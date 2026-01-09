'Mortadela', chefe de facção entre os mais procurados do Ceará, é preso no Pará

Um dos homens mais procurados pela Polícia do Ceará foi preso no Pará, em uma ação integrada entre as polícias Civil dos dois estados. Ele é apontando como chefe da facção criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), o suspeito possuía três mandados de prisão em aberto, pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e por integrar organização criminosa.

A prisão ocorreu em uma casa de luxo, com piscina, na localidade da Palestina, no Estado do Pará, após trabalho investigativo do núcleo de inteligência do Departamento de Polícia da Região Metropolitana de Fortaleza.

Com o suspeito, foram apreendidas uma espingarda, um revólver, uma pistola, munições, celulares e dinheiro em espécie. Mais detalhes sobre a captura serão divulgados em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (9).

A reportagem apurou que o suspeito preso é Vinícius da Silva Oliveira, conhecido como 'MT', 'Mortadela' ou 'Maguinho', de 32 anos.

Os registros policiais dão conta que 'Mortadela' já foi membro das facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), mas hoje é o número 1 da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) em Maranguape.

Cidade mais violenta do Brasil

Maranguape foi considerada a cidade mais violenta do Brasil (entre municípios com mais de 100 mil habitantes), pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2025, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) - conforme dados de 2024.

79,9 foi a taxa de mortes por 100 mil habitantes, em Maranguape, no ano de 2024. A cidade tinha 108 mil habitantes e registrou 87 homicídios no ano passado, conforme dados do último Anuário.

O Anuário da Segurança Pública considerou que, em Maranguape, "assim como outras cidades do Ceará, o território é palco de uma disputa sangrenta entre duas facções criminosas, o Comando Vermelho (CV) e os Guardiões do Estado (GDE)".

Em meados de junho de 2025, integrantes da facção cearense GDE migraram para o TCP após a organização criminosa local sofrer ataques intensos do CV, em diversas localidades do Ceará.

Embate entre facções criminosas

Além de 'Mortadela', Johnathan Amaro Cabral, o 'Bodó', 35, apontado como chefe do Comando Vermelho em Maranguape, também entrou para a Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

'Bodó' e 'Mortadela' são suspeitos de continuar a ordenar homicídios, na guerra entre as facções criminosas.

106 homicídios foram registrados em Maranguape, no ano de 2025, segundo dados da SSPDS. Em todo o ano de 2024, foram 85 mortes violentas. O aumento do índice foi de 24,7%.

A reportagem também apurou que 'Bodó' responde na Polícia Civil do Ceará por seis homicídios e outros crimes, como integrar organização criminosa, associação criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Já 'Mortadela' responde a investigações por dois homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.