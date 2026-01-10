'Tropa do R' orquestrou ataques a provedores de internet no Pecém, aponta investigação

A investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) sobre o ataque criminoso a equipamentos de internet, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última terça-feira (7), apontou para a participação de um grupo denominado 'Tropa do R' - um braço da facção carioca Comando Vermelho (CV) naquele Município.

Um integrante da 'Tropa do R', identificado como Eduardo Souza de Paula, o 'Dudu', de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil no bairro Parque Potira, em Caucaia, na tarde da última quinta-feira (8).

'Dudu' é suspeito de participar diretamente dos ataques a equipamentos de provedores de internet, em diversas localidades do Pecém, na madrugada da última terça (6).

3 mil clientes teriam ficado sem internet, após os criminosos destruírem cerca de 100 equipamentos de provedores que distribuem a internet por fibra óptica.

O objetivo do grupo criminoso seria atingir o serviço principalmente de duas empresas provedoras de internet, em prol da expansão de uma operadora ligada ao Comando Vermelho.

Veja também Segurança 'Mortadela', chefe de facção entre os mais procurados do Ceará, é preso no Pará Segurança Número de prisões de integrantes de facção na Região Metropolitana supera o de Fortaleza

Ordens para os ataques criminosos

Um relatório da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) aponta que os ataques criminosos ocorridos neste ano, aos provedores de internet, no Pecém, foram ordenados por um homem identificado como Mateus Barroso Guimarães, conhecido como 'R4', 'Gordão' ou 'Venom'.

'R4' assumiu a liderança da 'Tropa do R' nas ruas após a prisão de Francisco Antônio da Silva Moreira, o 'R2', em outubro do ano passado. Outro líder da organização criminosa, João Alexandre Rocha Silva, o 'R12', já estava detido.

Legenda: Eduardo Souza de Paula, o 'Dudu', foi preso pela Polícia Civil, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Foto: Reprodução.

Conforme o relatório, 'R4' "comete crimes há alguns anos. Em 2021, foi preso por Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido. Em 2024, respondeu por Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de bens. No ano seguinte, respondeu por Roubo, Extorsão e Organização Criminosa".

"Os últimos três crimes são investigados num único procedimento e datam dos já citados ataques a provedores de internet ocorridos em 27/02/2025, no Distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante/CE", completa a Draco.

10 suspeitos de integrar a 'Tropa do R' já haviam sido alvos de mandados de prisão, cumpridos pela Delegacia Especializada, em outubro do ano passado, em investigação contra a atuação do CV em São Gonçalo do Amarante.

Muitos integrantes do grupo criminoso são identificados pela letra 'R', acompanhada de um número. Naquela operação, também foram presos Hebson Ferreira Matias, o 'R22', e Gabriel Ferreira Sousa, o 'R23'.

À época, a quadrilha era investigada pela Draco pelos ataques a provedores de internet, além de homicídios e tráfico de drogas.

Esconderijo no Rio de Janeiro

Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará, 'R4' está escondido no Rio de Janeiro - berço da facção criminosa Comando Vermelho.

Outro líder da facção que estaria escondido naquele Estado é Álvaro Luís Timbó Martins, o '2M', 'Paizão' ou 'Sonic', de 26 anos, também investigado por ordenar ataques a provedores de internet no Ceará.

O CV intensificou as ações de ameaças e ataques ao setor de provedores de internet, no Ceará, em fevereiro do ano passado. Empresários afirmam que são extorquidos, enquanto clientes são ameaçados a aderirem apenas às empresas permitidas pela facção.

Dezenas de ataques criminosos foram registrados, em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Estado, nos meses seguintes. Como resposta, a Polícia Civil do Ceará deflagrou a Operação Strike, que já prendeu mais de 100 suspeitos.