiro de 2026
Policiais civis.
Segurança

Suspeito de ataque a provedor de internet é preso em Caucaia

Homem de 22 anos já possui passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial federal, fardado e de costas, em frente à sede da Polícia Federal no Ceará.
Segurança

Empresa cearense suspeita de desviar verbas da merenda escolar recebeu mais de R$ 60 milhões

A reportagem obteve levantamento da Polícia Federal e lista quais as prefeituras que mais repassaram verbas para empresa investigada.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Policial militar.
Segurança

Cabo da PM e quatro criminosos morrem em operação policial em Tianguá

Mateus de Sá Correia morreu aos 41 anos.

Bergson Araujo Costa
08 de Janeiro de 2026
motociclistas de maos para cima em um assalto em itapipoca.
Segurança

Com foco em tecnologia, Ceará atinge redução histórica em roubos

SSPDS divulga balanço 2025.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto homem preso draco, organizacao criminosa, policiais acompanhando o suspeito.
Segurança

Número de prisões de integrantes de facção na Região Metropolitana supera o de Fortaleza

Em 2025, 942 suspeitos foram presos na RMF, enquanto 836 foram na capital cearense.

*Geovana Almeida
08 de Janeiro de 2026
Agentes da PF em atuação no Aeroporto de Fortaleza.
Segurança

Colombianos e brasileiro são presos no Ceará por ligação com plantação de maconha

Cerca de 10 mil pés de maconha foram encontrados em dois municípios cearenses.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Fachada da Delegacia de Tauá.
Segurança

Suspeito de tentativa de chacina em Tauá é preso em Fortaleza

Homem teria fugido para a Capital logo após o crime, que matou uma mulher e feriu outras três pessoas.

Redação
08 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem armado, com roupa escura, atirando contra ocupantes de um carro Volkswagen, de cor prata, em uma rua, no Ceará.
Segurança

Estado termina o ano de 2025 com mais de 3 mil homicídios e redução de 7,7% no índice

Fortaleza apresentou uma queda de 11% no número de mortes violentas.

Messias Borges, Emanoela Campelo de Melo e Geovana Almeida*
08 de Janeiro de 2026
Silhueta preta de mulher se defendendo de uma mão erguida na frente de seu rosto.
Segurança

Cearense é preso por crimes brutais contra mulher e enteada

O homem estava foragido na Paraíba e tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

Redação
08 de Janeiro de 2026
alvaro, conhecido como 2m ou paizao, segurando arma de grosso calibre.
Segurança

Quem é '2M', o chefe do CV foragido no RJ que ordena ataques a provedores de internet no Ceará

O homem responde a múltiplos processos na Justiça do Ceará.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Horta caseira com mudas de plantas sob proteção de uma estrutura de sombra, na zona rural, com diversas fileiras de mudas em vasos e ambiente natural ao redor.
Segurança

Plantação ilegal com 20 mil mudas de maconha é encontrada no Ceará

Documentos de possíveis envolvidos também foram achados no local.

Geovana Almeida*
07 de Janeiro de 2026
Calanguinho homem criminoso preso
Segurança

Quem é líder do CV que movimentou milhões com furtos de veículos de luxo no Ceará, DF e Goiás

A reportagem teve acesso a documentos que revelam detalhes das ações da quadrilha que ele liderava.

Geovana Almeida
07 de Janeiro de 2026
montagens dois prints, de um lado poste de telefonia com cto atacado, provedor de internet, no outro mapa com localidades e horarios dos ataques.
Segurança

Ataque do CV deixa 100 equipamentos destruídos e 3 mil clientes sem internet no CE

A Polícia Civil diz que investiga o caso.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Janeiro de 2026
Imagem do batalhão da polícia militar do ceará.
Segurança

Bope recebe alerta de bomba em quartel da PMCE e descobre se tratar de fogos de artifício

Artefato foi encontrado em um batalhão da Polícia Militar no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Um sedã prata com a frente danificada em um acidente de carro na estrada, com um caminhão branco Lumardi e pessoas próximas a um edifício ao fundo.
Segurança

Policial militar morre após carro colidir com carreta na BR-222, em Caucaia

Agente de segurança estava na PMCE há mais de 40 anos.

Redação
06 de Janeiro de 2026