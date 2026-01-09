Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Mortadela', chefe de facção entre os mais procurados do Ceará, é preso no Pará

Ele é suspeito de ordenar homicídios em Maranguape, considerada a cidade mais violenta do Brasil.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
(Atualizado às 09:56)
Segurança
A imagem mostra um ambiente escuro, com um policial de costa, em uma busca por um foragido em uma casa, onde é possível ver uma luz verde em uma piscina.
Legenda: O suspeito foi preso em uma casa de luxo na Palestina, no Estado do Pará.
Foto: Reprodução.

Um dos homens mais procurados pela Polícia do Ceará foi preso no Pará, em uma ação integrada entre as polícias Civil dos dois estados. Ele é apontando como chefe da facção criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), o suspeito possuía três mandados de prisão em aberto, pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e por integrar organização criminosa. 

A prisão ocorreu em uma casa de luxo, com piscina, na localidade da Palestina, no Estado do Pará, após trabalho investigativo do núcleo de inteligência do Departamento de Polícia da Região Metropolitana de Fortaleza.

Com o suspeito, foram apreendidas uma espingarda, um revólver, uma pistola, munições, celulares e dinheiro em espécie. Mais detalhes sobre a captura serão divulgados em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (9).

A reportagem apurou que o suspeito preso é Vinícius da Silva Oliveira, conhecido como 'MT', 'Mortadela' ou 'Maguinho', de 32 anos.

Os registros policiais dão conta que 'Mortadela' já foi membro das facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), mas hoje é o número 1 da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) em Maranguape.

Veja também

teaser image
Segurança

Número de prisões de integrantes de facção na Região Metropolitana supera o de Fortaleza

teaser image
Segurança

Estado termina o ano de 2025 com mais de 3 mil homicídios e redução de 7,7% no índice

Cidade mais violenta do Brasil

Maranguape foi considerada a cidade mais violenta do Brasil (entre municípios com mais de 100 mil habitantes), pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2025, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) - conforme dados de 2024.

79,9
foi a taxa de mortes por 100 mil habitantes, em Maranguape, no ano de 2024. A cidade tinha 108 mil habitantes e registrou 87 homicídios no ano passado, conforme dados do último Anuário.

O Anuário da Segurança Pública considerou que, em Maranguape, "assim como outras cidades do Ceará, o território é palco de uma disputa sangrenta entre duas facções criminosas, o Comando Vermelho (CV) e os Guardiões do Estado (GDE)".

Em meados de junho de 2025, integrantes da facção cearense GDE migraram para o TCP após a organização criminosa local sofrer ataques intensos do CV, em diversas localidades do Ceará.

Embate entre facções criminosas

Além de 'Mortadela', Johnathan Amaro Cabral, o 'Bodó', 35, apontado como chefe do Comando Vermelho em Maranguape, também entrou para a Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

'Bodó' e 'Mortadela' são suspeitos de continuar a ordenar homicídios, na guerra entre as facções criminosas.

106 homicídios
foram registrados em Maranguape, no ano de 2025, segundo dados da SSPDS. Em todo o ano de 2024, foram 85 mortes violentas. O aumento do índice foi de 24,7%.

A reportagem também apurou que 'Bodó' responde na Polícia Civil do Ceará por seis homicídios e outros crimes, como integrar organização criminosa, associação criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Já 'Mortadela' responde a investigações por dois homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Nayra Gabrielly é uma mulher jovem, branca e loira de cabelo liso.
Segurança

Influencer que mostrava rotina na cadeia é presa novamente

Nayra Gabrielly havia sido denunciada por tráfico de drogas no ano passado.

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra um ambiente escuro, com um policial de costa, em uma busca por um foragido em uma casa, onde é possível ver uma luz verde em uma piscina.
Segurança

'Mortadela', chefe de facção entre os mais procurados do Ceará, é preso no Pará

Ele é suspeito de ordenar homicídios em Maranguape, considerada a cidade mais violenta do Brasil.

Messias Borges
09 de Janeiro de 2026
Policiais civis.
Segurança

Suspeito de ataque a provedor de internet é preso em Caucaia

Homem de 22 anos já possui passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial federal, fardado e de costas, em frente à sede da Polícia Federal no Ceará.
Segurança

Empresa cearense suspeita de desviar verbas da merenda escolar recebeu mais de R$ 60 milhões

A reportagem obteve levantamento da Polícia Federal e lista quais as prefeituras que mais repassaram verbas para empresa investigada.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Policial militar.
Segurança

Cabo da PM e quatro criminosos morrem em operação policial em Tianguá

Mateus de Sá Correia morreu aos 41 anos.

Bergson Araujo Costa
08 de Janeiro de 2026
motociclistas de maos para cima em um assalto em itapipoca.
Segurança

Com foco em tecnologia, Ceará atinge redução histórica em roubos

SSPDS divulga balanço 2025.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto homem preso draco, organizacao criminosa, policiais acompanhando o suspeito.
Segurança

Número de prisões de integrantes de facção na Região Metropolitana supera o de Fortaleza

Em 2025, 942 suspeitos foram presos na RMF, enquanto 836 foram na capital cearense.

*Geovana Almeida
08 de Janeiro de 2026
Agentes da PF em atuação no Aeroporto de Fortaleza.
Segurança

Colombianos e brasileiro são presos no Ceará por ligação com plantação de maconha

Cerca de 10 mil pés de maconha foram encontrados em dois municípios cearenses.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Fachada da Delegacia de Tauá.
Segurança

Suspeito de tentativa de chacina em Tauá é preso em Fortaleza

Homem teria fugido para a Capital logo após o crime, que matou uma mulher e feriu outras três pessoas.

Redação
08 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem armado, com roupa escura, atirando contra ocupantes de um carro Volkswagen, de cor prata, em uma rua, no Ceará.
Segurança

Estado termina o ano de 2025 com mais de 3 mil homicídios e redução de 7,7% no índice

Fortaleza apresentou uma queda de 11% no número de mortes violentas.

Messias Borges, Emanoela Campelo de Melo e Geovana Almeida*
08 de Janeiro de 2026
Silhueta preta de mulher se defendendo de uma mão erguida na frente de seu rosto.
Segurança

Cearense é preso por crimes brutais contra mulher e enteada

O homem estava foragido na Paraíba e tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

Redação
08 de Janeiro de 2026
alvaro, conhecido como 2m ou paizao, segurando arma de grosso calibre.
Segurança

Quem é '2M', o chefe do CV foragido no RJ que ordena ataques a provedores de internet no Ceará

O homem responde a múltiplos processos na Justiça do Ceará.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Horta caseira com mudas de plantas sob proteção de uma estrutura de sombra, na zona rural, com diversas fileiras de mudas em vasos e ambiente natural ao redor.
Segurança

Plantação ilegal com 20 mil mudas de maconha é encontrada no Ceará

Documentos de possíveis envolvidos também foram achados no local.

Geovana Almeida*
07 de Janeiro de 2026
Calanguinho homem criminoso preso
Segurança

Quem é líder do CV que movimentou milhões com furtos de veículos de luxo no Ceará, DF e Goiás

A reportagem teve acesso a documentos que revelam detalhes das ações da quadrilha que ele liderava.

Geovana Almeida
07 de Janeiro de 2026
montagens dois prints, de um lado poste de telefonia com cto atacado, provedor de internet, no outro mapa com localidades e horarios dos ataques.
Segurança

Ataque do CV deixa 100 equipamentos destruídos e 3 mil clientes sem internet no CE

A Polícia Civil diz que investiga o caso.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Janeiro de 2026
Imagem do batalhão da polícia militar do ceará.
Segurança

Bope recebe alerta de bomba em quartel da PMCE e descobre se tratar de fogos de artifício

Artefato foi encontrado em um batalhão da Polícia Militar no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Um sedã prata com a frente danificada em um acidente de carro na estrada, com um caminhão branco Lumardi e pessoas próximas a um edifício ao fundo.
Segurança

Policial militar morre após carro colidir com carreta na BR-222, em Caucaia

Agente de segurança estava na PMCE há mais de 40 anos.

Redação
06 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem branco, calvo e barba rasa, vestido com uma blusa preta, à frente de uma parede marrom.
Segurança

Ex-CEO da Hurb, preso em Aeroporto de Jericoacoara, é solto em audiêndia de custódia no CE

O empresário foi detido em flagrante no Ceará por uso de documento falso.

Redação
06 de Janeiro de 2026
João Ricardo Rangel Mendes.
Segurança

Ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel é preso com documento falso no aeroporto de Jeri

O empresário ainda estava com tornozeleira eletrônica desligada ao tentar embarcar para São Paulo.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Duas imagens lado a lado. À esquerda, foto de filhote de Rottweiler preto com focinho amarronzado dentro de um carro, com o fundo sendo um portão branco de uma casa. À direita, tela preta com os dizeres
Segurança

Filhote de Rottweiler é levado durante furto a casa na Grande Fortaleza

Além do cachorro, a vítima perdeu eletrodomésticos, eletrônicos e cosméticos.

Milenna Murta* e Bergson Araujo Costa
06 de Janeiro de 2026